Center for Dansk Jazzhistorie flytter: Vi har fundet en perfekt beliggenhed

AALBORG:Center for Dansk Jazzhistorie er siden, det flyttede ind på Kjellerups Torv i 2015, vokset i manges bevidsthed.

Da det havde til huse på først Aalborg Universitet, siden hen i Musikkens Hus, var det for mange usynligt - et rent arkiv for forskere.

Siden 2015 er det for flere og flere imidlertid blevet et mødested i byen for jazzoplevelser, og nu bliver det snart endnu mere synligt i gadebilledet, når det flytter ind på tre etager i Aalborg Forsyning på Østerbro 9.

Jazzcentrets kommende beliggenhed i forsyningens lokaler på Østerbro 9.

- Det giver mening, at vi også er med til at tegne jazzhistorien i dag, og ikke kun som den så ud for tyve år siden, og jeg ser frem til, at vi kan slå dørene op til Europas største jazzarkiv og en spændende livescene på en endnu mere attraktiv og tydelig beliggenhed i byen. Vi kommer til at ligge lige midt i det kulturelle kraftcenter, der er i denne ende af havnefronten med Musikkens Hus, musikkonservatoriet, Nordkraft, aftenskoler, teater mv., siger centerleder Tore Mortensen.

Japanske Makiko Hirabayashi, klaver, Klaus Hovman, bas og Marilyn Mazur, percussion i jazzcentret i 2019. Foto: Lars Pauli

Ifølge ham er lokalerne ikke større end på Kjellerups Torv, men nyere, bedre vedligeholdt og bedre isoleret til fordel for arkivmaterialerne, og så er der elevator og bedre toiletforhold.

Sammen med centrets øvrige frivillige er han i gang med nedpakning af de mange tusinde film, bånd og videoer med sjældne optagelser, der skal pakkes forsvarligt ned.

- At holde flyttedag for et af de mest uvurderlige og righoldige jazzarkiver i Europa er er en kompliceret opgave rent logistisk. Det er vigtigt at sikre, at intet går tabt i flytningen, siger han.

Økonomi skal på plads

Jazzentret er lige nu ved at forhandle sig frem til en aftale med Aalborg Forsyning om overtagelse af lokalerne.

Indtil nu har centret siddet i et tidsbegrænset lejemål huslejefrit - udlånt af en privat, der dog skal bruge bygningen til andet formål. De har derfor gennem flere år været på udkig efter en permanent beliggenhed på havnefronten. Og i den forbindelse sponsorer, der kan dække husleje.

Centret har netop modtaget en donation på 45.000 kr. fra Spar Nord Fonden og håber, at finde flere sponsorer.

- Det koster et par hundrede tusind at flytte, og så skal vi for fremtiden betale husleje. Vi skal finde de penge, før vi flytter ind, ellers kan vi ikke skrive under på lejekontrakten, siger Tore Mortensen, der desuden undersøger mulighed for at få driftsmidler fra Aalborg Kommune.

Koncerter har været en nøgle

Da jazzcentret flyttede ind på Kjellerups Torv 2, hvor der var direkte adgang fra gaden, begyndte de at arrangere koncerter. Det har indtil nu været en succes. De seneste år har de afholdt 50 koncerter, filmaftener og foredrag om året, og mange tusinde besøgende har lagt vejen forbi.

Ud over at gøre centret synligt for jazzentusiaster, har koncerterne også fået mange flere frivillige til at melde sig til at registrere og digitalisere det materiale, jazzcentret modtager til dens samling.

Jazzcentret rummer en af Europas største og fineste jazzsamlinger og -arkiver, og det har siden sin spæde start på Aalborg Universitet i 2006 fået uofficiel status som nationalarkiv for dansk jazz. Foto: Michael Koch

Og så har koncerterne og de øvrige jazzaktiviteter underbygget centrets rolle som aktør på den lokale jazzscene, vurderer Tore Mortensen.

- Vi er jo ikke et isoleret fænomen, vi arbejder sammen med alle mulige institutioner og foreninger, fra de rytmiske dag- og aftensskoler til musikkonservatoriet, Jazz9tus, Aalborg Internationale Guitar Festival og Den Blå Festival. Vi betragter os mere som en central del af et netværk med mange aktører, der alle bidrager til at få jazzmiljøet til at blomstre.

De næste måneder fortsætter jazzcentret forhandlinger med Aalborg Forsyning m. fl., så der ligger endnu ingen indflytningsdato.