Der er massive besparelser på vej i Frederikshavn - det kan både ende som et blodbad og som en frisk start

Kommentar: - Vi skal have flere fødedygtige og unge mennesker til byen, Charlie Chaplin fik 11 børn! sagde borgmester i Frederikshavn, Birgit Hansen, for ikke længe siden til et Vækst & Vilje-arrangement i Arena Nord, hvor hun opfordrede folk til at tage hjem og smide tøjet og 'komme i gang'. Hendes udsagn modtaget med latter, men ingen humor uden alvor.

Frederikshavn Kommune ser ind i magre år. Udgifterne til familier, der har det svært, er stigende, COVID-19-udgifter er stadig ikke hentet ind eller kompenseret fra staten, der er udlæg til modtagelsen af flygtninge fra Ukraine, energiudgifter på ni mio. mere end normalt som følge af energikrisen og stigende inflation, fortalte borgmester Birgit Hansen (A) forleden til Kanal Frederikshavn, hvor hun konstaterede, at færre borgere og flere ældre og udsatte gør, at kommunen sidder i negative tal til halsen.

Et af de områder (blandt mange andre), der skal holde for det mislykkede projekt med at få flere yngre borgere til, er kultur- og fritidsområdet, hvor der er lagt op til besparelser på 6,3 mio. kr. årligt de næste fire år.

Nu skriver jeg en del om kultur og byudvikling, og det oplagte ville selvfølgelig være at påpege, at det er fuldstændig åndssvagt at nedlægge en filmfestival og øvelokaler til en samlet udgift på 130.000 kr. årligt, når man drømmer om at få flere højtuddannede og par og børnefamilier til at flytte til kommunen. Familier ser i høj grad på, hvad der er af faciliteter, der kan få teenagere ud af sengen, og hvor børn kan udvikle evner, og undersøgelser fra både Dansk Biblioteksforening, Kommunernes Landsforening og Aalborg Kommune bekræfter sammenhængen mellem kultur og bosætning. Også ejendomsmæglere ved, at det sælger i de kommuner, hvor man reelt satser på kultur. Hermed en kritik af så kortsigtet en løsning!

Når det er sagt, så er det faktisk ret interessant at nærstudere Frederikshavns kulturudvalgs forslag.

Det er ikke kun Skagens Kunstmuseer, der er sluppet billigere end frygtet. Spillestedet Maskinhallen (billedet) står til kun at blive beskåret med 5.000 kr. Til gengæld er der tale om helt at nedlægge Frederikshavn Stadion og lukke bibliotekerne i Østervrå og Ålbæk samt Skagen Borgerservice. Besparelserne er en følge af et faldende befolkningstal, der medfører en generel nedsættelse af kulturbudgettet på 6,3 mio. kr. (omfordeling til andre områder samt én procents budgettilpasning). Arkivfoto: Henrik Bo

Her bliver der lagt op til at fjerne 381.000 kr. til Frederikshavn Kunstmuseum, hvilket svarer til 75 procent af museets kommunale tilskud - det ligner en decideret nedlukning! Ser man på Skagens Kunstmuseer, der modtager et årligt kommunalt tilskud på 3,7 mio. kr., lyder beskæringen modsat 'kun' på 50.000 kr.

Hvad siger det?

Det siger, at man i udvalget kigger på Skagens Kunstmuseer som et fyrtårn for kommunen. Lige nu viser de verdenskendte franske malere; publikum vælter ind, Hendes Majestæt Dronningen åbnede udstillingen, og H.R.H. Prinsesse Marie af Danmark og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen er (igen) på vej. Og så skaffer museet selv 82 procent af dets indtægter.

Det samme bør Frederikshavn Kunstmuseum, meldte kulturudvalgsformanden forleden ud med en henvisning til PixlArt i Østervrå som det gode eksempel - uden dog at give museet i Frederikshavn tid til en omstilling.

Overordnet kan det ses som et forsøg i kommunen på at rydde op i kulturtilbud, prioritere skarpt og bakke op om dem, man vurderer stærkest i forhold til publikum-fremgang. Det vidner om et blik på, hvor der sidder en ledelse og bestyrelse, der er i stand til at udvikle og modernisere stederne og løfte dem videre. Altså kort sagt et skridt i retning af en langt mere strategisk kulturpolitik. I stedet for at benytte sig af 'salamimetoden', hvor man skærer lidt overalt - en metode som tidligere kulturrådmand i Aalborg, Mads Duedahl (V), har benyttet sig af gennem årene og siden fortrudt.

Og det er sjældent en dårlig idé at stille krav til de steder, man giver penge til - selvfølgelig med den forudsætning, at kravene er realistiske i de rammer, de er givet.

Ligger der virkelig en strategisk idé bag sparerunden i Frederikshavn, så venter der på den anden side også et arbejde med at lægge en plan for, hvordan man sikrer kultur til alle aldre og behov - særligt de borgere, man gerne vil have flere af. I Aalborg er der lige nu politikere, der gør sig erkendelser om, at det ikke er nok at hente kulturoplevelser til kommunen udefra - der skal også være produktionsmiljøer i byen, hvis det skal være interessant for unge at blive eller flytte til, og hvis byen skal leve hver dag hele året.

Spørgsmålet er, om man har gjort sig lignende erkendelser i byrådet i Frederikshavn? Om man har politikere, der kan se, at god kultur, der når ud over kommunens grænser, er med til at sikre en kommune i befolkningsvækst. Og som er villige til at give de steder, man satser på, ægte rygvind, altså investere?

I lyset af netop bosætning kan man selvfølgelig spørge, om det er smart at fjerne øvelokaler og en filmfestival, der sidste år samlede 1500 lokale. De ligner begge lavthængende frugter i indsatsen om at kommunikere, hvorfor Frederikshavn Kommune er et godt sted at bo. Uanset hvad bliver det spændende at se, om sparerunden bliver fulgt op af en retning og en vision - måske et øget samarbejde mellem kultur og andre politikområder. Eller om man blot efterlader sig et blodbad og en kommune, hvor det fremadrettet bliver endnu sværere at konkurrere om børnefamilierne.