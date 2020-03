Countrysangeren Kenny Rogers er død: Blev 81 år

WASHINGTON:Den amerikanske countrysanger Kenny Rogers døde fredag i en alder af 81 år.

Det skriver flere medier, herunder Huffington Post og Variety.

Ifølge medierne døde Kenny Rogers af naturlige årsager og med sin familie omkring sig.

- I en karriere, der spændte over mere end seks årtier, efterlod Kenny Rogers sig et uudsletteligt præg på amerikansk musikhistorie, lyder det fra familien i en udtalelse ifølge Huffington Post.

Den kendte countrysanger kæmpede med helbredet gennem længere tid.

For to år siden måtte han eksempelvis af helbredsmæssige årsager aflyse flere koncerter på sin karrieres sidste turné.

Kenny Rogers fik sit musikalske gennembrud i 1958 med singlen "That Crazy Feeling", der også sikrede ham en optræden i datidens populære musikprogram "American Bandstand".

Siden fulgte en tid, hvor han var en del af grupperne New Christy Minstrels og Kenny Rogers and the First Edition, men i 1974 valgte han igen at gå solo.

I 1977 modtog han en Grammy for sangen "Lucille", og allerede i 1978 kunne han igen tage en Grammy med hjem for sangen "The Gambler". Den blev i 2018 optaget på The National Recording Registry of the Library of Congress som amerikansk kulturarv.

I 1983 cementerede Kenny Rogers sin plads på den musikalske scene med et af sine største hits "Island in the Stream". Her synger han duet med sangerinden Dolly Parton.

Foruden musikkarrieren har Rogers blandt andet forsøgt sig som skuespiller, ejer af en restaurantfranchise og sit eget pladeselskab.

Kenny Rogers efterlader sig konen Wanda Miller og fem børn.

/ritzau/