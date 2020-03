Badehotellet-stjerne er et nyt sted i livet: Jeg har valgt meget socialt fra

KØBENHAVN:I december tonede hun frem på skærmen som Gitte i julekalenderen "Tinka og kongespillet", og hver mandag aften har vi syv sæsoner i træk set hende som Therese Madsen i TV2's "Badehotellet".

Efter 20 år i skuespilfaget har den 52-årige skuespillerinde Anne Louise Hassing stadig fuld fart på.

Men hun kan mærke, at noget har ændret sig. Efter hun er fyldt 50, er hun trådt ind i en ny epoke i sit liv - både privat og som skuespiller.

- Jeg kan mærke, at det har gjort noget at være rykket op i halvtredserne. Der kommer en anden slags roller, lidt flere powerkvinder, fortæller Anne Louise Hassing.

Hun oplever, at kvindelige skuespillere i Danmark nemt kan lande i en gråzone, når de er mellem 45 og 50 år.

- I de år kan det godt være svært. Man er ikke den unge, smukke kvinde længere, og man har spillet morrollen rigtig længe, men er måske også ved at være ovre den.

- Det er sådan en mellemperiode, men den synes jeg, at jeg er kommet forbi nu, og nu er jeg klar til powerkvinderne, siger hun.

Og det passer egentlig Anne Louise Hassing fint.

- For mig har det også handlet om at give slip på forfængeligheden. Nu skal jeg ikke være den yndige pige længere, for det løb er ligesom kørt, siger hun og griner.

- Det er rart at give sig hen til den tredje alder, hvor der er mere fokus på den indre styrke, og hvor man kan slippe det smukke ydre lidt. Det giver en frihed, siger hun.

Privat kan Anne Louise Hassing også mærke, at hun har forandret sig i takt med, at hun nu står midtvejs i livet.

Som så mange andre så hun sin 50-års fødselsdag som et skæringspunkt.

- På det tidspunkt var jeg lige blevet skilt, så det var helt klart en anledning til at gøre status over, hvor jeg er i mit liv, siger Anne Louise Hassing, som var gift med musikeren Peter Hellemann i 17 år.

- Efter jeg er kommet på den anden side af 50, er det gået op for mig, at jeg ikke er udødelig, og jeg kan mærke, at jeg er meget mere bevidst om, hvad jeg bruger min tid og energi på, siger hun.

Anne Louise Hasing er blandt andet begyndt at prioritere skarpere, hvem hun bruger tid sammen med. Og så er hun færdig med at gå til filmpremierer hver anden weekend.

- Jeg har valgt rigtig meget socialt fra. Som skuespiller får man jo sindssygt mange invitationer til arrangementer, men jeg prioriterer noget andet end at stå på den røde løber. Måske er jeg blevet mere bevidst om, hvad mine kerneværdier er, og det er meget rart, siger hun.

Anne Louise Hassing er også begyndt at gøre sig tanker om, hvad hun vil fylde den sidste halvdel af sit liv med.

Sideløbende med sit arbejde som skuespiller har hun taget forskellige uddannelser i blandt andet healing og kropsterapi og som komplementær hormonterapeut.

Og så er hun begyndt at skrive rigtig meget.

- Jeg kan mærke, at trangen til at skabe noget selv - noget, der kommer inde fra mig - er blevet større.

- Jeg ved, at jeg nok ikke bliver ved med at kunne filme hele tiden, så den sidste halvdel af mit liv skal også fyldes med andre ting. Og gerne noget, som jeg skaber selv, siger hun.

