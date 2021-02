Behøver vi overhovedet at frygte tyskerne i "Badehotellet"?

TV-DRAMA - "Badehotellet" - 8. sæson, 3. afsnit

Naturligvis ville det give problemer i en eller anden grad, at Madsen påtog sig at agere illegalt postkontor for den tyske menig til hans korrespondance med kæresten. Men heldigvis kom den blonde løjtnant og reddede dagen - igen.

Det er ved at være lige belejligt nok, at den tyske officer tropper op, gyder olie på vandene og fejer konsekvenserne væk for badehotellets gæster og personale.

Når det er sagt, så er hans relation til Amanda det absolut mest spændende for tiden i den evige sol i strandkanten. Det er sjovt nok også det eneste spor i handlingen, hvor vi ikke får alt forklaret i detaljer. Og så er det den del, det er sværest at gætte udfaldet af. Så hurra for det.

Til gengæld er det svært at forestille sig, at spionagen mod tyskerne på nabohotellet får alvorlige konsekvenser for hverken den fumlende Villumsen - eller for Bertha Frigh, der nu assisterer som amatørspion.

Hverken Bertha Frigh (Lucia Vinde Dirchsen) eller amatørspion Villumsen (Andreas Jebro) forstår tilsyneladende, hvor alvorligt det er, det de har gang i. Men de slipper for konsekvenser. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Stemningen omkring det tager effektivt spændingen ud af scenen, hvor Bertha næsten bliver opdaget, mens hun står og filmer militære installationer. Det er ikke rigtig tydeliggjort, præcis hvor farligt det kunne være, hvis ikke de tyske vagtposter tilsyneladende er både blinde og døve. Selv de til lejligheden frembragte skyer over klitterne og den tilstræbt dramatiske underlægningsmusik er ikke nok til for alvor at gøre det spændende.

Handlingssporet med den falske Ramsing begynder også at blive en tand for anstrengende. Der må snart ske noget i den sag. Han kan ikke blive ved med at kravle ind og ud af vinduet for at erklære sin kærlighed til tobaksfabrik-direktøren.

Og nu vi er ved det, skal scenografien have en kommentar. Stort set alle indendørsscener er optaget i studierne i Albertslund. Og lyssætterne fortjener al mulig ros for gang på gang troværdigt at gengive den nordjyske sommersol, der vælter ind af vinduerne. Men netop i scenen, hvor Rasmus Botofts rolle endnu en gang kravler ud af fru Frighs vindue, er baggrunden så dilettantisk - med en påmalet nymåne på en oplyst himmel - at det kommer til at ligne lavbudget-tv-teater og ødelægger illusionen.

Den slags sjusk hører heldigvis til undtagelserne. Men så meget desto mere ærgerligt, at vi skal udsættes for det.

Den falske Ramsing, Emil Høyer (Rasmus Botoft), kan ikke blive ved med at kravle ind ud af vinduer for at erklære sin kærlighed. Der må snart ske noget. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

På papiret får rollerne mere og mere på spil. De potentielle konsekvenser af at spionere mod militæranlæg, at jonglere stjålne rationeringsmærker og omgås illegale brevvekslinger er alt sammen meget mere alvorligt, end skuespillet viser.

Serieskabernes dilemma er åbenlyst. På den ene side må det ikke blive alt for farligt og alvorligt, hvis de fortsat imponerende seertal skal holdes. På den anden side kan det altså heller ikke blive ved med at være interessant, hvis vi hele tiden har på fornemmelsen, at det hele nok skal gå uden alt for alvorlige konsekvenser for de involverede. For "Badehotellet" skal jo først og fremmest være hyggeligt.

Om balancen er rammes er en smagssag. Personligt kunne jeg godt tænke mig lidt mere alvor, og lidt mindre af fru Plougs gakkerier om Gorm den Gamle og tarotkort. Lidt flere reelle konsekvenser, og lidt færre scener med Weyses melodramatiske selvsving.

Men formalia skal jo holdes, så der er både closeup af smørrebrødet og de pocherede æg, Weyse spiller en sang på klaveret, og der er de evindelige "Næh, er der det Dem? Ja, det er mig"-replikker.

Mille Hoffmeyer Lehfeldts gæsteoptræden som Weyses første kone, Fanny Fjord, fungerer i det store hele. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Mille Hoffmeyer Lehfeldts gæsteoptræden som Weyses første kone fungerer. Rollen er sympatisk og sjov, uden at være overgearet - ikke mindst fordi hun kan sætte skuespilleren på plads uden at hoppe med på hans melodrama.

Sjov er også Lars Mikkelsens kommunistiske teatermaler. Jeg ville ønske, vi kunne få meget mere af ham. Men med kun to afsnit mere i denne sæson og politiet bankende på døren er det svært at forestille sig hvordan.