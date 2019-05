Bond-stjerne skal opereres efter ulykke

KØBENHAVN: Fans har sat nedtællingen i gang til den nyeste James Bond-film, der efter planen får premiere til april næste år.

Men nu er hovedrolleindehaveren Daniel Craig kommet så slemt til skade under optagelserne, at han må trækkes ud af produktionen i to uger.

Han skal nemlig opereres i sin ankel efter en ulykke på filmsettet. Det skriver holdet bag James Bond på filmfranchisens officielle Twitterprofil.

- Daniel Craig skal have en mindre operation i anklen for en skade, han har pådraget sig, mens vi filmede på Jamaica, lyder det.

Holdet beroliger dog med, at optagelserne vil fortsætte, og det ser derfor ikke ud som om, at filmen vil blive forsinket.

- Produktionen vil fortsætte, mens Craig kommer sig i to uger efter operationen. Filmen vil stadig have premiere i april 2020, lyder det.

På rollelisten til den nye James Bond-film er blandt andet den svensk-danske skuespiller David Dencik.

/ritzau/