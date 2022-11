Da Magnus' mormor så videoen, troede hun, at hendes barnebarn var gået fra forstanden

NORDJYLLAND: "Er det her 2020'ernes mest vanvittige musikvideo? Ja, det er det!"

Det er teksten til det Facebook-opslag, som Magnus Grønnebæk deler en weekend i oktober. Musikvideoen, der linkes til, er den nyeste fra hans band, aalborgensiske Farveblind.

I Klokkerholm - cirka 450 kilometer fra Magnus i København - sidder hans mormor og følger trofast med bag skærmen. Hun klikker på linket, og da de efterfølgende seks minutter er passeret, er hun overbevist om, at hendes barnebarn er gået fra forstanden. Måske tager han stoffer?

- Jeg har fået at vide, at hun så den sammen med min bedstefar, og da den var slut, sad de bare i stilhed i fem minutter. Jeg tror, at mange tanker er gået igennem deres hoveder, fortæller Magnus.

- Det bliver svært nogensinde at lave noget, der bare minder om den video, siger Magnus Pilgaard Grønnebæk, der dannede Farveblind i 2015 sammen med trommeslager Jens Asger Lykkeboe. PR-foto: Bobby Mandrup

Efter lidt betænkningstid beslutter mormoren sig for at ringe til Magnus' mor for at fortælle, at noget er galt.

- Det virkede, som om hun troede, at hun havde mistet sit barnebarn. Hun var ægte bange for, at København havde ødelagt mig, siger musikeren, som først forleden - til et sølvbryllup i familien - fik overbevist sin mormor om, at alt var og er i skønneste orden.

- Jeg hev hende til side og forklarede, at det bare var en musikvideo, som en helt anden havde lavet, og at jeg bare var en af dem, der spillede musikken.

Gys og splatter

Magnus kan ikke lade være med at grine, når han forestiller sig situationen. Men han forstår hendes reaktion. Videoen til nummeret "Crooks", der er en del af elektropunk-trioens nye EP, er ganske voldsom og vækker et ubehag, der er svær at ryste af sig.

Den 70'er-inspirerede splatterstemning, den Tarantino-agtige æstetik og den modbydelige handling, der blandt andet involverer mord med økse og hammer, er ikke for sarte sjæle.

Og Farveblind-musikerens mormor er ikke den eneste, der har reageret voldsomt på videoen, som er instrueret af Snorre Fuglsang Ruhe.

- Mange har sagt, at hvis de vidste, hvad de gik ind til, ville de ikke have set den, fortæller Magnus.

Fra musikvideoen. PR-foto

Det er en kæmpe produktion, der ligger bag musikvideoen til nummeret "Crooks". Cirka 50 mennesker har været involveret i projektet. PR-foto

Bevidst provokation

Dermed har videoen gjort det, den skulle, forklarer han: provokere. Også selvom dens overnaturlige udtryk ikke nødvendigvis harmonerer med den rå punk-attitude, som Farveblind normalt stiler efter.

- Det er helt bevidst, at ubehaget skal være så voldsomt. Derfor foregik premieren også i en biograf, hvor folk nærmest blev indlagt til at se den. Tanken har hele tiden været, at videoen skulle være kompromisløs, siger Magnus Grønnebæk og fortsætter:

- Og vi kan grundlæggende godt lide at provokere. Vi laver musik, der provokerer og deler vandene. Det er der, det bliver sjovt. I begyndelsen tænkte vi meget over, at vi skulle lave noget, der kunne spilles på P3 og det ene og det andet. Men det skal vi ikke. For da vi blev mere kompromisløse, blev det hele meget sjovere.

Farveblind Farveblind blev dannet i 2015 og er en aalborgensisk trio, der består af Magnus Pilgaard Grønnebæk (vokal og keyboard), Jens Asger Lykkeboe (trommer) og Anders Arendt (bas).

Trioen har de seneste år etableret sig som et markant live-act på den europæiske musikscene. De har spillet på scener i både Europa og Asien - herunder koncerter på Roskilde Festival, Stereoleto, Eurosonic og Reeperbahn.

Musikken favner et spænd mellem storslåede breakbeats og fuzz-bas - til forførende stryger-sektioner og 90'er-inspireret rave.

For nylig udgav trioen EP'en "All Clubs Are Bastards", der blandt andet indeholder nummeret "Rock 'N Rolla", hvor den københavnske rapper Lucy Love medvirker. VIS MERE

Farveblind har blandt andet optrådt på Roskilde Festival og Hamborg-festivalen Reeperbahn. PR-foto: Cecilie Frost Kristensen

Koncert på hjemmebanen

Farveblind blev dannet i Aalborg i 2015. Siden er bandet vokset fra en duo til en trio - og fra et forholdsvist beskedent bekendtskab til et anerkendt og energiudladende punk-indslag, som har turneret i ind- og udland med hårdtslående elektroniske beats og en pulserende bas, der har banket en rave-agtig feeling ud gennem alverdens klublokaler.

I øjeblikket arbejder bandet på et væld af ideer, der skal munde ud i et album, som skal følge op på EP'en og musikvideoen. Selvom det bliver svært at toppe sidstnævnte, som Magnus indskyder.

Derudover står de tre nordjyder midt i en miniturné, der bringer dem forbi Studenterhuset i Aalborg 11. november.

Og de glæder sig.

- Det bliver specielt. Der er noget særligt over det miljø, der er byen - med de frivillige og med KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg), der har løftet Aalborg til uanede højder. Den slags findes meget få steder. Derfor vil Aalborg altid betyde noget særligt for os, siger Magnus Grønnebæk.

I sidste uge spillede Farveblind i København, og lørdag 12. november giver trioen koncert i Aarhus.

Farveblind. PR-foto: Bobby Mandrup

Se musikvideoen til nummeret "Crooks" her: