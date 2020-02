“Badehotellet”: Weyses fornemmelse for tysk

TV-DRAMA - “Badehotellet” - 7. sæson, 3. afsnit

Sommeren trisser afsted på det solbeskinnede badehotel i det nordjyske. Den allerstørste konflikt for tiden er, om tyskerne kunne finde på at overtage hotellet som straf, hvis ikke Weyse kommer og underholder værnemagtens soldater i Skagen. Og det er pudsigt nok, for det baserer sig udelukkende på Amandas fortolkning af tonefaldet hos den tyske officer, da han i første omgang var på besøg. Så de render rundt og er vældigt nervøse for noget, som muligvis slet ikke er en reel risiko.

Men sådan er det jo med formen i den slags komedier. Selv Shakespeare har brugt det, selv om denne letbenskomedie med sand mellem tæerne bestemt ikke kan forveksles.

Madsen har gang i et byggeprojekt, som hans kone finder amoralsk. Ikke noget nyt der. Tobaksfabrikantindens børn har gang i en frigørelsesproces. Tjek. Edith og Otilia mundhugges, mens de andre fniser af det. Jep. Molly og Peter Andreas sidder ovre i husmandsstedet og bekymrer sig. Jo, jo. Og frikadelleskuespiller Weyse er mere optaget af sig selv, end af noget andet i denne verden.

Der er noget dramatisk potentiale, når Bertha Frigh (Lucia Vinde Dirchsen) inden længe konfronteres med virkeligheden ved et rigtigt arbejde i tørvemosen. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Det er, som om både forfattere og instruktør gør deres ypperste for, at vi aldrig bliver overrasket - selv når noget potentielt overraskende sker.

Som når Bertha Frigh (Lucia Vinde Dirchsen) kommer snigende op på værelset efter at have tilbragt natten hos sin kommunistiske elsker i klitterne. Hun går baglæns ind på værelset og filmes nærmest demonstrativt bagfra, så der næsten er umuligt ikke at forvente, at der er nogen i værelset bag hende. Det er der naturligvis også. Mutter Frigh sidder på spring.

Eller når Molly og Peter Andreas (Bodil Jørgensen og Kristian Halken) har en scene, hvor de taler om hvor dejligt, det kunne være, hvis Morten kom forbi … men det gør han jo ikke. Men det gør han så … naturligvis … et par scener senere.

Morten (Morten Hemmingsen) kom på incognito besøg. Han skal vist spionere for englænderne, inden han rejser tilbage til familien i Newcastle. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Der er heldigvis også elementer hist og pist, der er knapt så forudsigelige og rummer mulighed for spænding.

Det kunne være interessant, hvis den tyske officer fik charmeret Amanda så meget, at hun - og vi - kunne se ham som andet og mere end en todimensionel, lyshåret kliche i tysk uniform. Der er vi slet ikke endnu, men sporene kunne godt lede i den retning.

Så er der Thure Lindhardts filminstruktør Flügelhorn. Han er ekstraordinært overgearet - selv efter “Badehotellets” standard - men det fungerer faktisk fint. Hvor Rasmus Botofts kemiingeniør Ramsing i form og stil lægger sig unisont med de øvrige roller, er den koleriske instruktør nærmere kontrapunktisk. Og konklusionen på den hektiske scene, hvor han med vold og magt skulle forhindres i at opdage tyskernes tilstedeværelse - at han opfattede det som et komplot for at lokke alkohol i ham - var både overraskende og ægte morsom.

Den overgearede Flügelhorn (Thure Lindhardt) er faktisk sjov - mest fordi han stikker ud fra de øvrige medvirkende. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Laura Kronborg Kjær, der spiller stuepigen Nana, fortjener ekstra ros for den dybde, hun formår at lægge i en ellers lillebitte detalje af en birolle. Nuvel, historien om manden, der faldt i kamp, gør en stor forskel. Men hun får nu alligevel rigtig meget ud af meget lidt. Og så får det samtidig trukket lidt menneskelige egenskaber over på tværingen Fru Fjeldsø.

Til sidst en tilståelsessag. Jeg har tidligere koketteret i disse spalter med, at de historiske detaljer, vi blev belært om gennem “Badehotellet”, var banale og nok på forhånd burde være en del af enhvers baggrundsviden og dannelse. Men detaljen om, at telefoncensur-damer under besættelsen lyttede med på alle samtaler og brød ind, hvis samtalen blev for forbudt, var helt og aldeles ny for mig. Tænk sig.

Således belært kan jeg se frem til næste afsnit fra solen i klitterne.