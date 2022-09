Enigt nordjysk pres: Nu skal der rettes op på skæv kulturstøtte

NORDJYLLAND: Der begynder at være et fundament for en anderledes fordeling af den statslige kulturstøtte, som længe har været kritiseret for at være skæv - ikke mindst fra nordjysk side.

Mandag mødtes kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) med en række nordjyske folketingsmedlemmer og nogle borgmestre, inden hun deltog i Erhverv Norddanmarks åbningsdebat i Det Nordjyske Mediehus, hvor man blandt andet satte fokus på, at "under 3 procent af statens kulturstøttemidler går til Nordjylland, selvom 11 procent af landets befolkning bor her".

Kulturministeren vurderede på dagen, at "vi begynder at have et fundament", som kan bære, at hun nu beder en arbejdsgruppe om at udarbejde grundlaget for en politisk beslutning.

Venstres Preben Bang Henriksen, der har haft kulturministeren i samråd om sagen, bruger også sprog fra byggebranchen, når han skal beskrive det vigtigste, der kom ud af mandagens møde.

- Vi fik cementeret, at ministeren vil nedsætte en arbejdsgruppe, siger han.

Mange af Nordjyskes læsere kan have det indtryk, at processen var længere fremme, men kulturministeren peger på, at der er en svært proces med mange aktører. Derfor var det vigtigt for hende, at hun på mødet, som hun beskrev som en kvittering for et nordjysk fællesbrev, kunne konstatere, at der er bund i den nordjyske enighed, selv om man i første omgang vil se på fordeling af støtte til de store museer.

- Det bakker man op om - også i de kommuner, der ikke har et stort museum, siger Ane Halsboe-Jørgensen, som samtidig peger på, at det ikke er nok, at de nordjyske folketingspolitikere og partiernes kulturordførere er enige om at finde en mere retfærdig fordeling af den statslige kulturstøtte.

- Det er, når der begynder at ske noget i de politiske grupper, at der kan ændres noget, siger hun.

- Det, der skal til, er et pres i de enkelte grupper, siger Preben Bang Henriksen.

- Vi fik cementeret, at ministeren vil nedsætte en arbejdsgruppe, siger Preben Bang Henriksen (V), der har sat sig i spidsen for at få en fair fordeling af kulturstøtten. Foto: Claus Søndberg

De to politikere er også enige i, at der er en bevægelse i gang i hvert fald i deres respektive folketingsgrupper. Begge fremhæver, at Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen, valgt på Frederiksberg, udtaler sig positivt om en ny fordeling.

Spørgsmålet er så, om bestræbelserne overlever den bebudede valgkamp - og et eventuelt regeringsskifte.

Ane Halsboe-Jørgensen siger, at hun ikke har fået noget at vide om, at der er udskrevet folketingsvalg.

- Indtil det sker, arbejder jeg videre, og det bliver jeg ved med, indtil jeg får at vide, at jeg ikke skal, siger hun - underforstået at det omfatter det forberedende arbejde til at danne arbejdsgruppen.

Preben Bang Henriksen fornemmer også, at Ane Halsboe-Jørgensen er indstillet på at arbejde videre med opgaven, og at hun i modsat fald vil blive mindet om det. Venstremanden er mere afklaret med, at valgkampen er i gang, og at valget kan resultere i en borgerlig regering baseret på stemmer fra Danmarksdemokraterne, der "hellere vil have kørselsfradrag end kultur".

- Det har jeg lagt mærke til, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at Danmarksdemokraterne vil være med til at ændre på en så skæv fordeling, siger Preben Bang Henriksen, der mener, at det vil gøre det lettere at få opbakning, når det gælder om at omfordele kulturstøtten. Personligt ser han heller ikke selv, at der under de nuværende økonomiske omstændigheder tilføres flere midler til kulturområdet.

Under eftermiddagens åbningsdebat var der dog intet, der tydede på, at det vil skorte på opbakning fra Danmarksdemokraterne.

- Vi er ikke mod kultur. Slet ikke. Tværtimod, sagde Lise Bech, der bakkede op om, at nordjyske folketingsmedlemmer står sammen i denne sag.

- For det er skævt.

Danmarsdemokraterne er ikke imod kultur. Tværtimod - sagde Lise Bech, og fremhævede det nordjyske sammenhold om at gøre op med den skæve fordeling af kulturmidlerne. Foto: Claus Søndberg

På mødet pegede direktør for Nordjyske Museer Lars Nørbach på, at en hel række af kulturministre har bebudet, at de ville ændre eller undersøge fordelingen af kulturmidlerne. Han spurgte kulturministeren, hvorfor han skal tro på det denne gang.

Lars Nørbach fik ikke noget svar, men han tror faktisk på, at der kan ske noget nu. Han fremhæver Ane Halsboe-Jørgensens intentioner som seriøse - og at der er en stærkere nordjyske enighed om, at sagen er vigtig.

- Og historien viser jo, at vi ikke får noget til Nordjylland, uden at vi kæmper for det, siger museumsdirektøren og bakker synspunktet op ved at henvise til Aalborg Historiske Museums udstilling "Oprør i Nordjylland".