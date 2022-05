Der er perler imellem: 22 unge udvalgte kunstnere fylder salene i Vrå:

Udstilling: Ung Dansk Samtidskunst

Hvad går kunst egentlig ud på? Hvad handler kunsten om? Kort sagt er det vel en søgen efter, hvad det vil sige at være et menneske. En jagt på lyset og livet, og hvad det så er. Den store søgen.

Casper Roshan Koch Hughes eksotiske store værker, med rene farver er langt hjemmefra og de er meget fortællende som 1001 nats eventyr Foto: Bjarne Thomasen

Disse 22 unge udvalgte kunstnere, der nu fylder salene i Vrå, er kunstnere, der er på vej, de søger og finder og søger videre. Der er tale om en censureret udstilling på baggrund af et Open Call ud i det danske kunstmiljø. Og de er forskellige og de søger i mange retninger, men de søger efter menneskelivet. Det er sanseligt og kroppen er med i de fleste af værker, der også sine steder trækker på kunsthistorien. Også selvom deres materialevalg er forskellige. Og straks ved indgangen ser man, at tekstilerne står stærkt i udtrykket. Tekstil er et materiale, der kommet igen på kunstscenen. Og det er ikke kun kvinderne, der benytter trådene og det gamle håndværk med det taktile udtryk, som de giver. Søren Krag viser to store tæpper, der er hængt op, så det bliver både rumdelere og installationer, og begge sider af væveriet kan nydes. Der er referencer til både byzantinsk og islamisk mosaikkunst og også computerens pixels ses i de flotte mønstre. Og man kan sagtens se for sig, hans værker i et kirkerum inden længe. Johanne Helga Heiberg syr med en symaskine, og skaber hverdagsagtige scener, hvor den løse sorte tråd på hvid baggrund, er en del af det synlige, så man både ser processen og det endelige værk. Anne-Sofie Overgaard har været en tidsmaskine, hvor man drages ind i midten af det store værk, og vævningens tråde, står afklippede og Nornerne fra den Nordiske Mytologi spiller med, så skæbne, fortid, nutid og fremtid springer en i møde. Mille Grønbæk Andersen viser et mindre værk i en montre, hvor kaos og fandenivoldskhed holdes stramt fast i en sikker farvesans og også her er bagsiden lige så vigtigt som værkets forside. Og man står tilbage en smule uafklaret, men også nysgerrig. Inger Agger Hougaard syr direkte i huden og kroppen, så de feminine korssting bliver til stigmatisering og åbne sår. Det hæslige op mod det kønne.

Væveriet går på sin vis også igen i videoen af Jonathan Vitting Nielsen, her det digitaliserede menneske, der med kroppen og legemsdele væves ind og ud af hinanden på lagnet. Det er fascinerende og smukt, og underlig rørende, trods deres digitale glathed. Skulpturen er med som i Trine Stuwe Hansens små sæberester-afstøbninger, så det dagligdags, det oversete og det langsomme slid og opløsning ses og føles. De er smukke. Louise Hammers motorvej fra ingensteder til ingensteder bliver grafiske tegn og arkitektur. Laura Højvang Degn viser ”Ud af min krop”, så vi ser det indvendige, som ikke nødvendigvis har lyst til at se, men som vi tiltrækkes af alligevel. Som de tarme lignede nylonstrømper, der oftest er tiltrækkende her, er frastødende. Der leges med andre ord med kønnet.

Jonathan Vitting Nielsen, videoværk "Jake og Sally" viser det digitaliserede menneske, der med kroppen og legemsdele væves ind og ud af hinanden på lagnet. Det er fascinerende og smukt, og underlig rørende, trods deres digitale glathed. Foto: Bjarne Thomasen

Maleriet har sin plads. Casper Roshan Koch Hughes eksotiske store værker, med rene farver er langt hjemmefra og de er meget fortællende som 1001 nats eventyr. Matvey Slavin graverer i den ensfarvede baggrundsmaling og frembringer linjer bagud til både Matisse og Rembrandt, og alt sammen i et moderne udtryk. Rasmus Niclas Rose Nielsens maleri er kraftfuld et sted mellem graffiti og blomstermaleriet, så hættetrøjen og potteplanten skaber et interessant rum og her mødes det vi sjælden ellers tænker nogensinde mødes. Anne Lindgaard Møller, der bor i Nordnorge, har ladet solen skabe værker, så vores søge efter lyset, fremstår, så både tid, skønhed og naturen er nærværende.

Det kan være en lidt ujævn oplevelse med så mange forskellige udtryk og materialer, men der er virkelige perler imellem, som vi helt sikkert gerne vi se mere til i fremtiden, og som vises her i sin kim af den danske kunstscene lige midt i Vrå, som lige nu er det eneste sted i Nordjylland, der viser hel ny moderne kunst.

Rasmus Niclas Rose Nielsens maleri er kraftfuld et sted mellem graffiti og blomstermaleriet, så hættetrøjen og potteplanten skaber et interessant rum og her mødes det vi sjælden ellers tænker nogensinde mødes. Foto: Niels Fabæk

Ung Dansk Samtidskunst

Kunstbygningen, Vrå

Indtil 19. juni

Juryen var: Søren Elgaard, Billedkunstner og medlem af Vrå-udstillingen

Anders Engelund, formand for Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen

Bruno Kjær, Billedkunstner og medlem af Vrå-udstillingen

Julie Peter, Billedkunstner og leder af Hjørring Grafisk Værksted

Mathias RT Kristensen, Tidligere leder i Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen

Udstillingen er støttet af Region Nordjylland og Statens Kunstfond.

De deltagende kunstnere er: Casper Koch Hughes, Maleri - Matvey Slavin, Maleri - Anne-Sofie Overgaard, Tekstil - Johanne Helga Heiberg, Tekstil - Rasmus Niclas Rose Nielsen, Maleri - Anne Lindgaard Møller. Papirværk - Frederikke Jul Vedelsby, Tegning - Freya Sif Hestnes, Video - Kasper Christiansen, Fotografi – Laura Serafina, Video - Emily Louise Beresford, Fotografi - Jonathan Vitting Nielsen, Video og plakat - Nanna K. Hougaard, Installation - Rebekka Borum, Maleri - Trine Struwe Hansen, Skulptur - Louise Hammer, Skulptur - Kaja Haven, Installation - Yinon Avior, Skulptur - Inger Agger Hougaard, Video og tekstil - Mille Grønbæk Andersen, Tekstil - Laura Højvang Degn, Skulptur og Søren Krag, Tekstil