Dennis skød helt forbi med et stjerneskud: - Det har jeg hørt for siden

MAD:Der er mange dygtige kokke og store madoplevelser i Nordjylland. I NORDJYSKE Mediers podcastserie "Pod og pande" møder vi kokke og restauratører i landsdelen.

De får alle de samme ti spørgsmål og laver derudover en panderet, som lytterne selv kan prøve kræfter med. En af dem som medvirker i serien er Dennis Carlsen, der er kok på Huset HAVS i Løkken.

Han blev i 2017 nummer tre i kampen om titlen som årets kok og har tidligere været køkkenchef på Brøndums Hotel i Skagen, Bryghuset Vendia i Hjørring og Restaurant Bühlmann i Aalborg.

I podcasten laver han stegt kulmule med blandt andet asparges, krydderurter, stenbiderrogn og muslingesauce, derudover fortæller han om sin karriere og om sit eget forhold til mad og til at lave det. Her er et lille udpluk af de svar, han kommer med.

Hvorfor blev du kok?

- Siden jeg var lille, har jeg været med i køkkenet både hos min morfor, min bedstefar og min farfar, som lavede meget mad. Når jeg var var hos min bedstefar, var jeg altid med til at rykke grøntsager op, så jeg har nærmest fået det at lave mad med ind fra barnsben. Vi var også nede hente fisk på stranden, vi boede jo kun 100 meter fra vandet, og så har man fået interessen derfra.

Hvad er den bedste ret og hvad er den værste ret, du har fået serveret?

- Den ret der springer mest frem er en ret med slethvarre, som jeg fik på Formel B i København for syv-otte år siden. Det var rå slethvarre med ramsløg og rabarber. Det lyder enkelt og nemt, men der var så mange tilberedninger og garniturer, og det er nok noget af det bedste, jeg nogensinde har smagt. Det værste var på en to-stjernet (Michelin-restaurant) i Budapest for snart to år siden. Der fik vi deres specialitet, som var catfish, der bliver fanget i Donau-floden. Den fik vi med tomatsuppe og det smagte rigtig jordet. Det var altså deres signaturret, og den var jeg ikke fan af.

Hvad ville du aldrig sætte på et menukort?

- Der var på et tidspunkt, hvor folk syntes, at man skulle til at lave snegleæg. Det blev sammenlignet lidt med kaviar, men det er nok noget af det mest mærkelige, jeg nogensinde har smagt. Det smagte af dårlig kaviar og sådan lidt jordet. Så det tror jeg aldrig, at jeg kommer til at servere for folk.

Hvad er den største bommert du har lavet i et køkken?

- Det var ikke som uddannet kok, men da jeg var køkkenmedhjælper hernede i byen (Løkken red.). Der gik jeg på grundforløb, og vi havde afsluttet nogen af de linjer, vi gik på, og havde fået lidt for mange øl, inden vi skulle med bussen hjem. Jeg skulle på arbejde og fik en bestilling på et stjerneskud. Vi brugte frituren meget, og i stedet for at smide fiskefileter i, så havde jeg smidt to wienerschnitzler i og lagde dem ovenpå stjerneskuddet. Skaden var heldigvis ikke større end, at det var min onkel, jeg var kommet til at lave det til. Så han ringede ned og spurgte, om det var meningen, at der skulle være wienerschnitzler på et stjerneskud. Det har jeg hørt for siden, så den hænger stadig ved.

