Den hvide mands paradis: På denne festival har de kun booket én kvinde

THISTED:Mens Smukfest træffer et bevidst valg og år for år øger andelen af kvindelige kunstnere på plakaten, så er der andre festivaler, der skæver en hel del mindre til artisternes køn, når de skal sammensætte årets program.

For eksempel har Thy Rock ved dette års festival valgt at booke bare én kvindelig solist, i skikkelse af lokale Ellen "Elba" Bathum, mens resten af kunstnersiden udgøres af etnisk danske mænd som Thomas Helmig, Andreas Odbjerg og Nik & Jay.

Et par af de andre acts har kvindelig deltagelse på scenen, men ikke som frontpersoner, og det er iøjnefaldende i en tid, hvor andelen af kvinder på de nordjyske spillesteder er noget, der også bliver debatteret i Nordjyskes spalter.

Spørger man festivalformand Hans Peter "HP" Jarl Madsen, så er forklaringen på mændenes overtal ganske enkel:

- Vi sammensætter det musikprogram, der er bedst. Og så ser vi ikke nærmere på, om det er mænd eller kvinder. Vi skal leve af at lave den bedste festival, og sådan er det, helt koldt og kynisk, siger HP.

Kriterierne for, hvem der et givent år kommer på plakaten på Thy Rock, kommer altså ud fra en kommerciel betragtning, og det er årets hovednavn Lukas Graham er godt eksempel på:

- Vi var nok godt klar over, at Lukas Graham kunne sælge billetter. Sidste år havde vi for eksempel Drew Sycamore på, fordi hun var topnavn flere steder i Danmark, og derfor var hun på. Så vi kigger ikke på køn. Jeg skal ikke sige, om vi har en kvindelig kunstner på næste år, men er der ikke noget, vi synes passer, så kommer de ikke på, siger HP.

Til gengæld er de lokale kunstnere godt repræsenteret på årets festival, hvor blandt andet Smugler, Kato og MD-Duo spiller på henholdsvis Den Lille Vilde, Store Scene og Sparekassen Thy Teltet i løbet af lørdagens program.

- Vi synes, vi som lokal festival har et ansvar for at være med til at dyrke de upcoming kunstnere, og det er hele ideen med vores talentscene Den Lille Vilde. Der har Jonah Blacksmith i øvrigt også har spillet flere gange i sin tid, så det er bare et eksempel på, hvad man kan drive det til, siger HP.