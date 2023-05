Balletstjerner: Agger er en uforglemmelig oplevelse

AGGER:Skal vi tilbage til stranden?

Det spørgsmål har den kunstneriske leder af Verdensballetten, operasangeren Jens-Christian Wandt, fået stillet af flere at de store internationale ballestjerner, når han hyrer dem til den turnerende ballet, med optrædener under åben himmel rundt omkring i det danske sommerland.

- Det er folk, der har danset på de største scener i verden. Og nogle af dem var med til både dronning Elizabeths jubilæumsforestilling sidste år og til kroningskoncerten for kong Charles foran Windsor Castle. Men de er helt vilde med at danse på stranden ved Agger, fortæller han.

Danserne - der kommer fra The Royal Ballet i London, Den Kongelige Ballet i København, Statsballetten i Berlin og Nationalballetten i Oslo - bliver heller ikke år snydt for oplevelsen af sand og duften af saltvand. Søndag 30. juli optræder Verdensballetten for fjerde gang ved Høfde 90 i Agger.

Programmet omfatter klassisk ballet, moderne dans og fire helt nye koreografier, der er skabt til Verdensballetten. Blandt andet opfører Iana Salenko og Marian Walter en ny pas de deux med titlen "Les Adieux", ("Farvellerne") - med musik af Metallica. Pas de deux'en er inspireret af krigen i Iana Salenkos hjemland Ukraine.

- Hun siger farvel til sin elskede to gange, da han drager i krig, og når hun står ved hans grav. Jeg har jo ikke set den endnu, men det skulle være meget stærkt, også fordi Iana Alenko selv er fra Ukraine, siger Jens-Christian Wandt.

Iana Salenko beskrives som Ukraines mest berømte balletdanser. Hun har siden 2007 været primaballerina ved Statsballetten i Berlin, med gæsteoptrædener hos en række andre store kompagnier. Siden 2016 har hun turneret med Verdensballetten.

Jens-Christian Wandt, kunstnerisk leder af Verdensballetten, glæder sig til for fjerde gang at kunne byde publikum velkommen til Agger og Høfde 90. Foto: Bo Lehm

I år består truppen af i alt otte dansere, plus to operasangere - den ene Jens-Christian Wandt, der også er konferencier - samt to musikere.

Tilfredse med 1000

Modsat andre steder, hvor balletten optræder, slår publikum i Agger sig ned på tæpper eller medbragte strandstole på stranden eller i klitterne. Til gengæld er billetprisen den samme, uanset om man sidder lige foran scenen eller længere væk.

Verdensballetten kom til Agger første gang i 2018. De første år blev der solgt op til 1700 billetter. Så højt stiler man ikke i år:

- Vi er glade og tilfredse, hvis vi ender på 1000, som også var det, vi nåede sidste år. Vi kunne godt sætte flere til salg, men alle skal have en god oplevelse. Og det er også et logistisk spørgsmål, med alle de biler, der skal parkeres, siger Jens-Christian Wandt - der oplyser, at billetsalget indtil videre er på niveau med i 2022.

Foreningen Høfde 90 i Agger stiller stadig med frivillige til bl.a. afviklingen af forestillingen, men har ikke længere det økonomiske ansvar for Verdensballettens besøg.

Som tidligere år er Verdensballetten støttet af Thisted Kommune. Beløbet - 50.000 kr. - er dog væsentligt mindre end de første år. Og bevillingen var i år ledsaget af en bemærkning om, at man fremover ikke skal forvente at få tilskud.

Af de 10 forestillinger, som Verdensballetten har på programmet i år, er der yderligere én i Nordjylland - nemlig 17. juli ved Den Tilsandede Kirke i Skagen.