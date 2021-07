Den skæve kulturstøtte: Kan ministeren levere et comeback af dimensioner?

Det kom som et chok for formanden fra Vrå-udstillingen, da det stod klart, at udstillingen med 42 anerkendte kunstnere og arkitekter ikke længere får støtte fra Statens Kunstfond.

Formanden mener, at afslaget bunder i uvidenhed:

- Fire ud af udvalgets fem medlemmer kommer fra København, den sidste er fra Århus, og de tager ikke længere rundt i landet og ser projekterne, siger Søren Elgaard, formand for Vrå-udstillingen.

Vrå-udstillingen har tidligere modtaget 100.000 kroner i støtte fra Statens Kunstfond. Det blev skåret ned til 45.000 kroner, og i år er kassen så blevet smækket helt i. Og selvom vi ikke ligefrem taler millionbeløb i tilfældet her, er det blot endnu et eksempel på, hvordan Nordjylland forbigås, når de statslige kulturmidler skal fordeles.

Læs mere om den skæve fordeling her.

Regeringen prædiker et Danmark i balance. Seneste eksempel er en bred aftale, der rykker uddannelsespladser ud af de store studiebyer. Også den tidligere regering havde samme mission, eksempelvis da de ad flere omgange flyttede statslige arbejdsplads i tusindtal fra hovedstaden til provinsen.

"Et Danmark i balance" har været nogle af de mest brugte politiske buzzwords gennem det seneste årti - og der er ingen tvivl om, at der er bred politisk enighed om at sikre sammenhængskraften i vores land og sikre muligheder for vækst og udvikling - også uden for de største byer.

Derfor virker det mildest talt mystisk, at der ikke er blevet justeret på fordelingen af kulturmidlerne endnu.

Og det erkender kulturminister Joy Mogensen (S) da også i et interview til Nordjyske. Hun kalder fordelingen for en åbenlys uretfærdighed, der skriger til himlen.

- Jeg tror, at det bliver en af de absolut sværeste opgaver, men jeg vil gøre et ihærdigt forsøg. For det skriger til himlen, at systemet i dag ikke kan forklares eller forsvares. Lige det er vi alle enige om, og så må vi blive ved at prøve, til vi finder den rigtige vej igennem, lød det fra kulturministeren i interviewet med Nordjyske.

Nordjyskes artikler om den skæve kulturstøtte er også faldet Venstres nordjysk valgte Preben Bang Henriksen for brystet. Han har sammen med Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen taget initiativ til et samråd med kulturministeren om emnet.

Gennem det seneste halvandet år er kulturministeren blevet beskyldt og kritiseret for ikke at tale kulturens sag - og mangle forståelse for kulturaktørernes præmisser og rammevilkår. Måske kan hun levere et comeback af dimensioner nu - i hvert fald set fra et nordjysk perspektiv.

Hun har den brede politiske opbakning, men forgængeres erfaringer taler desværre deres tydelige sprog. Flere har forsøgt at ændre den skæve fordeling, men hver gang er det slået fejl.

Så Joy Mogensens lovning på at forsøge at rette op på den skæve fordeling fortjener ros, men vi skal se det ske, før vi tror det. En ting er dog helt garanteret: Nordjyske kommer til at holde skarpt øje med, om politikerne - kulturminister såvel som opposition - lever op til deres løfter om en mere lige fordeling.