Boligforening sætter nye lejligheder på Spritten af til kunstnere

Professionelle danske og udenlandske kunstnere skal de næste to år engagere sig i lokalmiljøet og regionen og fordybe sig i Aalborgs udvikling - præsenteret gennem udstillinger, debatter, performances i byrummet og masser af samarbejder med lokale. Himmerland Boligforening sørger for, at de kommer til at bo centralt. Illustration: BIG