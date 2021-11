Duedahl og Nuuradiin: Det er afgørende for Aalborg, at der fortsat er politikere, der interesserer sig for kultur

Stemningen er høj, og der er mange, der gerne vil tage ejerskab, da Michael Marino - leder af Huset i Hasserisgade - viser afgående kulturrådmand Mads Duedahl (V), næstformand i kulturudvalget Nuuradiin S. Hussein (S) og kulturchef Morten Koppelhus den forandring, kulturhuset lige nu undergår.

Det ægtepar, der i flere årtier har boet i lejligheden over Huset, er flyttet ud og giver mulighed for boliger til gæstekunstnere i byen - skuespillere, dirigenter, dramatikere.

Alle faciliteter er gjort handikapvenlige, udenfor skal hækken ud mod vejen fjernes og erstattes med en indbydende plads. Og så er Korma – kompetence-centret for musikere - flyttet ind, de lyse indbydende lokaler er allerede indtaget af musikere og producere.

- Af alle de valgmøder, jeg har været til, er det meget få gange, jeg har talt kultur med folk. Det er et udtryk for, at det ikke er noget, folk i kommunen tænker meget over - måske er de tilfredse. Det kan også skyldes, at vi som politikere har været for dårlige til at fortælle, hvor meget kultur reelt betyder for vores samfund, siger Nuuradiin S. Hussein (S). Billede fra rundvisning: Birgitte Sonne Kristensen

Ifølge både Mads Duedahl og Nuuradiin S. Hussein er udviklingen af Huset og Korma kronjuvelen i det, den nye kulturpolitik har afstedkommet. Noget, der bliver understreget af, at politikere og embedsfolk fra både København Kommune og Frederiksberg Kommune har været forbi for at hente inspiration.

Og set fra Michael Marinos synsvinkel er dette nøglen til at skabe et musikmiljø i byen.

- En af de helt vigtige ting er, at vi går fra at være arrangør til at være facilitator. Vi inviterer kreative miljøer ind, der selv arrangerer og udvikler nye festivaler, udstillinger og koncertrækker, og det betyder, at når en som Hjalte Ross spiller i Horsens, så siger han ikke 'jeg', men 'vi', siger Michael Marino.

Søren Kristensen, leder af Korma, nikker.

- Det forplanter sig, når man investerer, som Aalborg Kommune har gjort her. Man kan ikke købe sig til vækstlag, men langsigtede investeringer skaber bølger og ringe i vandet, siger han og henviser til den genstartspulje til kulturlivet i Aalborg, der fra Kormas side alene har resulteret i over 190 ekstra koncerter og projekter det seneste år. Og til den million, der er på vej fra Statens Kunstfond, der har valgt Huset som et af Danmarks ti udvalgte netværks- og genrespillesteder - en følge af Husets udvikling.

Når nu begejstringen er så stor, kan det være svært at forstå, at Huset skulle igennem flere sparerunder, før man greb den idé, Michael Marino og Søren Kristensen første gang præsenterede for otte år siden.

- Jeg glæder mig til at se lys i vinduerne her døgnet rundt, og til at der kommer endnu flere kunstarter ind på Huset, siger Nuuradiin S. Hussein (S), der er næstformand i kommunens kulturudvalg og har siddet med lige så længe som Mads Duedahl.

Det handler om timing

Ifølge Mads Duedahl er timing årsag til, at kommunen ikke allerede for otte år siden satte gang i initiativer, der kan holde lidt længere på byens musikere og kunstnere.

- Ting skal modnes i politik. Nogle gange går det langsomt - Musikken Hus tog 40 år. Vi glemte ikke den vision for Huset, der blev præsenteret for os dengang, men tiden var først rigtig, da vi valgte at sætte fokus på vækstmiljøet, siger Mads Duedahl, da vi efterfølgende sidder bænket i Husets kaffebar.

Her står en lokal musiker bag disken, og en af arrangørerne bag byens nye festivaler sidder bøjet over sin computer bag os. Ved Mads Duedahls side sidder Nuuradiin S. Hussein og Michael Marino, der har sagt ja til at vende fraværet af kultur i debatterne i forbindelse med kommunalvalget.

Ifølge både Mads Duedahl og Nuuradiin S. Hussein ligger der allerede nu kulturvisioner, der rækker ud over fokus på vækstmiljøet – også selv om ingen politikere har været på bane med det.

- Nu har vi haft de store bygningers tid, så lige nu handler det om indhold, og så er det et vigtigt skridt at få flere statslige investeringer i Aalborg. Enten igennem mere kulturstøtte - den kamp er besværlig - eller gennem investeringer i institutioner. I dag har vi kun én uddannelse for udøvende kunstnere - et musikkonservatorium for rytmiske musikere. Vi kunne godt bruge nogle akademier eller en kreativ uddannelse, som de har i Viborg, Kolding og Haderslev, eller statens kunstnerværksteder kunne åbne noget her, som de har gjort i Holstebro, siger Mads Duedahl, der minder om, at man er nødt til at huske på, hvor stor en udvikling Aalborg har undergået på kort tid.

