De sjove, de skarpe og de mærkelige: 10 udtalelser på årets kulturmøde

Clement Kjersgaard, tv-vært og moderator:

"Illusion nummer et om Danmark er, at vi er ens. Nej, vi er ikke ens! Illusion nummer to er, at vi alle sammen er lykkelige. Nej vi er ej! Illusion nummer tre er, at alle vores problemer er små. Nej, de er ikke små! Illusion nummer fire er, at alt var bedre i gamle dage. Nej! [...] De gamle dage, man savner, er 40 år siden, og dem, der savner tiden, er dem, der ikke har arbejdet på værfterne og i fabrikkerne og fået støvet ned i lungerne".

Mads Duedahl (V), formand for Region Nordjylland:

"Vi skal turde "kill our darlings", altså lukke de kulturinstitutioner ned, der havde en storhedstid for ti år siden, men som ikke længere fungerer. Ellers bliver det som en højt elsket fodboldspiller, vi ikke nænner at sætte på bænken, selvom han ikke længere scorer mål".

Foto: Martél Andersen

Foto: Martél Andersen

Marco Berenthz, arkitekt og partner i Norrøn:

"I Grønland opstår der ofte hybrider mellem vidt forskellige institutioner, fx mellem kulturhuse og hoteller. Det er svært at tale om i Danmark - her er en meget fastlåst forestilling om, hvad et hotel og et teater er".

Jens Rohde, folketingsmedlem:

"Jeg bruger ofte digte til at indlede en tale i folketingssalen. Jeg forklarer ikke altid, hvad jeg vil med det, og jeg kan se, at nogle politikere står af på, at jeg gør det. For eksempel stod Mattias Tesfaye (S) af på, at jeg læste et digt af Henrik Nordbrandt op midt i en debat om børnene fra Syrien, men digtet "Vuggevise" når ind til os på en helt anden måde, end en debat nogensinde formår".

Kulturmøde-gæst fra Ballerup:

"Nu orker jeg ikke at høre med om, at hovedstaden får for meget i kulturstøtte fra staten. Når man har en hovedstad, skal man dyrke den. Det modsatte svarer til at ville flytte Vesterhavet til København. København har jo mange udgifter til socialt udsatte - i det lys synes jeg faktisk, at det er ret okay, at Københavns Kommune ikke betaler særlig meget til Københavns kulturliv".

Foto: Martél Andersen

Pia Heike Johansen, lektor på center for Landdistriktsforskning på SDU:

"Man skal tænke kultur anderledes i provinsen - man kan jo ikke hive Louisiana herud, men måske kan man invitere en kunstner ud i stedet. Hvis man kun har en knallert, er der langt til kultur".

Nikolaj Bøgh (C), folketingsmedlem

"Det er kunsten, der skal styre hvilke værker, kunstmuseer indkøber, ikke kunstnerens køn, seksualitet eller hudfarve. Vi kan jo ikke pludselig lave en kunstig historiefortælling, når nu flere hundreder års historie har været domineret af mænd både indenfor kunst og politik".

Helle Langer, leder af spillestedet 18B i Harboøre:

"Jeg er egentlig ret ligeglad, hvor pengene kommer fra. Der, hvor jeg kommer fra, er vi vant til at klare os selv. Selvfølgelig vil vi gerne have flere penge, men jeg frygter, at der pludselig kommer nogen med en masse handleplaner. Det er ikke sådan, det foregår herude".

Foto: Martin Damgård

Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Morsø Kommune:

"Vi kan se, at der er unge, der er begyndt at flytte hjem igen, fordi de kan se, at vi vi vil dem, og investerer i kultur og fritidslivet. For otte år siden tabte vi 250 indbyggere om året, nu ser vi frem til at gå i nul".

Simon Kollerup (S), erhvervsminister

"Kultur kommer ikke til at fylde i valgkampen. Vi kommer til at tale om psykiatri, manglen på sygeplejersker, elpriser og inflation - det er Maslow's behovspyramide. Men hvis kulturdebatten bliver flyttet over til at handle om bosætning, så ryger den op ad listen".