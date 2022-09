De særlige kvinder i Lønstrup

HJØRRING: Vendsyssel Teater fortsætter sæsonen med ny dramatik; en urpremiere på en forestilling med udgangspunkt i kystperlen og naturrige Lønstrup. Herfra får publikum udsigt til Kongens Lyngby, Wien, Chicago og ikke mindst til fortiden med alle dens eventyr og hemmeligheder.

På tværs af generationer, livsvilkår og livsbaner samler denne forestilling sig om den unge kvinde, Liv, der er vendt tilbage til Danmark for at begrave et kært familiemedlem. Hun har arvet et hus, som skal sælges, så hun kan vende tilbage til sit liv i Chicago, men mens hun opholder sig i Lønstrup, mindes hun de kvinder og de livshistorier, som hun er en del af.

Lønstrup Ladies har udsigt til Kongens Lyngby, Wien, Chicago og ikke mindst til fortiden med alle dens eventyr og hemmeligheder. Foto: Mingo Photo

I fortællingerne om kvinderne i Livs familie fletter personerne og historierne sig sammen om hende, mens vi flyder ind og ud af tid og sted.

Om kvinder, der havde hinanden

Om forestillingen udtaler instruktør Ina-Miriam Rosenbaum:

- Lønstrup Ladies er en stor, varm, humoristisk og bevægende forestilling om nogle helt særlige kvinder. Det er en forestilling om to familiers hemmeligheder. Om kvindeliv og samfundets normer og forventninger. Om venskab og kærlighed. Om fraværende fædre og krævende mødre, om kærlighed og bristede illusioner. Om glæden ved hverdagen i et lille dobbelthus i Lønstrup.

- Kvinderne har hinanden. Det er i hinandens selskab, de udvikler sig. Det er her, de griner. Det er her, de græder og finder trøst, og det er her konventionerne bliver testet og diskuteret, og hemmelighederne bliver fortalt.

Inspireret af to kvinder

Rhea Leman har skrevet Lønstrup Ladies inspireret af to kvinder, der boede i et lille dobbelthus i Lønstrup og begge levede i over 90 år. De to kvinder, Mie Lauritzen og Hanne Berendt, boede i det lille dobbelthus i Lønstrup.

I en kobling mellem deres livshistorie, dramatisk frihed og fiktion har dette nyskrevne drømmespil fundet sin form. Lønstrup danner rammen, og historien væves sammen på tværs af personer, begivenheder og generationer i løbet af 1900-tallet.

Ina-Miriam Rosenbaum sætter dette i scene i en filmisk form, hvor den lineære tid opløses, og omdanner Store sal til fragmentariske minder i Signe Kroghs scenografi.

Både Ina-Miriam Rosenbaum og Signe Krogh var med til at skabe publikumssuccesen om Poul Anker Bech, forestillingen Det tabte land i 2018.

På scenen opleves et stærkt cast bl.a. med nye ansigter på Vendsyssel Teater, men erfarne på tv-lærredet og de skrå brædder: Marie Mondrup, Nanna Skaarup Voss, Charlotte Bøving og Caspar Juel Berg.

Og så byder velkommen tilbage til Reumertvindende (2022) Lone Rødbroe, Peter Gilsfort fra Tæt Tåge (2019) og Romeo og Julie (2021), Anna ur Konoy fra Det tabte land (2018) og lokalkendte Hanne Laursen, der ligesom Lone Rødbroe har medvirket i utallige forestillinger på Vendsyssel Teater. Lyddesign står Marcus Aurelius Hjelmborg for, og på lysdesignet Andreas Buhl. Koreograf er Rebekka Lund, der også koreograferede på Det tabte land (2018) og Motionisterne (2021).

Forestillingen kan opleves på Vendsyssel Teater fra 15. september til 8. oktober.