Blokvognskoncerter på vej - se hvad du kan høre i oplandet til sommer

AALBORG:Jazz, folk, country-rock eller røverhistorier fra Vendsyssel. Der er noget for enhver smag i det katalog af kulturtilbud, som Aalborg Kommune nu sender ud til borgerforeninger, samråd eller andre lokale foreninger i oplandet.

Tilbuddet, der kaldes "Kulturen rykker ud", er nemlig blevet udvidet betragteligt i år, og det glæder sundheds- og kulturrådmand Jes Lunde (RV).

- Vi ved, at kulturelle oplevelser skaber fællesskaber, og vi ved, at de lokale arrangører melder tilbage, at det i det her koncept er nemt og billigt, og derfor er jeg glad for, at vi i samarbejde med landistriktsudvalget har kunnet gøre programmet endnu større, siger han til en pressemeddelelse.

"Kulturen rykker ud" startede oprindeligt som et forsøgsprojekt, men erfaringerne var så gode, at det nu er fast del af Aalborg Kommunes støtte til landdistrikterne.

Mere at vælge mellem

I år støtter landdistriktsudvalget også projektet, og det betyder, at der er endnu mere at vælge mellem. For eksempel Mikael K's sange om nordjyske eksistenser, Daniels Juls hyldest til Aalborg Havn, Esther Millers fortolkninger af udødelige jazzklassikere og Marie Franks velkendte ørehængere, og der er også dansabel folk med Laursen, røverhistorier fra Vendsyssel med Søren Krogh og country-rock med The Consolation.

- Jeg synes, årets program er godt og varierende. Kulturoplevelser er med til at styrke fællesskaberne ude i lokalsamfundene. Kulturbegivenhederne er samlende i sig selv, men det skaber også sammenhold i de grupper af lokale, der går sammen om at arrangere, siger formand for Aalborg Kommunes landdistriktsudvalg Leo Helmer.

Årets program Indendørs:

Mikael K. En ægte nordjysk folkesanger. Tekstuniverset kredser om personfortællinger, livet på landet og skildringer af stille eksistenser.

Esther Miller Band. Bandet spiller jazz standards mm. i egne arrangementer.

Teater Live Art. Børneteater. Har du nogensinde slikket på et 9volts-batteri? Løftet låget på popcornene, når de popper? Aldrig nogensinde? Sammen med børnene undersøger de to skuespillere alt det, de voksne normalt advarer imod.

Musik og Sagn. Med udgangspunkt i gamle sagn fra dit lokale område fortæller museumsinspektør Inger Bladt fra Nordjyske Museer om spøgelser, elverfolk, varulve, åmænd, nisser og andre mystiske væsener.

Udendørs:

Klondyke. Klondyke synger om hverdagsagtige ting og om mennesker på en poetisk og ligefrem måde - her er både sange om stille eksistenser og larmende personager.

The Consolation. The Consolation er et af de fremmeste navne på den danske scene indenfor americana, country- og rootsrock

Laursen. Laursen spiller dansksproget folk, der også trækker inspiration fra pop, country, bluegrass og rock, og musikkens omdrejningspunkt er de farverige tekster om mennesker og samfund

Daniel Jul. Daniel Juls jordbundne sange og fængende melodier har gjort ham til et lovende navn på den danske musikscene.

Søren Krogh. Søren Kroghs sange og historier udspringer af det sted, han kommer fra, og koncerterne bliver derfor en musikalsk rejse i Vendsyssel.

Marie Frank. Marie Frank er klar til at præsentere de nye musikalske fortællinger på modersmålet, men mon ikke også der bliver plads til nogle af de gamle hits, som vi alle kender. VIS MERE

Målgruppen for årets program er blandt andre samråd, foreninger og medborgerhuse, der lokalt gerne vil skabe kulturelle aktiviteter, og som noget nyt bliver det også muligt at booke blokvogns- og ladvognskoncerter, der kan flyttes rundt med minimalt, lokalt besvær.