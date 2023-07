Der bliver alligevel fest i Vingegaards barndomsby: Brugsen redder dagen

HILLERSLEV:Udsigterne til en fest i Jonas Vingegaards bardomsby hang i en tynd tråd. Men nu bliver der alligevel et brag af en hyldestfest for bysbarnet.

Dagligbrugsen Hillerslev har nemlig på eget initiativ valgt at løfte opgaven, og sørger for storskærms-fest i Hillerslev Forsamlingshus til de sidste to etaper lørdag og søndag.

- Vi havde hele tiden tænkt os, at vi skulle holde noget i brugsen. Men der er simpelthen kommet så meget efterspørgsel, at vi valgte holde det i forsamlingshuset, siger Ole Pedersen, der er brugsuddeler hos Dagligbrugsen Hillerslev.

Hyldestfesten er arrangeret af brugsens bestyrelse i samarbejde med EuroSport, som er den kanal, der har givet tilladelse til visning på storskærm i forsamlingshuset.

Brugsen ville ikke melde noget ud, før Jonas Vingegaard lignede en sikker vinder, men nu fører thyboen altså klassementet i Tour de France med syv minutter og 35 sekunder, og det gør uddeleren sikker i sin sag:

- Vi glæder os utroligt meget. Det er jo noget, der kan give sammenhold i byen. Det er en god ting, at Hillerslev kan nogle ting, som andre byer ikke kan i øjeblikket, siger Ole Pedersen.

Storskærm og pølsevogn

Sidste års arrangører var hillerslevboerne Inge og Mikkel Kappel, som i år ikke lykkedes med at finde tilstrækkeligt med frivillige hænder til at gentage succesen. Men nu kommer den lokale brugs altså ind fra højre, og de har stor opbakning fra de lokale i Hillerslev:

- Det er venner af brugsen, og så bestyrelsen i brugsen, der har troet på det her, og har sagt, at der skal ske noget ud over det sædvanlige, siger brugsuddeleren.

Storskærms-festen får også besøg af en pølsevogn, ligesom der vil blive solgt øl, vand og brezeere. Al overskud fra hyldestfesten går direkte til Dagligbrugsen Hillerslev. På den måde bidrager Jonas Vingegaards præstationer i Tour de France indirekte til at støtte den lokale butik.

- Det kan man roligt sige. Det er ikke bare os, det betyder noget for, det er hele byen. Det er jo en lokal knejt, der gør det så godt, siger Ole Pedersen.

Der er endnu et par etaper tilbage af Tour De France, inden Jonas Vingegaard rettelig kan kalde sig vinder, når løbet slutter på Champs Elysees på søndag.