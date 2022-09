Debutant har kurs mod internationale filmpriser: Hovedrollen spilles af en af forældrenes bekendte

THISTED:Som bare 23-årig debuterede Magnus Sandvad Thorhauge tidligere i år som filminstruktør med filmen "Anker", og nu kan der komme international hæder til både den unge thybo og til filmens hovedrolleindehaver.

Filmen er nemlig nomineret til at vinde prisen for bedste internationale drama ved Alternative Film Festival i Toronto, Canada. Samtidig er John Pedersen nomineret til prisen for bedste hovedrolle.

Dermed er filmprojektet, der er produceret i Thy på et minimalt budget, på vej mod et vaskeægte eventyr. For ikke nok med, at instruktøren kan vinde en international pris for sin debut, så er hovedrolleindehaveren lidt af en historie for sig.

John Pedersen i titelrollen som Anker. Filmen er optaget i sort-hvid - og bliver vist i et bredt, cinemascope-format. Foto: Still fra filmen

John Pedersen er nemlig en af instruktørens forældres bekendte. Og det var Magnus' far, som - hjemme på Hundborgvej i Thisted, hvor Magnus dengang boede sammen med sine forældre - foreslog ham til rollen.

Det var en god idé, har Magnus tidligere forklaret til Nordjyske. For han vidste, at John ikke alene havde erfaring som amatørskuespiller. Han var også lystfisker, ligesom titelkarakteren Anker, der er blevet ramt af ensomhed efter at hans kone er død. Lystfiskeriet er noget af det eneste, der giver ham indhold i en ellers begivenhedsfattig tilværelse.

Magnus spurgte den normalt glatbarberede og kronragede John Pedersen, om han kunne gro et fuldskæg. Ja, det skulle jeg mene, svarede han.

Herefter gik der fire-fem måneder, hvor Magnus Sandvad Thorhauge havde travlt med at skrive manuskript til filmen og ikke så noget til John Pedersen. Men en dag mødte Magnus’ far Johns kone Annette:

- Så siger hun: Nu må han godt komme i gang med den film, for jeg kan snart ikke være bekendt at have ham med nogen steder...

Sådan fortalte Magnus Sandvad Thorhauge til Nordjyske tilbage i januar. Siden fik filmen premiere lokalt og nationalt, og nu er den altså for alvor på vej til at slå igennem i det store udland.

Magnus Sandvad Thorhauge oplyser, at han har tilbudt filmen til flere filmfestivaller rundt om i verden. Endnu har han kun hørt fra festivallen i Canada.

- Det er vildt. Det her er jo et meget lokalt projekt, som nu vises frem på en international scene. Selv om jeg har sendt den rundt i verden, havde jeg faktisk ikke troet på, at den ville komme ind, så nu er jeg meget spændt på, hvordan det kommer til at gå. Under alle omstændigheder giver det blod på tanden for nye projekter, siger instruktøren.

Han flyttet til Aarhus 1. oktober, men han har allerede sin næste film i støbeskeen. Den skal handle om ludomani og igen produceres hjemme i Thy.

- Men jeg regner først med, at vi kommer i gang næste år. Der skal lige en finansiering på plads, siger Magnus Sandvad Thorhauge, der forventer at skulle bruge omkring 70.000 kroner på det næste projekt.