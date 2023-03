Charlotte-Amalie sendte kendt musiker privatbesked - nu tager de på turné sammen

AALBORG: Nogle gange får man, hvad man ønsker sig. Hvis man spørger.

I september trykkede Charlotte-Amalie sig ind på sanger Søren Huss' profil på Facebook. Han har været et pejlemærke for hende, så længe hun husker tilbage. Ingen har rørt hende som han.

Hun elsker hans evne til at skrive tungsindig og melankolsk musik og samtidig have et stort publikum med sig, samt hans evne til at hæve sindstilstande til universelle spørgsmål.

Det fik hun lyst til at fortælle ham, så hun sendte ham en besked om hans betydning for hende som menneske og musiker og tilføjede, at hvis han manglede en musiker til at varme op, var hun lige her.

Hun var ikke sikker på, om han selv eller en PR-medarbejder stod bag profilen, men allerede samme aften fik hun personligt svar. Han var glad for hendes besked og roste hendes lyd og tekster, men det var for tidligt at tage stilling, lød det.

Da hun for en måneds tid siden spurgte igen, sagde han ja. Nu venter 13 koncerter forude.

Foto: Martél Andersen

De foregår i nogle af de helt store sale i landet: DRs Koncerthuset, Musikhuset i Aarhus og Musikkens Hus i Aalborg.

- Det er både virkelig dejligt og helt vildt noieren, men det kommer på et godt tidspunkt. Når man er selvstændig, er det svært at blive ved at kæmpe, hvis der ikke er noget i sigte. Det her giver blod på tanden, der er ingen kunstner i Danmark, jeg hellere ville være varme op for end ham. Jeg troede bare ikke, det skulle ske endnu, siger Charlotte-Amalie, der lige nu forbereder sig på næste skridt i sin karriere.

Hør Charlotte-Amalies ny single akustisk. Video: Martel Andersen, mix: Martin Korsgaard



Følelsen af at komme hjem

Hun lyder fortrolig, når hun henvender sig til os. ”Er du bange for at spørge? Og for hvad jeg ikke kunne finde på at gøre”, synger hun drillende hen over en elektronisk baggrund, der udvikler sig til noget ekstatisk. Hendes stemme bevæger sig ubesværet fra lækker melankoli til sommerlet kælen radiopop, der er styr på udtalelsen og trykket i hvert eneste ord.

Den i dag 25 år gamle musiker har vidst, hvad hun skulle være, siden hun var barn. I dag ernærer hun sig af det.

Hun begyndte til klaverundervisning som seks-årig, som teenager i Aalborg sad hun ofte natten igennem og skrev sange, og ved siden af gymnasiet brugte hun 15 til 20 timer om ugen på MGK (Musikalsk Grundkursus).

Da hun i folkeskolen og gymnasiet havde svært ved at føle sig hjemme blandt sine klassekammerater eller blive fanget af undervisningen, blev musikken hendes sikre sted.

- Jeg har livet igennem haft ret mange stærke følelser, og det fik mig ofte til at føle mig forkert, siger Charlotte-Amalie, der havde svært ved at genkende sig selv i de måder at anskue verden på, som hun følte, at lærere og andre autoriteter trak ned over hovedet på hende.

I mange år var alle Charlotte-Amalies tekster på engelsk. Efter en skriveblokering under corona begyndte hun at skrive på dansk, og det gør hun nu udelukkende. Foto: Martél Andersen

Det kom blandt andet til udtryk i et for hende alt for stort fokus på, hvad de unge skulle blive til. Hun vidste ikke, hvad hun skulle, hun vidste bare, at følelsen af afmagt forsvandt, når hun sad ved et klaver. Efterhånden gik det op for hende, at det også kunne blive en vej i livet.

- På en eller anden måde var det ikke så velset. Der var meget stort fokus på at få et godt karaktergennemsnit, så man kunne søge ind på universitetet, siger musikeren, der havde svært ved at finde nogen af spejle sig i og i perioder blev ramt af depressioner som følge af sin usikkerhed over verden, sig selv og de kærlighedsforhold, der kan vælte en, når man føler intenst.

- Jeg var længe dårlig til at række ud efter hjælp. Jeg prøvede længe at fixe det hele selv, men jeg havde brug for nogen til at hjælpe mig med at sætte grænser og finde frem til, hvilke værdier jeg selv havde.

