Blachman skrider fra studiet: Skammeligt af danskerne

KØBENHAVN:Fredag aften langede Thomas Blachman ud efter seerne. Han kaldte det skammeligt at sende gruppen The Kubrix i farezonen.

Efter omsangen endte det med at være The Kubrix, der måtte sige farvel til showet og drømmen om en pladekontrakt.

Det fik Thomas Blachman til at udvandre fra studiet efter afgørelsen, som han kaldte en X Factor-tragedie.

Syvmandsgruppen var i farezonen mod Oh Lands unge solist Lucca, men deres save me-song var ikke nok til at overbevise dommer-dj'en Martin Jensen.

Det var nemlig ham, der traf beslutningen om at smide The Kubrix hjem. Hans sidste solist over 23 år, Dan Laursen, gik direkte videre.

I sidste uge stod den unge solist Solveig i farezonen, men efter at have leveret hvad dommerne beskrev som en pragtpræstation, var hun fredag direkte videre.

En optræden, som stak lidt ud under aftenens program, var duoen Simon & Marcus.

Vært Lise Rønne kaldte den for brandvarm.

Med store svedpletter under armene fik drengene dog lidt blandede kommentarer for deres version af Nik & Jays "Hot".

- Der er ikke nogen derude - heller ikke Nik & Jay - der ikke kan se, at I har udviklet jer helt vildt, roste deres coach, Thomas Blachman.

Dommer Martin Jensen var dog lettere uenig. Han kaldte de to nordjyder for gode entertainere, men savnede bedre vokaler, når sangvalget faldt på en så stor kultklassiker.

Med The Kubrix ude af musikkonkurrencen er der nu fem deltagere tilbage i jagten på sejren og hovedpræmien.

Den lyder på en pladekontrakt, et hjemmestudie, en skræddersyet workshop i London og en session med skaberen af "X Factor", Simon Cowell.

De resterende deltagere går på scenen igen næste fredag til semifinalen, hvor de skal synge to sange.

Først skal de optræde for fuld skrue med blæsere og dernæst fremføre en akustisk optræden.

Det kan ses på TV2 og TV2 Play fra klokken 20.00.

/ritzau/