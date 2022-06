Danmarks bedste mikrobryggerier og dans i verdensklasse: Her er din liste over sommerens festivaler i Aalborg

Der er selvfølgelig andre årsager til at tage til festival i den anden ende af landet, men tilbringer di en del af sommeren i Aalborg, er der masser af oplevelser i vente fra nu og langt ind i sensommeren.

Sigurvin Sigurdsson er en af kunstnerne, der lige nu kan opleves på Saxogade festivalen. Foto: Michael Kjelnæs

10 og 11. juni: Saxogade - Lyd fra Undergrunden

I en af Aalborg Vestbys afkroge ligger en kælder, der huser et musikalsk fællesskab med store kunstneriske visioner. Her holder15 bands og solister til, som nu går sammen om at kigge op fra undergrunden for at fremføre deres musik på Huset i Hasserisgade til en to dages festival.

Oplevelserne spænder fra folkeviser, poetiske fortællinger, psykedeliske odysseer, hårdtslående og indie-svævende rock, nakkeskælvende metal og meget mere.

Oplev blandt andet The Devil’s Tiny Chains, Fox Paloma, FAR, Christina Momme m.fl.

Der er gratis entré, se programmet her.

En af kunstnerne, du kan opleve til Lyden af Aalborg, er Christian Høgh, der bringer "gayness" ind i hip hop, der er kendt for et maskulint udtryk. Foto: Teis Vognstoft Harrington

18. juni: Oplev lyden af Aalborg

Er din playliste blevet smittet med forudsigelighed, og hungrer din sjæl efter nye, uforudsigelige musikoplevelser, så stil din sult på Aalborgs nye gratis éndags-festival.

Festivalen er et kærlighedsbarn mellem 1000Fryd og Aalborg Bibliotekerne og skal være en platform for den lokale dansksprogede musikscene - samt et kraftigt nik til lyrik og sangtekster som drivkraft for musikken. Alle koncerter starter med en guided tour gennem det enkelte bands / kunstners tekster og sangunivers, inden de spiller koncert i Bibliotekshaven.

Ud over musikken er der indlagt små happenings samt pladesalg af bibliotekets kasserede - og i flere tilfælde temmelig sjældne - vinyler, CD'er, noder og musiklitteratur.

Blandt artisterne kan du blandt andet opleve Skråt Op, Kogekunst, Christian Høgh, Grassat med flere.

Der er mulighed for at købe mad og drikke, da 1000Fryd medbringer sin bar, og bibliotekets café rykker ud i haven.

Gratis entré

Læs mere om festivalen her

Et øjeblik på Nibe 2021. Arkivfoto: Henrik Louis

På årets Nibe kan du synge med på 'Sexbomb' og 'She's a lady', når Tom Jones lægger vejen forbi - ifølge The Guardian er han i topform på en scene!

29. juni - 2. juli: Tilbage til normalen i Nibe

Danmarks 6. største musikfestival kan omsider folde sig ud ovenpå år i nedskalerede udgaver ovenpå corona og byder i år på tæt på 100 koncerter i Skalskoven- vi krydser fingre for godt vejr!

I år lyder nogle af de større navne på Black Eyed Peas, Tom Jones, Carly Ray Jepsen, D-A-D og Dizzy Mizz Lizzy.

Køber du inden 20. juni, kan du få partoutbilletten til nedsat pris.

Se det fulde program her.

Super Nova Jazzblast er arrangeret af JAZZ9TUS og Meutiviti - i år i samarbejde med Langes Gård, Center for Dansk Jazzhistorie, Huset i Hasserisgade og El Mundo. I forgrunden franske Musina Ebobissé på saxofon fra sidste års festival. Foto: Aske Stubkjær Madsen

Supernova Jazz Blast Foto: Lucas Illanes / HideOut Studio

27. til 30. juli: Aalborgs unge jazzmiljø i vild eksplosion

Som en kulmination på mange års arbejde med at få etableret et jazzmiljø i Aalborg, åbnede lokale jazzarrangører sidste sommer dørene for Supernova Jazz Blast.

Her kunne man over fire dage opleve 20 jazzkoncerter - fra store udenlandske navne og bigbands til jamsessions i sene nattetimer med kunstnere fra ud- og indland og masser af unge lokale musikere. Også publikum var efter sigende unge - mange af dem førstegangslyttere til jazz.

Sidste år blev festivalen med cirka 600 billetter udsolgt, så køb billetten i god tid.

Pris per koncert: 35 kr.

Du kan skrive sig op til deres nyhedsbrev her.

18. og 19. august: "Årets Koncertoplevelse" jf. Danish Music Awards

At Aalborg er blevet en jazzby står tydeligt, når du på blot én sommer kan gå til flere jazzfestivaler i Aalborg.

Sommerens anden jazzfestival hedder Meutiviti, og den har ti år på bagen i år og blev til som en pendant til Bluesfestivalen “Den Blå”. Siden da har den tilbudt koncerter hver sommer og hen over året - sidste år vandt den Danish Music Awards pris “Årets Koncertoplevelse” for koncertrækken 'Impro Fauna'.

Festivalen kobler nationale og internationale kunstnere med lokale nordjyske musikere, der indgår i samarbejder i løbet af festivalen og komponerer ny musik.

En partoutbillet til hele festivalen koster 139 kr.

Følg med i festivalen her.

