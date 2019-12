By bog: Hyggelige erindringer fra Ertebølle

BØGER: Bjarno Finderup: ”Ertebøllehistorier”

Hvad gør man, når man har hovedet fuldt af historier, man gerne vil dele med andre? Skriver dem ned og udgiver dem i en bog. Det er hvad malermester Bjarno Finderup, Skive, har gjort, og nu kan bogen købes direkte hos ham selv.

Forfatterens er vokset op på Ertebølle Skole som søn af Henry Jensen og hustru Dagny, og med erindringerne fra barneårene i Vesthimmerland gør han en svunden tid lyslevende.

Bogstaveligt talt. Det er de gode minder, de muntre episoder – eller drabelige hændelser, der endte godt – og sognets stoute personligheder eller originaler, der trækkes frem, fortalt i jævnt og ligefremt.

Drengestreger, tordenvej, kongelige, skoleliv med mere

Vi hører om drengestreger, om tordenvejr, gilder, ildebrande, isvintre, kongeligt besøg, skoleliv, landboliv og foreningsliv, og tilsammen giver det et fint og positivt og ofte humoristisk portræt af et lille landbosamfund på grænsen mellem moderne tid og en tid med livsformer, der ikke havde ændret sig i århundreder. Der vil stadig være folk på egnen, som har været med, og de vil hygge sig gevaldigt med læsningen.

Om det kongelige besøg har forfatteren en helt personlig erindring: Da han var i tre-fire års alderen kom ”en meget flot dame” gående forbi skolen med en lille, lyshåret pige ved hånden. Pigen var meget interesseret i drengens kaniner, der gik i bur på skolens legeplads, og den lille Bjarno tog hende med hen til buret, fangede en kaninunge og lagde den i hænderne på pigen – den kommende dronning Margrethe, der var med familien på ferie i jagthytten i Trend.

Erindringerne om faderen sætter perspektiv på hvilken central rolle og status, læreren engang havde i sit nære små samfunds udvikling.

Lærer Jensen

Henry Jensen var enelærer på Ertebølle Skole fra 1931 til 1962, hvor ”bette klasse” gik i skole mandag, onsdag og fredag, ”store klasse” tirsdag, torsdag og lørdag.

Men udover lærergerningen afløste han som kirkesanger, og han var initiativtager til forsamlingshuset og frysehuset, formand for menighedsrådet, for Strandby Jagtforening, for børnestævnet i Dollerup, for Strandby Skakklub og Ertebølle Vandværk – samt flittig amatørarkæolog. Med Nationalmuseets godkendelse udgravede han ikke færre end 19 oldtidsgrave på egnen.

Gennem 35 år opbyggede han en samling på mere end 1000 stykker fra stenalder, bronzealder og jernalder, først hjemme i Ertebølle, siden skænket til skolen i Strandby - og nu en del af museet i Farsø, Ertebølle Stenaldercenter.

Forfatteren selv købte sit barndomshjem tilbage i 2005.

Forsidebilledet er fra Ertebølle Skole ca. 1957, få år før åbningen af den ny (nu også nedlagte) centralskole i Strandby.

Bjarno Finderup: Ertebøllehistorier – fortalt af en degneunge”

202 sider, 250 kroner

Kahrius