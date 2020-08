Bent Hallers selvbiografiske roman: En ung mand, der drømmer om andet end en karriere på Frederikshavns Værft

Bent Haller: ”Det man skriver”

Selvbiografisk roman

”Dagbogen er sjælens maskinrum”, skriver den myreflittige 74-årige forfatter Bent Haller. Han har bestemt tidligere i forfatterskabet løftet mere en flig til den verden, som skabte ham, men nu kaster han sig for alvor ud i hovedstolen.

Det er en stak genfundne dagbøger fra perioden 1961 til 1966, der tænder ham, og så fyrer Haller fra hoften. Veloplagt og med stort, sprogligt overskud følger vi Bent fra han er 15 til 20.

Først skal bunden dog lægges, og der rapporteres fra 1950’erne, hvor Bent Haller var på tålt ophold i Frederikshavn i en dansk normalfamilie, som den kvikke knægt med jævne mellemrum revolterede imod til faderens græmmelse og moderens gru.

”Tag dig nu sammen, Bent” og ”Hør efter, hvad der bliver sagt, Bent” var moderens evindelige, velmenende omkvæd, før hun sang ”Plante smil og plante solskin...”, som altid lå øverst på hendes top-10.

Herefter tager Haller afsæt i dagbøgerne fra en stribe ferierejser til Italien, Tyskland og Norge på skift med ungdomsvennerne Mogens, Olfert og Kanutski. Bents underliv er selvfølgelig også med på rejserne, og vi får bittertsøde portrætter af Else, Birthe, Gro, Angelica, som suppleres af en frisk sygeplejerske i hjembyen, der hjælper Haller med at få taget trykket.

Bent Hallers forfatterskab har et imponerende omfang, men han begyndte tilsyneladende også allerede så småt, mens han endnu gik med ble. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Mange vil kunne genkende Hallers oplevelser og funderinger fra deres egen pure ungdom, mere spektakulære er de heller ikke. Muligvis blev man ikke sparket ud fra et tysk vandrehjem, bare fordi man ville være lidt rar ved kokkepigen Connie, men så har man sikkert rodet sig ud i andre penible situationer, som bagefter kunne luftes under rå latter i karlekammeret.

Tøsejagten fik i øvrigt en ende, da Haller i 1970’erne mødte den eneste ene, som han fluks besvangrede et passende antal gange. Så var det på plads.

De summariske dagbøger, hvor trivialiteterne undertiden hober sig lovlig massivt op, kommenteres efterfølgende af Bent Haller, som fylder hullerne ud med digressioner i hans velkendte, vemodige og muntre sarkasme.

Samlet set tegner ”Det man skriver” et interessant billede af en ung mand, der drømmer om alt muligt andet end en karriere på Frederikshavns Værft. Haller skiftede spor, og det har mange læsere efterfølgende kunnet fryde sig over. Han skriver stadig dagbog – blot ikke, når han er på ferie – så vi kan glæde os til, hvad der næste gang kommer op af skuffen.