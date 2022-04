- Det år glemmer jeg aldrig! Direktøren for Musikkens Hus er lykkelig efter to år med corona-kaos

AALBORG:- Når jeg tænker på det kaos, der har præget både 2020 og 2021, så priser jeg mig lykkelig for, at vi er kommet helskindet igennem.

Direktøren for Musikkens Hus i Aalborg, Lasse Rich Henningsen, kan se tilbage på coronakrisen med fortrøstning i forhold til fremtiden. Trods de store udfordringer er det lykkedes huset at komme ud af 2021 med et overskud på 25 mio. kroner, ikke mindst takket være en flerbenet strategi, påpeger direktøren i en pressemeddelelse,

Blandt de nye tiltag i den flerbenede strategi er turnerende produktioner:

Musikkens Hus har i en årrække arbejdet med filmkoncerter og har i dag rettigheder til film som Harry Potter, Home Alone og Love Actually med live symfoniorkester.

Senest er også Gladiator føjet til listen, og konceptet er en succesfuld eksportvare til det øvrige Skandinavien. 2021 blev et rekordår med 30.000 solgte filmkoncertbilletter uden for Nordjylland og en isoleret omsætning på 10 millioner kroner.

- Det er aktiviteter, der som minimum skal være selvbærende, men som allerede er med til at øge vores muligheder for at investere i flere musikaktiviteter i Musikkens Hus, siger Lasse Rich Henningsen.

To år med kaos er set i bakspejlet to år med succes, siger direktøren for Musikkens Hus, Lasse Rich Henningsen. Arkivfoto: Laura Guldhammer

- Jeg er meget stolt over de resultater, vi har opnået under meget svære vilkår. Vi fik investeret 39,2 millioner kroner i kunstnerisk indhold i 2021 mod 23,1 millioner kroner året før, og vi havde næsten 150.000 gæster gennem huset, siger Lasse Rich Henningsen.

- Det er selvfølgelig alt for få i et normalt år, men til gengæld har vi inviteret hundredtusindvis af danskere indenfor ved at tænke i nye, kreative baner og tilbyde online streaming af koncerter.

Nettoomsætningen for den samlede koncern landede i 2021 på 100,0 millioner kroner mod 79,1 millioner kroner året før. Årets resultat var på samlet 25,0 millioner kroner mod 7,8 millioner kroner i 2020. Koncertvirksomheden bidrager med et overskud på 1,9 millioner kroner i 2021, mens husets nye Restaurant Fauna giver et underskud på 0,4 millioner kroner.

- Jeg er derfor også meget taknemmelig over den holdindsats, som medarbejderne i Musikkens Hus har ydet. Vi er en dynamisk organisation med relativt få fastansatte og et stort team af dygtige timelønsansatte, og de skal om nogen have æren for de resultater, der er skabt i 2021, siger Lasse Rich Henningsen.

- Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde. For os har 2021 været et hårdt år, men det har også været et år, hvor den kreative muskel i den grad er blevet trænet, og hvor vi i høj grad er blevet en bredere ressource for samfundet. Det er udelukkende positivt, og noget der vil forandre både Musikkens Hus og hele musikhusbranchen for altid, mener Lasse Rich Henningsen.

På trods af den korte og begrænsede sæson i 2021 nåede Musikkens Hus at have en lang række topnavne på scenen. Bl.a. Wiener Philharmonikern, Lianna LaHavas, The Script og Berliner Philharmoniker.

Der er også mange andrehøjdepunkter i 2021 - blandt andet EM i fodbold på storskærm på Musikkens Plads, Demokratiets Genklang og FN’s verdensmålsudstilling på Musikkens Plads i samarbejde med FN Forbundet.

Musikkens Hus har stor opbakning fra fonde og sponsorer. I 2021 steg omsætningen med over 60 procent, Takket være stærke projekter og tæt samarbejde med fondene og stor interesse fra sponsorer.

Det høje aktivitetsniveau fortsætter i år med omkring 300 egenproducerede koncerter og foredrag. Ambitionerne er høje - både i forhold til kvantitet, kvalitet og i mængden af store internationale navne på programmet. Musikkens Hus er desuden medarrangør af udendørs koncerten med Lukas Graham til august, hvor der er en forventning om 15.000 publikummer, ligesom succesen med streaming af koncerter fortsætter.

- Vi er kommet rigtig godt fra start i det nye år, og vi mærker en stor opsparet energi fra både publikum, virksomheder og medarbejdere. Den energi skal vi udnytte til at løfte Musikkens Hus, og jeg glæder mig personligt til mange af de oplevelser, der venter i de kommende uger og måneder, siger Lasse Rich Henningsen.