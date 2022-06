Dronningen vender tilbage til Rebild Bakker

REBILD: Når Rebildfesten for 110. gang finder sted 4. juli i Rebild Bakker, vil festen i år have deltagelse af Hendes Majestæt dronning Margrethe, som er Rebildselskabets protektor.

- Vi er utrolig stolte og glade for, at H.M. Dronningen har meldt sin ankomst som æresgæst i forbindelse med sit protektorat, siger præsident for Rebildselskabet Jørgen Bech Madsen i en pressemeddelelse.

I år vil publikum også kunne opleve den danske rock-stjerne Jacob Dinesen og Tina Siel, som vil synge danske viser.

- Årets Rebildfest bliver et brag af en fest, hvor der bliver spillet på alle tangenter, siger Jørgen Bech Madsen, som håber at se så mange lokale fra Rebild Kommune som muligt i bakkerne.

For bor du i Rebild Kommune kan du komme med til Rebildfesten til halv pris. Det vil sige, at en indgangsbillet kun koster 50 kr. pr person, mens børn under 12 år kommer gratis ind.

- Jeg synes det er fantastisk, at vi har rammerne i naturen til en festlig tradition som denne. Rebild Bakker og skoven omkring dem er en del af vores DNA, det bliver meget tydeligt under et storskala-arrangement som Rebildfesten. Jeg håber, at mange af kommunens borgere vil benytte sig af muligheden for at være med til at fejre dagen og sammenholdet i bakkerne, siger Rebild Kommunes borgmester, Jesper Greth.

Til årets Rebildfest vil der være fokus på demokrati, frihed og venskab mellem de to nationer – USA og Danmark.

Showet ”The Speeches of President Kennedy” vil blive opført af skuespiller Caspar Phillipson, som er kendt fra flere film og forestillinger, men nok mest i rollen som John F. Kennedy i filmen ”Jackie”.

Anders Agner, chefredaktør på Kongressen.com og USA-ekspert, har opgaven at lægge op til Caspar Phillipson og fortælle om de enkelte talers indhold og betydning.

Rebildfesten starter kl. 15.00 og slutter kl. 17.15. Umiddelbart efter er der afterparty ved Tophuset med amerikansk inspireret mad og live-musik af The Kelly Caldwell Band fra Kentucky.