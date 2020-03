Brætspil: Fem spil du kan spille med dine venner over Skype

Brætspil er en dejlig, analog måde at hygge sig sammen med venner og familie, og brætspil er da også blevet mere og mere populære de seneste år. Men når det lige for tiden ikke er muligt at mødes med vennerne fysisk for at spille, så må man klare den på andre måder.

Derfor har vi taget fat i to lokale brætspilseksperter for at give til 5 tips til brætspil, du kan spille over Skype.

Nr. 1 Pandemic:

I Pandemic skal I samarbejde om at stoppe farlige vira fra at sprede sig til hele kloden. Foto: Thomas Lee Christensen

Fire dødbringende vira går verden rundt, og du og dine medspillere er en del af den eliteenhed, der skal stoppe dem fra at sprede sig. Lyder det bekendt?

Pandemic er et spil, der på sin egen uhyggelige vis er mere aktuelt end nogensinde. Men hvis man kan holde temaet ud, så er spillet helt perfekt at spille med vennerne over en videochatforbindelse.

- Jeg spillede Pandemic i forgårs over webcam, og jeg synes, det fungerede meget godt for os, siger Thor Rasmussen, medejer af brætspilscaféen Dice ’n Drinks i Aalborg.

Pandemic er et såkaldt co-op spil, hvor man samarbejder om at vinde, og ens medspillere er derfor ikke konkurrenter men allierede.

- Co-op spil er generelt en genre af spil, som på det varmeste kan anbefales, fortæller formidler på Aalborg Bibliotekerne, Kristian Jessen, der har speciale i brætspil. Han anbefaler også Pandemic som et af de spil, der kan spilles sammen hver for sig i den her tid.

Pandemic kræver kun at én af deltagerne rent faktisk ejer spillet. Men det betyder samtidig, man skal være opmærksom på, at spilleren med brættet ikke tager alle beslutningerne. Det handler om at samarbejde.

Nr. 2: Forbidden Desert

Hvis et spil om globale pandemier virker lige tæt nok på virkeligheden, så er der også andre muligheder for at samarbejde.

Thor Ramussen fremhæver spillet Forbidden Desert som et alternativ.

- Det minder om Pandemic. Det er bare lettere, forklarer han.

I Forbidden Desert er man fanget i ørkenen, og man skal så samarbejde for at komme ud af den igen. Men samarbejdet er ifølge caféejeren lige 15 procent lettere her end i Pandemic.

- Hvis jeg på caféen vurderer, der er nogle, der gerne vil samarbejde, men hvor det ikke helt fungerer, så kan det være et spil som Forbidden Desert, jeg tager fat i.

Nr. 3: Bezzerwizzer

Bezzerwizzer findes i forskellige udgaver. Her er det en 2019-udgave uden noget egentligt spilbræt. Foto: Thomas Lee Christensen

- Bezzerwizzer er i min bog det bedste danske quizspil, konstaterer Kristian Jessen. Og Bezzerwizzer er da også at finde i en del spilsamlinger rundt omkring.

Bezzerwizzer er en klassisk dyst på paratviden, men hvor du har mulighed for at bytte dine kategorier ud med modstandernes og endda svare på deres spørgsmål.

Hvis ellers den ene spiller er klar på at læse spørgsmålene op, så er der også her mulighed for at få en hyggelig aften over Facetime eller Skype, hvor man ikke skal bruge lang tid på et komplekst regelsæt, men bare quizze og hygge sig.

Nr. 4: Ego

Ego gør dig og dine medspillere klogere på hinanden. Men tjek lige hvilken udgave, du sidder med. For ikke alle spørgsmål er lige 'familievenlige'. Pressefoto

Hvad er mindst dig? Camping, piercinger eller silikonebryster?

Det er bare et af de mange spørgsmål, man finder i brætspillet Ego. For Ego er på sin vis også et quiz-spil. Men i stedet for paratviden handler spørgsmålene om deltagerne, og man finder lige pludselig ud af, hvor godt man egentlig kender hinanden

- Ego er jo et genialt spil til sådan noget som det her. For det handler om at lære hinanden at kende og lære hinandens reaktioner på de kort, der bliver spillet, siger Kristian Jessen fra Aalborg Bibliotekerne.

Ego findes i et par forskellige udgaver, nogle mere familievenlige end andre. Men sikkert er det, at I kommer alle til at lære hinanden lidt bedre at kende. Også på nogle punkter, I måske ikke lige havde forestillet jer.

Nr. 5: Photosynthesis

Photosynthesis fik 5 ud af 6 stjerner, da NORDJYSKE anmeldte brætspillet i 2018. Foto: Lars Pauli

Photosynthesis handler, som navnet måske antyder, om fotosyntese. I spillet skal man få træer til at gro sig store og stærke, så man til sidst kan fælde dem og score point.

- Det er et rigtig, rigtig godt spil, som jeg tror vil være rigtig fint til sådan noget som det her, hvor vi sidder hver for sig og er sammen, forklarer Kristian Jessen.

Men ikke nok med at spillet er sjovt, så får det også ros af biblioteksformidleren for at være et rigtig flot spil.

- Det giver god mening at spille et spil, som er visuelt flot. For selvom man måske ikke kan sidde og se det på andet end et kamera, så kan man så få en god spiloplevelse ud af det, forklarer han.

Photosynthesis fik også ros, da NORDJYSKE anmeldte brætspillet sidste år.

Bonus: Tabletop Simulator

Tabletop Simulator er teknisk set ikke et brætspil. Alligevel er det på begge brætspilseksperters læber, da de bliver spurgt ind til mulige spil til listen.

Tabletop Simulator er nemlig, som navnet måske antyder, en brætspilssimulator, der kan købes på Steam. I simulatoren kan man så spille brætspil mod sine venner eller fremmede online.

- Det er en god måde at få nogle fede spiloplevelser, selvom man sidder for sig selv, siger Kristian Jessen. Han bakkes op af Thor Rasmussen.

- Der er en masse af brætspil derinde, og så kan du selv designe dine egne brætspil ved at lege med nogle komponenter, forklarer han.

At bygge sit eget brætspil fra bunden kræver dog tid og ikke mindst indsigt i, hvad der gør et godt brætspil.

- Du skal være vidende om brætspil, og hvad du gerne vil spille. Men Tabletop Simulator er en lækker ting at sidde med.