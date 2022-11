Den unge kultur leder efter sin plads i lokalsamfundet

ASAA:Det startede hjemme i Christians køkken en torsdag formiddag, hvor Mads Peter måske, måske ikke, skulle have været til filosofi.

- Det er vist en gråzone, siger 20-årige Mads Peter Bilde, som - trods den missede filosofitime - fik sin studentereksamen fra Dronninglund Gymnasium i sommers.

Han og Cristian Bendix, som også har gået på Dronninglund Gymnasiums musiklinje, er to af de stiftende medlemmer af musikforeningen OPUSS, som står for Organisation Pro Unges Sociale Samvær.

Mads Peter Bilde til venstre, Christian Bendix til højre. Foto: Torben Hansen

Største arrangement hidtil

De stiftede OPUSS en torsdag sidst i oktober i Christians køkken, og nu, cirka et år senere, afvikler de deres hidtil største arrangement.

De virksomme unge mennesker har nemlig arrangeret en koncert i det gamle jernstøberi i Aså, som nu fungerer som kulturscene.

Hovednavnet er bandet KALASET, som for nylig er blevet “Upcoming” på P3, og hvis første single, ”Riv i mit hår”, har været P3’s uundgåelige.

Opvarmningen står det post-punk inspirerede alternative rockband TELUS for, hvor både Christian Bendix og et af de andre OPUSS-medlemmer spiller med i.

Der er fuld gang i forberedelserne til lørdagens koncert på Jernstøberiet i Aså. Foto: Torben Hansen

- "Har du ikke lært at spille fodbold, eller hvad?"

I skolen oplevede drengene, at der manglede et rum for folk med musikalsk og kunstnerisk interesse.

Mads Peter fortalte ikke rigtigt sine venner om, at han gik til klaver i folkeskolen, og da han kom tilbage fra efterskole og var blevet bidt af at spille saxofon, var der ikke rigtigt nogen af hans venner, der forstod det:

- Det havde ikke rigtigt værdi på den måde. Folk var sådan lidt, "nå, men har du ikke lært at spille fodbold, eller hvad?". Mine venner drillede mig lidt med, at jeg gik rundt og truttede i en kazoo. De forstod det ikke rigtigt, siger Mads Peter Bilde.

Og der er da også en del flere fodboldbaner og sportshaller, end der er kulturscener for de unge i de små nordjyske lokalsamfund. Det er nemt at vælge "sportsvejen", som Christian Bendix formulerer det. Det prøver OPUSS at gøre op med.

OPUSS håber på fremover at kunne holde flere af de større arrangementer i Jernstøberiet i Aså, mens de til mindre arrangementer har fået stillet lokaler til rådighed af kommunen på Fredensvangcenteret i Dronninglund. Foto: Torben Hansen

Lokal synergi

Foreningen gør en stor indsats for at bakke op om de lokale erhvervsdrivende, både i deres generelle virke, men især i forbindelse med planlægningen og afviklingen af koncerten i Jernstøberiet i Aså.

De har blandt andet fået støtte fra den lokale tøjforretning Brunø, som har leveret T-shirts med OPUSS' logo, Aså skilte, som har hjulpet dem med at lave plakater og fra lokale Café Havblik, der leverer mad til musikerne, som skal spille til koncerten.

På den måde holdes udgifterne nede samtidig med, at man støtter op om det lokale erhvervsliv.

Jernstøberiets gamle lokaler pyntes med plakater, OPUSS-bannere og lyskæder. Foto: Torben Hansen

Arrangementet er delvist finansieret af Brønderslev Kommunes Ungepulje, hvor OPUSS har søgt om og fået bevilliget 30.000 kroner af puljen, som netop er afsat til kulturelle projekter for ungdommen.