- For ti år siden var der et grundlag, der skulle skabes med de store institutioner som Musikkens Hus og Nordkraft. I dag er der generel enighed om, at Aalborgs næste skridt må være at gå fra at være en by, der køber kultur ind, til at være en by, der producerer kultur. Og det kræver stærke vækstlag, siger Mads Duedahl.

Nuuradiin S. Hussein er enig, og han håber, at udviklingen fremover kan gå hurtigere.

- En af vores store udfordringer er, at en stor del af vores kulturbudget er bundet op på drift af de store kulturinstitutioner. Vi har skullet finde 'friske' penge til at investere i talentudvikling, og det har været en udfordring at få det samlede byråd med. Skal vi kigge indad, bør vi blive langt bedre til at prioritere kultur i forbindelse med budgetforhandlinger, siger han.

Har Socialdemokratiet i Aalborg været nok på banen i forhold til at få bakket op om kultur?

- Vi kan gøre det endnu bedre. Jeg kommer fra et stort parti, der har fokus på mange politiske områder, og der kan kulturen hurtigt blive fortrængt, siger Nuuradiin S. Hussein, der ligesom Mads Duedahl oplever, at der nærmest er et ”kulturparti” i byrådet – sammensat af de byrådsmedlemmer, der interesserer sig for kultur.

- Kulturpolitik er for mig at se nærmest ikke partipolitik, men noget der fænger hos de få, der kan se vigtigheden af det, konstaterer Mads Duedahl, der finder det ærgerligt, at det ikke fylder mere hos flere i byrådet.

- Det er egentlig overraskende, når vi har en analyse, der viser, at den enkeltstående faktor, som flest borgere finder vigtigst for, at Aalborg er en god by, er kultur. Det kommer både over natur og infrastruktur. I lyset af det er det mærkværdigt, at kulturen er totalt fraværende på dagsordenen i en vækstby, siger han.

5







Galleri - Tryk og se alle billederne.

Aalborg står i en god position

Kunne den komme til det, er der stort potentiale for Aalborg, mener Michael Marino – kulturhuslederen, der jævnligt rejser udenlands som booker og for at præsentere musikere.

- Der er byer, der anerkender, at interessante vækstlag har givet dem positioner som spirende kulturbyer, og så giver de sig ellers til at opføre dyre museer og koncertsale og teatre. Og pludselig har de ikke råd til vækstlagene længere. Vi står i den modsatte position. Vi har de gode store koncertsale og kunstneriske rammer - nu er vi begyndt at anerkende vores vækstlag, siger han.

Nuuradiin S. Hussein er enig i, at Aalborg står i en heldig position lige nu. Men skal den forløses, skal der bedre samarbejde til mellem kulturaktører og byrådspolitikere, og så skal det være noget, der fylder mere hos både flere byrådsmedlemmer og borgere, så politikere tør sætte det på dagsordenen, mener han.

- I den forbindelse synes jeg, at vi i påfaldende grad mangler kulturpersonligheder i byen med visioner for kulturlivet, siger Nuuradiin S. Hussein og kigger på Michael Marino.

- Jeg har faktisk opfordret kulturaktører til at gå sammen om at rejse debatter. Vi hører nærmest kun fra jer, når der er besparelser, ikke når der skal sættes større dialoger i gang. Jeg savner virkelig, at endnu flere kommer på banen, både kulturfolk og aktører indenfor turisme - Nordjyske kunne jo være en oplagt platform her at tage debatten på, siger han.

- Det kan også være en måde at få flere politikere på banen på end dem, der allerede kæmper kulturens sag - man kan fx få Thomas Kastrup og magistraten på banen her, støder Mads Duedahl til. Han fortsætter:

- Det nytter jo ikke noget, at en kulturrådmand eller kulturudvalget drikker kaffe med byens institutioner, hvis ikke også andre fra byrådet gør det. Jeg håber, at man - når det nye kulturudvalg skal sættes - vælger nogle medlemmer, der er klar over, at Aalborg er på en rejse som kulturby, der først lige er begyndt, siger han og henviser til, at fire ud af de nuværende syv medlemmer af kulturudvalget om lidt stopper og skal erstattes med andre – ligesom han om lidt selv forlader kommunalpolitik og byens ”kulturparti”.

Tilbage bliver Nuuradiin S. Hussein, der ser frem til at se, hvem der meget snart skal indtage de ledige pladser.

- Det er meget vigtigt for Aalborg, at det bliver nogen, der brænder for kultur.