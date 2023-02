- Det handler ikke om at sætte os i en offerrolle: Men løsning hjælper ikke Nordjylland

Nordkraft Big Band har den seneste tid modtaget stor opbakning fra Dansk Musikerforbund, spillesteder, skoler og musikforeninger i Nordjylland.

Nu melder Region Nordjylland og Aalborg Kommune sig også ind i kampen for at få sikret fast driftsstøtte til bigbandet.

Nordjyske har den seneste tid fortalt, hvordan orkestret løser samme opgaver som landets øvrige basisorkestre, men kun modtager en flig af den støtte, de andre orkestre får (400.000 kr. over for seks mio. kr.).

De nordjyske folketingspolitikere Bjarne Laustsen (S) og Flemming Møller Mortensen (S) har nyligt gentaget regeringsgrundlagets vision om at rydde op i tilsandede strukturer.

Der er lige nu stort fokus på en museumsreform, men nu har regeringen også vendt opmærksomheden imod orkesterområdet.

Sådan lyder det fra Tobias Bøgeskov Eriksen, byrådsmedlem (S) i Aalborg og medlem af Nordkraft Big Bands bestyrelse.

Det er kommet ham for øre, at regeringen i de kommende finanslovsforhandlinger vil etablere en pulje til bigbands i hele landet på i alt fem mio. kr.

Et tiltag, der ifølge Tobias Bøgeskov Eriksen er meget uambitiøst.

- Det er yderst glædeligt, at man vil gøre noget for at løse problemet, men hvis puljen er sand, betyder det, at Nordjylland "igen-igen" ligger under for resten af landets kulturliv. Det bliver endnu et bevis på, at Nordjylland alene ikke kan løftes, til trods for at vi ligger bagerst på alle kulturområder, siger han med henvisning til, at puljen på fem mio. kr. også kan søges af bigbands i resten af landet.

Det vil sige af orkestre i landsdele med i forvejen fire til fem orkestre med fast driftsstøtte fra staten.

- Det betyder, at størstedelen af puljen igen vil lande i København og Midt- og Sydjylland, siger han.

Ydermere er der formentlig tale om udviklingsmidler, og man vil altså ikke sikre driften af orkestret, pointerer han.

- Vi går efter en fast drift fra Staten på cirka seks mio. kr., så det udvander jo fuldstændig vores muligheder for at udvikle regionen på den rytmiske scene, hvis man kun afsætter fem mio. kr. til hele landet i en sådan pulje. Det er svært at se det som andet end en måde for regeringen hurtig at kommunikere, at man har løst problemet, siger han.

Nordkraft Big Bands ønske om at blive anerkendt som basisensemble er fair og bør anerkendes med en statslig driftsstøtte, mener borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup Larsen (S). Foto: Kim Dahl Hansen

Borgmester: Et spørgsmål om regional udvikling

Også Thomas Kastrup Larsen er skeptisk over puljen på fem mio. kr.

- Det er et reelt opråb, bigbandet kommer med. Gør man det på denne måde, løser man ikke det grundlæggende problem med skævheden i kulturstøtten, for så skal Nordkraft Big Band konkurrere med ensembler i landet, der allerede får, og som har langt større netværk i branchen og dermed større chance for at få støtte, siger han.

Folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S) siger, at vi skal ud over diskussionen om retfærdig og uretfærdig støtte i debatten om kulturstøtte, for ellers strander vi ved at ynke dem, der ikke får så meget. Man kan jo godt se det her fokus på, hvad Nordjylland ikke har, som en konstant ynk.

- Det handler ikke om, at vi sætter os i en offerposition, det handler om ret og rimelighed. Kulturtilbud har betydning for regional udvikling, og en skæv fordeling skaber en situation, hvor nogle landsdele har nemmere ved at udvikle sig end andre, siger Thomas Kastrup Larsen.

Også Region Nordjylland bakker op om Nordkraft Bigbands kamp for at komme på finansloven, meddeler Region Nordjylland i en støtteerklæring til bigbandet underskrevet regionsrådsformand Mads Duedahl.

Det har ikke været muligt at få en supplerende kommentar fra ham.

Nordjyske har været i kontakt med Kulturministeriet, der hverken vil be- eller afkræfte arbejdet med en udviklingspulje til ensembler, da regeringens finanslovforslag ikke er offentliggjort.