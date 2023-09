Det sker der nu ved Fyrkat og Aggersborg

Arv forpligter. Ikke mindst verdensarv på Unesco-listen. Derfor sker der en del ved vikingeborgene Fyrkat ved Hobro og Aggersborg ved Løgstør de kommende år. Men vent ingen store revolution.

Arven forpligter først og fremmest til at bevare stederne i god stand. Derfor er der snævre grænser for, hvor meget man kan lave om på ringborgene, som vi kender dem i dag. Men noget sker der:

1 1000 fakler tændes

Bent Bach

Lørdag den 30. september fejres kåringen til verdensarv på begge borge. Det sker med arbejdende værksteder, foredrag, lege, sagsprøver og ikke mindst opstilling på borgenes volde. På Fyrkat skal der 301 person til, har man regnet ud, på det større Aggersborg skal der mellem 600 og 800 til, der tænder fakler ved aftenstid.

2 Nye skilte

Eksempel på UNESCO Verdensarv Logo -

Noget af det første der sker, bliver opsætning af nye skilte. Her vil UNESCO's logo for verdensarv dukke op engang efter årsskiftet, lige fra motorvejen og ind til borgene. Ved Fyrkat er der sat midlertidige skilte.

3 Nye udstillinger

Som noget nyt tilbydes der denne sommer tre rundvisninger i området, hvor ringbogen Fyrkat lå. Den blev bygget i år 980 på foranledning af Harald Blåtand og var et af datidens prægtigste og største bygningsværker. Esben Mouritsen, Nordjyllands Historiske Museum

Nye øjne. Det kommer der på vikingeborgene efter kåringen. Derfor skal udstillingerne også fornyes. Fyrkat har aftalt med en udstillingsarkitekt at lave nyt, nok til næste sommer. På Aggersborg venter man nye plancher og en opdatering af den app, der har givet gengivet stedets fortid digitalt de sidste år.

5 Mere sammenhæng

Møllegården ved Fyrkat. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Ved Fyrkat har man både museum, møllegård, vikingegård og selve Fyrkat. De fire attraktioner skal have mere sammenhæng, er planen. Blandt andet med flere skilte.

6 Hærvejen

Hærvejen gennem Hammer Bakker Aalborg Kommine

Danmarks ældste vej, Hærvejen, går lige forbi begge borge. Ved Fyrkat vil man opføre et multihus på en gammel svinestalds plads, især til at huse vandrere og cyklister. Ved Aggersborg har man ikke helt konkrete planer.

7 Der kommer mere...

Blót’en var en del af årets Fyrkatspil, der desværre blev aflyst. Privatfoto Privat Privatfoto

Ved begge vikingeborge er der mange ideer. Men man går forsigtigt frem for ikke at forstyrre den nyvundne status som verdensarv. Men begge borge har forskellige former for træf i vikingetidens ånd. Det kan der let komme mere interesse for.