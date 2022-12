Direktør: - Jeg har ventet 15 år på det her - nu sker det

NORDJYLLAND:Nordjyske teater- og museumsfolk, erhvervsliv, lokalpolitikere og udøvende kunstnere har råbt højt de seneste år om et mindre skævt Danmark, når det kommer til kultur.

Nu er deres stemmer blevet hørt - i en grad så det kommer bag på de fleste.

Der er skrevet konkrete visioner på dansk kulturlivs vegne ind i det nye regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne præsenterede onsdag. Langt mere konkrete, end nogen havde forventet, og det vækker glæde hos nordjyske kulturaktører, der her kvitterer med ros, opfordringer - og håb om næste skridt.

Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer. Arkivfoto

Lisette Vind Ebbesen: Jeg er fuld af håb

- Jakob Engel-Schmidt (M) er den 10. kulturminister, der har siddet i min tid som museumsdirektør, og jeg har været i dialog med de seneste ni om den skæve fordeling af statsstøtten til kultur. Dét, at der nu er handling bag ordene - regeringen forpligter sig jo med udtryk som "rydde op", "reformere" og "gennemføre" - det giver håb og gør mig enormt glad. Ane Halsboe-Jørgensen var jo godt i gang med at se på det. Så kom valget, og erfaringen er jo desværre, at det kan medføre, at man må starte helt forfra. Men nu er det så spændende at se, hvordan man vil løfte det.

- Derudover er jeg meget glad for udmeldingen om, at man ser kultur som en god forretning for Danmark. Det er jo ikke nyt for mig, at det er, men det gør en forskel, at det udadtil bliver anerkendt som erhverv, det varsler et nybrud i hele tilgangen til området.

- Husk at tage folk med fra hele landet i de råd, man nedsætter, opfordrer Lars Chr. Nørbach, direktør for Nordjyske Museer. Foto: Laura Guldhammer

Lars Chr. Nørbach: Afstem statsstøtten efter kommunernes egen støtte

- Jeg har aldrig før set, at man på den måde har afsat tid og plads i et regeringsgrundlag til kultur, det vil jeg gerne anerkende. Det, der springer mest i øjnene, er selvfølgelig ønsket om at lave en museumsreform og styrke kulturlivet i hele landet, det tegner lovende.

- Jeg havde dog ikke set den med flere statsanerkendte museer komme, for i mange år er vi blevet opfordret til det modsatte, nemlig at fusionere mindre med større museer. Så det har vi lyttet til - nok primært i Jylland. Man er over 20 år gået fra omkring 130 til 97 statsanerkendte museer landet over - vi er selv et fusionsmuseum. Jeg kan godt have ministeriet mistænkt for at ville finde statsstøtte til Karen Blixen Museet, men hvorfor ikke lægge det ind under Louisiana, der får rigtig meget statsstøtte - det er det, vi andre har gjort? Udmeldingen om flere statsanerkendte museer er et markant kursskifte, og jeg leder lidt efter klappet på skulderen til os, der har gjort, som vi blev bedt om, de seneste 20 år.

- I forlængelse af det ser jeg frem til at se, hvad der følger med af penge, nu da vi bliver flere statsanerkendte. Hvis der ikke kommer nye penge til, bliver København/Nordsjælland og Aarhus nødt til at spytte i kassen. For mig at se ville den oplagte model være at lave en parallelitet mellem statstilskud og kommunetilskud, så man tildeler statsstøtte efter, hvad kommunerne selv bakker op omkring. Det bør være ret nemt at se fordele i det for en CBS-kulturminister, og det vil øge det lokale engagement for at investere.

Lasse Andersson, direktør for Kunsten - Museum of Modern Art. Arkivfoto: Martin Damgård

Lasse Andersson: Kunsten er et af de museer, der bør få mere

- Jeg synes, det er et stærkt og ambitiøst kulturudspil, der er i det nye regeringsgrundlag. Det glæder mig. Jeg er meget opløftet over, at museumsreformen endelig er en del af et regeringsgrundlag, og at det er formuleret af en flertalsregering. Så må man forvente, at det kommer til at ske. Det er dog vigtigt, at der følger ekstra midler for, at reformen bliver god og bæredygtig. Men Kunsten er helt sikkert et af de museer, der bør få gavn af det.

- Og så er vi som museum helt klar på at tage vores ansvar, når det gælder de store samfundsudfordringer. Vi gør det allerede i dag og skal gøre det endnu mere. Vi er lige ved at løfte sløret for spændende ting på sundheds- og velfærdsområdet. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med den nye kulturminister, der har et stærkt fundament og gode visioner.

Gitta Malling, direktør for Limfjordsteatret og bestyrelsesleder for Statens Kunstfond. Arkivfoto: Peter Mørk

Gitta Malling: En ambitiøs start

- Helt overordnet er det skønt, at der er et regeringsgrundlag, hvor der også lægges vægt på, at ”kunsten har en væsentlig værdi i det danske samfund, endda at kunsten kan skabe udvikling og bidrage til den samlede økonomi". Ligesom man italesætter, at ”kunsten binder os sammen som land og folk, udfordrer vores måde at tænke og se verden på samt understøtter vores udsyn og modvirker fordomme og snæversyn”.

- Det kan jo kun åbne for et godt afsæt for en ny kulturminister samt for at formulere en samlet og ambitiøs kulturpolitik, der skal løfte kunsten og sætte pejlemærker – det er da ambitiøst. Man vil starte med at nedsætte et råd, der skal være med til at tænke de nye tanker. Det bliver rigtigt spændende at se, hvad der sker! Spørgsmålet er, om den nye regering er villig til også at investere – dén vision ville være virkelig forfriskende!