Et øjeblik fra en performance på sidste års Mutation Week. Initiativtagerne bag festivalen er Det Hem’lige Teater, KORMA, Huset i Hasserisgade og Kunsthal NORD. Foto: Simon Bendix

14. til 20. august: Kunst, musik og performance i overraskende forening

Dette er i høj grad en festival for de medvirkende - på Mutation Week bliver yngre kunstnere og musikere på tværs af kunstarter og genrer sat sammen, for at de sammen kan udvikle nye produktioner - og nye fællesskaber. Men der er også et udadvendt output. Ugen slutter nemlig af med en festival, hvor vi som publikum kan opleve resultaterne. Sidste år foregik det rundt i byens rum, dette år foregår den på Huset i Hasserisgade.

Deadline for open call for kunstnere er 15. juni - publikumsdagen offentliggøres senere.

Følg med i nyt om festivalen her.

Bag festivalen, der foregår på Studenterhuset, står det aalborgensiske mikrobryggeri, Bad Seed Brewing. Privatfoto

20. august: Oplev Danmarks bedste mikrobryggerier

Allerede første gang, Bad Seed Beer Fest blev afholdt i 2019, var den en stor succes. Nu vender den efter en coronapause tilbage - denne gang med en endnu større pallette af bryggerier, man sjældent kan opleve samlet til én festival - den har i øvrigt netop været en del af programmet på Europas mest prestigefyldte ølfestival, Mikkeller Beer Celebration Copenhagen.

Når du har indløst billet, kan du frit smage på alle bryggeriernes øl, som vil være særligt udvalgt til festivalen og byder på både velbryggede, klassiske stilarter til moderne, eksperimenterende bryg. Blandt andet finder man etablerede navne såsom Mikkeller Baghaven Brewing & Blending, To Øl og Hancock, mens navne som Observatoriet og The Many Worlds Brewing er blandt de nye, talentfulde skud på stammen.

Billetter fra 371 kr.

Følg med her.

Der bliver både shows med store kunstnere og masser af mulighed for at få undervisning og danse selv til sommerens nye festival 'Dansekraft'.

8. til 11. september: Ny dansefestival

Til september bliver den helt nye festival 'Dansekraft' født - Nordjyllands første blivende dansefestival med internationale aspirationer. Som gæst kan du opleve store internationale trupper som 'Barcelona Flamenco Ballet' og 'Party like Gatsby' - navne mange rejser efter at opleve, og så kan du selv danse og nørde musikfilm og meget mere.

Priserne varierer fra 0 til 295 kr afhængig af arrangement.

Læs mere her.

Et øjeblik fra sidste års Open Days festival. Foto: Hans Ravn

9. til 11. september: Store klassiske oplevelser

I september lægger Huset og Ansgarkirken lokaler til den årlige OpenDays - en festival for ny klassisk og eksperimenterende kunst og musik, der har som vision at præsentere nordjyderne for ny musik på tværs af genrer og høj kvalitet.

Bag den står foreningen Waves Up North, der er en sammenslutning for ny kompositionsmusik og lydkunst i Nordjylland.

Blandt dette års koncerter kan du fx opleve den cypriotiske komponist Thanos Chrysakis, der har base i London, med en international sextet af blæsere, og den franske stjernekvartet Tana String Quartet.

Et partoutkort til hele festivalen koster 300 kr., unge under 18 har gratis adgang.

Følg med her.

Boder på Gammeltorv på Nordjysk Madfestival i 2018. Arkivfoto: Jacob Leerbech

Som en del af madfestivalen byder en række restauranter, blandt andet La Locanda, på en særlig menu til nedsat pris. Foto: Lars Pauli

25. august til 4. september: Nordjysk Madfestival

Nordjysk Madfestival fylder i år fem år og bliver efter sigende større og vildere end nogen sinde. Her kan du både deltage i vinyoga i smukke omgivelser, fællesspisning, bålmiddag, smagninger og kurser, tage på madskattejagt med familien, spise middag i mørke eller spise på en række af Aalborgs bedste restauranter for kun 595 kr. for særligt udviklede menuer.

Læs mere om festivalen her

Ikke festivaler - men værd at skrive i kalenderen

Benal i Karolinelund. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Fra 24. juni til 26. august: Tag til fredagsfest i Karolinelund

Fredagsfest i Karolinelund er kendt som "Danmarks hyggeligste havefest", og sidste år gæstede over 35.000 publikummer koncerterne. Dette år er der investeret i en ny og større scene, nye toiletter og et endnu større program fordelt over ni fredage.

Du kan blandt andet opleve Rasmus Bjerg, Jacob Dinesen, Malurt og Magtens Korridorer.

Prisen er 100 kr. inkl. afterparty på Skråen. Se hele programmet her.

Koncert med Barselona til en tidligere Summer Lounge. Arkivfoto: Henrik Bo

Fra 15. juli: Kunsten Summer Lounge

Det er ikke en festival, men programmet ligner. Også dette år kan du hver onsdag opleve debat og musik i Kunstens Have - dette år satser de endnu mere på upcoming kunstnere.

Blandt navne på plakaten finder du blandt andet den danske punk-rock trio Rebecca Lou og feministen og menneskerettighedsforkæmperen Emma Holten.

Loungen er gratis, når entréen til museet er betalt (gratis for medlemmer)

Se det fulde program her

Hver lørdag frem til 20. august kan du opleve indslag i gårdhaven Marienhaab i Kirkegårdsgade 3 i Aalborg. Privatfoto

Frem til 20. august: Marienhaab Koncerthave

Sidste år introducerede Marienhaab Koncerthave et sommerprogram. Det gentager de i år med en blanding af nye og ældre lokale navne. Blandt de nye kan du i år blandt andet opleve Jonas Ringtved og El TropiAndino - blandt de ældre The Minors - Aalborgs ældste rockband.

Der er gratis entré - drikkevarer kan købes.

Følg med her