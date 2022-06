Bibliotekarerne anbefaler: Fem fede bøger og et fantastisk brætspil til din ferie

AALBORG:Sommerferien står for døren, og lige om lidt bliver skole og arbejde erstattet med mere frihed og fritid. Men selvom du sikkert allerede har planer for fantastiske oplevelser i sommeren 2022, er der nu ikke noget som at slappe af med en god bog eller et hyggeligt brætspil. Derfor har vi spurgt bibliotekarerne Gritt Elmeskov og Kristian Jessen fra Aalborg Bibliotekerne, hvad de anbefaler til både børn og voksne denne sommer.

1. Evelyn Hugos syv ægtemænd

Skønlitteratur til voksne

Forfatter: Taylor Jenkins Reid

”Evelyn Hugos syv ægtemænd” er udgivet på dansk i 2022 og skildrer karakteren Evelyn Hugos liv i Hollywood.

- Den blander både historie-genren, for dem der godt kan lide det, med lidt pop-kultur og Hollywood-referencer. Hvad der sker bag skærmen i Hollywood. Samtidig er der noget romance. Den er rigtig sjov, den er rigtig god, og den er spændende, siger Kristian Jessen og forklarer:

- Det er ikke lige en genre, jeg læser så meget selv, men den fænger, og den sørger for, læseren kommer fra side 1 til 300 uden egentlig at opdage det.

Bogen kan ifølge bibliotekaren læses af både unge læsere og de ældre, der kan lide den historiske del af fortællingen.

2. Sidste Tour

Foto: Lindhardt og Ringhof

Faglitteratur til voksne

Forfattere: Jørn Mader og Jørgen Leth

- Jeg synes, det er oplagt at læse om touren, som starter lige om lidt, siger Kristian Jessen.

- Jørn Mader og Jørgen Leth har lavet bogen ”Sidste tour”, som er superpopulær. Den er en af den slags fagbøger, jeg skal læse her til sommer, og jeg læser endda ikke ret mange fagbøger. Men jeg har nogle minder omkring Mader og Leth fra min ungdom og barndom, da touren var superpopulær, og man ikke anede, hvor meget rytterne dopede sig.

- Det er jo Mader og Leth. Man kan mene, hvad man vil om de to efterhånden. Men det er de to, der langt hen ad vejen har været med til at bygge den relation til Tour de France, vi har. Det, synes jeg, er megafedt.

3. The Final Empire

Young Adult Fantasy

Forfatter: Brandon Sanderson

Hos Aalborg Bibliotekerne kan de mærke en stigende interesse for genren young adult fantasy, og de er derfor begyndt at købe meget engelsksproget fantasy hjem til lånerne. I den populære genre anbefaler Kristian Jessen bogen ”The Final Empire”.

- Den er et virkelig godt startpunkt for den genre af bøger, fortæller han.

I bogens univers er der en form for magi, der hænger sammen med indtagelsen af metaller.

- Det, der gør The Final Empire virkelig god, er, at på trods af, det er en fantasy-bog, virker karaktererne troværdige. Man kan se forskellige karakteristika af sig selv i dem alle, og selve hovedkarakteren Vin, der pludselig opdager, hun har de her kræfter, gennemgår en fantastisk selvudvikling til en virkelig stærk, ung kvinde.

- Den er så godt skrevet og kan læses af både børn og unge. Jeg vil sige fra en 14/15-årsalderen, hvis man er god til engelsk.

4. Byttedyr

Skønlitteratur til 14+

Forfatter: Lise Villadsen

En af Gritt Elmeskovs helt store anbefaling til unge læsere er Lise Villadsens Byttedyr, der udkom i november 2021.

- Den er egentlig lidt uhyggelig, og der er lidt krimi over den, uden det er en bloddryppende krimi, fortæller hun.

Bogen handler om 16-årige Wilma, der er taget til USA som udvekslingsstudent. Hun er en pige med meninger, er feminist og vegetar, og så mener hun, hun har en sjette sans, der gør, hun kan se, hvilken slags dyr, mennesker er, forklarer Gritt Elmeskov.

- Når man starter med bogen, bliver man lidt forvirret. For allerede der ved man, hun er tilbageholdt af politiet, og at der er sket noget forfærdeligt. Men man ved faktisk ikke, hvad der er sket, og man finder ikke ud af det før de allersidste sider i bogen. Det er næsten ikke til at holde ud at vente på.

- Der er mord, der er mystik og detektivarbejde. Og alligevel sidder man der som tingene afsløres og tænker, om det er sådan tingene hænger sammen.

5. Datter af dybet

Skønlitteratur til 10-15 år

Forfatter: Rick Riordan

Til de yngre læsere foreslår Gritt Elmeskov, at ungerne kaster sig over ”Datter af dybet”, som Rick Riordan har skrevet. Han er særligt kendt for den meget populære Percy Jackson-serie. Bogen foregår i samme univers som Jules Vernes kendte værk ”En verdensomsejling under havet”.

- I den her bog følger vi en pige, Ana Dakkar, der er forældreløs. Hun bor sammen med sin bror på et akademi, hvor hun er på delfinkollegiet. Her specialiserer de sig inden for kommunikation, udforskning og spionage.

- Det er en rigtig fed fantasy historie, fordi den er fuld af action og har både megaseje våben, tekniske gadgets, drama og humor.

- Jeg har faktisk ikke læst ”En verdensomsejling under havet”, men det fik jeg da lyst til. Men man kan sagtens læse ”Datteren af dybet” uden at have læst den, forklarer bibliotekaren.

6. Living Forest

Brætspil for hele familien

Designer: Aske Christiansen

Sommerferien skal selvfølgelig ikke udelukkende bruges på bøger, og sidder man i ferien og får lyst til at hygge sig med et brætspil, er ”Forest Living” et godt bud, mener Kristian Jessen.

Spillet er designet af danskeren Aske Christiansen og har nogle spilmekanikker, man kender fra computerspil.

- Det er et familiespil om fire små skovånder, der skal redde det hellige træ fra altødelæggende flammer.

- Det opfylder alle kriterier hos mig. Det er visuelt flot, gameplayet fungerer godt, og det tager ikke meget mere end 30-45 minutter at spille, når man først har lært, hvordan det fungerer.

