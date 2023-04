Borgmester på overraskende besøg: Bianca-Maria vandt maskot-konkurrence

VENDSYSSEL: Forleden fik eleverne på Lendum Skole en overraskelse. Der var nemlig i forbindelse med skolens morgensang et uventet besøg fra både Hjørrings borgmester Søren Smalbro (V) og fra repræsentanter for Hjørring Musiske Skole. Forklaringen var, at Bianca-Maria fra 2. klasse havde vundet en konkurrence om at tegne musikskolens nye maskot.

I år fejrer Hjørring Musiske Skoles 50 års jubilæum, og i den anledning har skolen haft en tegnekonkurrence. Der er kommet flere hundreder tegninger, og blandt dem faldt et meget udfordret bedømmelsesudvalg for Bianca-Marias tegning af en sød stribet bamse i glade farver - farver, som går igen i skolens logo, så det passede som hånd i handske. Faktisk skal bamsen laves til en hånddukke, som kan deltage i undervisningen på skolen.

Bianca-Maria blev meget overrasket og glad, da borgmesteren fortalte hende, at hun havde vundet konkurrencen og afslørede den vindende tegning.

Der var dog også en stor klapsalve til musikskolens leder, Christian Larsen, da han fortalte eleverne, at der var kagemænd og saftevand til alle - og desuden kunne han fortælle, at maskotten allerede har fået et navn:

- Den skal naturligvis hedde Tone. Den kan ikke hedde andet, sagde han - og den var alle helt med på.

Tilmeldingen til næste sæson i Hjørring Musiske Skole er i øvrigt netop skudt i gang.