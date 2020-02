Badehotellet: Det hidtil bedste afsnit

TV-DRAMA: ”Badehotellet”, afsnit 5:6

Vi plejer - rutinemæssigt - at skrive i vores anmeldelser af ”Badehotellet”, at det er vældigt hyggeligt, men der sker lissom ikke noget særligt.

Okay: Det passer så ikke lige her. Jeg tror, at dette afsnit er nummer 45 i alt gennem 7 sæsoner - eller i hvert fald tæt på. Og aldrig har ”Badehotellet” været bedre. Dette afsnit er spækket med handling, og det vel at mærke handling, der rækker langt frem.

Så er Billed-Bladet udkommet. Og sandelig om ikke familien Weyse er med efter alsangstævnet i sidste uge. Foto: Mike Kollöffel

Først og fremmest er der jo familiens Frighs kærlighedsliv. Det er noget rod. Over det hele.

Ramsing eller Ramsing?

Alice Frigh er blevet besnæret af den veltalende Johan Ramsing, og han er nu stukket af med 50.000 kroner. Dem kan hun vist godt sige farvel og tobak til. For der kommer næppe meget tobak ud af det lån.

Sandelig om så ikke Johan Ramsing dukker op. Altså den rigtige Ramsing.

Tre Frigh'er med ondt i kærligheden. Men den slags kan jo altid skylles væk med et lille glas på badehotellet lige syd for Skagen. Foto: Mike Kollöffel

Ja der sidder Alice Frigh så i solnedgangen og ømmer sig efter sin uheldige forelskelse, da den rigtige Ramsing spørger:

- Må jeg sætte mig ned?

Ja for dælen. Sæt dig. Trøst hende. Hjælp hende. Også gerne med kærligheden.

Husk din fortid, Alice

Hos Bertha er kærlighedslivet også i laser. Jan er stukket af med sin telt og cyklet til København.

- Lige børn leger bedst, siger Alice Frigh i et virkeligt dårligt forsøg på at trøste.

Leslie skal giftes om tre uger. Men mon ikke han elsker Nanna højere end sin kommende kone. Foto: Mike Kollöffel

Men hov, Alice: Der er vist noget, du har glemt: Du var kun en simpel kontorassistent på Frighs Fabrikker, da du nedlagde Otto Frigh. Så det er lidt hyklerisk, når de forlanger, at din datter skal gifte sig med en herre af passende stand.

Den er også helt galt med Leslie. Han er forlovet og skal giftes. Han har forlovet sig, fordi han ikke kan få den dejlige Nanna på badehotellet. Og hun giftede sig med sin soldat sidste år, fordi hun ikke kunne få sin Leslie.

Nanna er enke. Og Leslie er interesseret. Foto: Mike Kollöffel

Der er vist nogle stykker, der trænger til at tale sammen lige der.

James Bond i første klitrække

Mest spændende er dog møderne mellem Molin og Morten.

Vi andre bag ved skærmen ved jo, at Morten er engelsk spion. Han får - grundigt - pumpet Molin for oplysninger om lufthavsbyggeriet. Der bliver både hældt kaffe og kage samt cognac på den usle vekselerer, for at få munden på gled. Indtil Molin opdager, at han i virkeligheden er i et forhør. Han går og smækker med døren. For kort tid efter at hælde yderligere oplysninger på Morten, fordi han er så betaget af sin eks-kone.

Ottlia og kontorchef Aurland. Hun har stor indflydelse på ham i øjeblikket. Heldigvis. Foto: Mike Kollöffel

Jamen du godeste, hvor var de scener dog spændende. Det var jo rent James Bond. Altså Bond i yderste klitrække.

Den er også gal med familien Madsen

Men også hos familien Madsen er den helt galt.

Therese er rasende på Georg, fordi han bygger for tyskerne. Også her blev der smækket dør, og Therese er flyttet ind i datterens loftslejlighed.

Den charmerende og vedholdende tyske officer vil gerne i lag med Amanda. Hun synes da også, at han er ganske charmerende. Men uniformen går forholdet umuligt. Foto: Mike Kollöffel

Men hvad med Amanda? Kan hun modstå charmeoffensiven fra den tyske officer? For han er jo en gentleman. Men altså i den helt forkerte uniform. Og det er livsfarligt at flirte med de forkerte. Ender det der, så mister hun altså sine kunder/gæster. Eller i hvert fald flertallet af dem.

Og så er der jo Weyses evindelige humørskift. Hvor jeg dog bare elsker dem...

Glæder mig til at se mere

Med alt dette linet op glæder jeg mig helt vildt til at se sidste afsnit i denne sæson. For der er godt nok mange tråde, der skal redes ud.

Amanda, Edith og Leslie i receptionen. Foto: Mike Kollöffel

Men jeg glæder mig lige så vildt til næste sæson, for nogle af de spor, der er lagt ud, kan vi først få klarlagt senere.

De 50.000 kroner som Alice er blevet franarret er et gigantisk beløb. Kan hendes virksomhed tåle det tab. Og kan hendes virksomhed tåle, at der ikke kommer nogle tobaksleverancer? Hun lever i hvert fald et farligt liv såvel økonomisk som kærlighedsmæssigt.

Men kom nu, Alice. Kom videre. Kast dig over Ramsing.

Altså den rigtige Ramsing.

Han virker altså sød...

”Badehotellet”, sæson 7, afsnit 5:6

Episodetitel: ”En herre fra København”

Manuskript: Hanna Lundblad og Stig Thorsboe

Instruktion: Fabian Wullenweber

TV 2 mandag aften og på TV 2 Play

Genudsendelse søndag 12:35.