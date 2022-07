KONCERT

Christopher

Christopher har hele pakken. Han ser brandhamrende godt ud (tusindvis af vel især kvindelige fans kan ikke tage fejl). Sangstemmen er udtryksfuld og personlig, hans repertoire bugner af sange, som ikke er til at rasle ud af hovedet igen, hans dansetrin fejler ikke noget, og så har han overskud til at være selvironisk.

Men først og sidst kan Christopher virkelig holde fast i sit publikum. Ikke bare i kraft af bygen af solide, umiddelbart sangbare numre - men fordi de alle som én bliver serveret med noget, der i det mindste forekommer som tid nok til, at publikum kan kile sig ind alle mulige steder. Især for at klappe med.

- Må vi se de fucking hænder i vejret? lyder det igen og igen - og vi aflyder, mens Christopher og hans yderst velspillende band fører ud igennem en del højdepunkter fra sangkarrieren. Endda spontane nedslag i den.

På direkte opfordring fra et par piger på en af de forreste rækker kaster Christopher og bandet sig ud i den dybt selvironiske "First Like", bygget op af nogle af de mange ofte glødende sms-beskeder, som han har modtaget gennem tiden - og hér er det lige før, publikum er ved helt at overtage showet og sangen. Det er og bliver koncertens højdepunkt.

Forud for et andet stort hit, "Irony", har han overskuddet til at fortælle, at den er meget personlig og er lagt an som en påmindelse om at tage fri fra de sociale medier og lægge mobilen fra sig, "selv om jeg godt kan se, at de første fem rækker oplever koncerten her i høj opløsning gennem deres skærm"...

Hele vejen igennem Christophers optræden er der høj, stærkt humørsmittende energi, båret af ren, ægte synge- og spilleglæde. Og en dyb taknemmelighed over at møde publikum igen efter tre års pause.

P.S.:For at det ikke skal være løgn, har Christopher designet t-shirten til kampagnen "Kun én af mig - plads til forskelle" for Muskelsvindfonden. Som en af dagens værter bemærker: - Så han kan altså også noget med en symaskine.

Christopher på Grøn i Aalborg (Trekanten i Hvorup) søndag aften.

DEM SANG CHRISTOPHER

Crazy. Just So You Know. I Won't Let You Down. Irony. Mama. Leap of Faith. First Like. Told You So. CPH Girls. Bad. Where Do We Go From Here?