Da hun kom ind på konservatoriet i Aalborg i 2019, havde hun en følelse af at komme hjem. Her var andre, der troede på musik som en vej, og hun begyndte at turde drømme større.

- De seneste fire år har jeg virkelig lavet mange ting om i forhold til, hvordan jeg ser verden og mig selv. Jeg har fået en forståelse for, hvorfor jeg tænker og agerer, som jeg gør, og der er kommet en accept af nogle af de ting, der er sket i mit liv indtil nu, siger Charlotte-Amalie, der ville ønske, at flere unge kom af sted til psykolog.

- Du står et godt sted, hvis du kan nå frem til en accept af, hvad der har været, i stedet for at blive ved at gruble over de samme ting og forblive i de samme tankemønstre.

17. marts udkommer singlen "Glasvæg", der er skrevet ud fra hendes oplevelse af at flytte til en ny by og ikke kende nogen og prøve at fylde ensomme aftenener ud alene. Foto: Martél Andersen

Livsstrategier

Der er mange led i forberedelsen til turnéen med Søren Huss. Der er praktik og udgivelsen af ny musik, men der er også en psykisk del, erfarer Charlotte-Amalie.

Det er ikke første gang, at hun har været med som support for et stort navn. I efteråret turnerede hun med bandet RIGMOR, der er indstillet i fem kategorier til årets Gaffaprisen. Hun er bevidst om, hvad det giver. Udover kilometer i benene er det en mulighed for at blive eksponeret for et stort publikum, og så elsker hun at spille live og mødet med publikum. Men i år har hun et ekstra aspekt med.

- Sidste gang blev jeg ofte ramt af ensomhed, når jeg kørte hjem efter koncerter, nogle gange flere hundrede kilometer alene i en bil. Der er jeg nødt til at have nogle strategier. Nogle telefonlinjer til venner og en plan for, hvad jeg gør, når jeg kommer hjem. Jeg skal huske at gøre noget godt for mig selv –motionere og spise ordentligt og se folk, måske endda have en ven med på dele af touren, siger hun.

Hun er klar over, at det kan lyde skørt med ensomhedsfølelse, når hun lige har optrådt over for flere hundreder mennesker. Men kommunikationen går kun den ene vej på en scene.

23. marts kan du opleve Charlotte-Amalie i koncert på Café Ulla Terkelsen i Aalborg, og 22. april kan du opleve hende som support for Søren Huss i Musikkens Hus. Foto: Martél Andersen

- Mine tekster bygger på meget personlige oplevelser, jeg deler en stor og sårbar side af mig selv i dem, og når det så ikke er en dialog, kan det komme til at føles sårbart, når publikum er stille, fordi de lytter til musikken og teksterne. Derfor er der intet bedre, end når de kommer op og henvender sig bagefter. Jeg ved, at det kræver mod at kommentere på koncerten eller måske endda dele noget af sig selv, men de øjeblikke elsker jeg virkelig, siger hun.

Processen frem for målet

I dag er hendes kunst umulig at skille fra hende selv, for hun sætter sig selv på spil i den. Det er sådan, hun vil have det.

- Jeg føler, at jeg lever et meget autentisk liv, fordi jeg stiller mig frem og deler meget ærligt, og folk tager godt imod. Jeg har følelsen af at gøre en forskel for nogle og tale åbent om emner, der kan være svære. Det føles privilegeret.

Foto: Martél Andersen

På samme tid er hun klar over, at hun skal skille musikeren ad fra mennesket, hvis hun skal holde på sigt.

- Den seneste tid har jeg tænkt meget over, hvilket liv jeg vil have ved siden af musikken. Jeg bliver ikke glad, hvis jeg bare maxer fuldstændig ud, der er vigtigt også at dyrke mine venner og sætte tid af til det, så jeg er i gang med at definere de værdier, jeg vil have etableret. Jeg vil skabe et liv, hvor jeg er glad, når jeg vågner om morgenen

Lige nu ser artistprojektet ud til at gå godt, men hun tager et år af gangen.

- Det må ikke kun handle om resultater, det skal handle lige så meget om processen. Og så øver jeg mig på at se mig selv som mere end bare min musik. Hvis en udgivelse ikke går, som den skal, skal jeg have andre ting i mit liv, der også er vigtige. Så falder jeg ikke med hele mig.