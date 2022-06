Derfor måtte populært navn undvære sceneshow på Nibe

NIBE:“The show must go on” er et velkendt mantra fra underholdningsbranchen. Og onsdag stod Nibe Festival netop i dilemmaet om hvilket navn, der onsdag aften kunne få lov til at få hele sit show med på Stor Scene. Danske Suspekt klokken 19:30 eller amerikanske Black Eyed Peas klokken 22:30.

- Både Suspekt og Black Eyed Peas kommer med gigantiske produktioner. Især lysproduktionen er så voldsom, at vores scene, på trods af den har en ufattelig stor bæreevne, simpelthen ikke kunne rumme det, forklarer Peter Møller Madsen, der er talsmand og festivalleder.

Foto: Martin Damgård

Udover selve scenens bæreevne var problemet også, der ikke var tid til at rigge op og ned og op igen på så kort tid, forklarer festivallederen.

- Suspekt har ikke musikere med i år, de kommer i en DJ-udgave, hvor en kæmpe del af showet er baseret på visuals og den her gigantiske lysproduktion.

Foto: Martin Damgård

Suspekt måtte nøjes

Da det ikke var praktisk muligt at få begge sceneshows op at stå, måtte festivalen altså vælge, hvem der fik fornøjelsen af at have sit fulde sceneshow med til koncerten. I sidste ende måtte Suspekt altså nøjes med festivalens egen lys-grundpakke, fremfor at optræde med deres eget store sceneshow.

- Vi står gerne ved, når noget ikke er helt som det skal være. Det skal ikke fejes ind under gulvtæppet, fortæller festivalleder Peter Møller Madsen. Arkivfoto: Claus Søndberg

Allerede onsdag eftermiddag gik festivalen derfor ud på Facebook og fortalte, at Suspekt ikke kunne optræde med deres eget store sceneshow på grund af en fejl hos festivalen.

- Nibe er deres hjemmebane, Nibe betyder meget for dem, og de har et kæmpe publikum på Nibe. De var kede af, hvis det fremstod som om, de havde nedprioriteret Nibe i forhold til de andre steder. For specielt dem, der følger Suspekt, kunne se, det var noget helt andet, de stod med i Nibe.

- Derfor sagde vi, vi nok skulle fortælle, hvordan det hang sammen. Vi skulle nok fortælle, de måtte ofre sig her for at få enderne til at nå sammen.

Trods vanskelighederne onsdag optrådte Black Eyed Pease, festivalens hovednavn, med deres store sceneshow. Foto: Martin Damgård

Gennemførte koncert

Trods et mindre sceneshow gennemførte Suspekt koncerten onsdag aften på Store Scene.

- Jeg kan kun sige, vi som arrangør har dyb respekt for, Suspekt ikke stod stejl på det her. Det var jo ikke det show, de var hyret til at lave, som de kom til at lave. Men jeg tror også, når alt kommer til alt, er gæsterne og energien ved Suspekt alt andet lige altafgørende, og den var der heldigvis stadigvæk. De var stadig in your face på publikum.

Foto: Martin Damgård

- Det her er ikke noget, der sker for os i tide og utide. Så vi er selvfølgelig opmærksomme på, det her ikke skal ske ret tit. Artisterne er også dybt professionelle og vil selvfølgelig gerne levere det bedst mulige til publikum.

- Jeg kan ikke sige andet, end at vi selvfølgelig er rigtigt trætte af, det her skete. Men at alle parter kom videre, og at vi fandt en løsning. Jeg tror stadig publikum havde et par fantastiske koncerter.