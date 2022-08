Denise er den gennemsnitlige opera-fan: "Jeg opdagede opera, da jeg fik ro på i livet"

AALBORG: Det er spændende, om endnu flere finder vej til Aalborg Operafestival i år, efter at Frederik Cilius og Rasmus Bruun i DRs 'Operarejsen' har rejst Europa tyndt for at se og diskutere opera på deres helt egen på en gang højpandede og gakkede facon.

Men der er også dem, der længe har været faste gæster. En af dem er Denise Bakholm fra Vejgaard. Her fortæller hun om sit allerførste møde med den for nogle svært tilgængelige genre - og om hvad hun skal se på årets festival.

Hvornår begyndte du at høre opera?

- Det er noget, der er kommet til i mit 'voksne' voksenliv, det er først her, jeg har fået roen til fordybelse. Og for mig startede det ikke med opera, men med klassisk musik. Vi har i mange år haft et totalabonnement til først symfoniorkestret, senere Musikkens Hus, og en sommer var der en koncert med en sopran, der slog benene væk under mig. Jeg husker ikke hendes navn, men det var så smukt og stemningsfuldt, tårerne trillede ned ad kinderne på mig, og efter det fik jeg virkelig lyst til at dykke ned i den verden. Jeg tror, at det ofte er lidt en tilfældighed, når folk falder for det - det kommer an på, om de lige er til den rette koncert for dem.

Jeg kommer ikke fra en familie, der lyttede til opera, og i starten fandt jeg det udfordrende. Sådan har jeg det ikke i dag.

Mange finder det en svær genre - hvad er nøglen til at høre opera for dig at se?

- Der er i høj grad et tilvænningsspørgsmål i det. I starten øvede jeg mig meget på at fastholde koncentrationen og blive i det. Jeg kommer ikke fra en familie, der lyttede til opera, og i starten syntes jeg, at det kunne være svært at høre de enkelte instrumenter og følge historien. Sådan har jeg det ikke i dag, uden at jeg dog bruger meget tid på forberedelse. I dag går jeg med veninder eller min søn og svigerdatter, jeg er også taget alene af sted til koncerter. Jeg hører det også derhjemme, til streamede koncerter i biografen og i udlandet. Der er noget skønt over ikke at skulle gøre andet at sætte sig godt tilrette og lytte.

Denise Bakholm, 61 år, bor i Vejgaard og arbejder til daglig som centerchef. Foto: Henrik Bo

Hvad er det, der er særligt ved genren?

- Jeg elsker mange musikgenrer, også almindelig korsang. I virkeligheden er det nok meget setuppet og stemningen ved opera, der gør noget særligt ved mig. Storheden i det. Man bliver mæt på sådan en god måde af opera. Og det kan jeg sagtens blive, uanset om jeg hører det fra en altan, på en åben plads eller i en professionel koncertsal. Jeg er ikke hardcore fan, jeg er ikke specielt nørdet og har ikke en stor viden om opera, jeg bliver bare enormt berørt.

Hvad skal du opleve på dette års festival?

- Vi skal også nå i sommerhus i denne weekend, så jeg når ikke så meget i år, men jeg håber på at høre Opera på Louise Plads fredag eftermiddag og Opera og Bobler i Skalborg Kirke søndag aften. Skulle jeg ikke ud af byen, ville jeg helt klart også have hørt Signe Sneh Durholm på Aalborg Airport Hotels tagterrasse. De store oplevelser kommer ikke altid på de fine scener - det kan ligeså godt ske i små intime rum.

Hvad er dit råd til førstegangsgæster på festivalen?

- Det er at dumpe ind på nogle af de utraditionelle steder, fx Arkaden, hvor man ikke behøver overvære en hel koncert. Her får man håndplukkede arier mv. serveret i nye kontekster og konstellationer - det er ret interessant og uforpligtende.

Aalborg Operafestival finder sted 11. til 14. august