Dyst i overset disciplin: Bachelorette-deltager fandt stopuret frem

Præcis fire minutter og 42 sekunder. Så lang tid tager det at pakke et efterladt festivaltelt sammen og bunde en øl samtidig. Så hvorfor er der titusindvis af unge, der bare lader teltene stå, når de rejser hjem fra sommerens festivaler?

Det spørger den unge morsingbo, musiker og Bachelorette-deltager Markus Brandt Riis sig selv om. Sammen med tv-vært og sanger Axel Bøie Boisen benyttede han derfor Kulturmødet i Nykøbing til at gennemføre et lille eksperiment hjemme i sine forældres carport i Dueholmgade.

De to mødte hinanden, da de begge var affaldsfrivillige på Roskilde Festival og gik og ryddede op mellem tonsvis af efterladte telte, pavilloner, stole og luftmadrasser. Nu havde de taget et par af de efterladte pop up telte med til Nykøbing, komplet med liggeunderlag, krøllede soveposer og festivalstol.

- Jeg vil tro, at der i år var 25.000 telte, der blev efterladt, alene på Roskilde Festival. Det tager to sekunder at sætte et pop up telt op, men folk kan ikke finde ud af at pakke dem sammen igen, og de tager sig ikke tiden til at gøre det, konstaterer Axel Boisen.

Til eksperimentet skulle de bruge fire unge mennesker, to til hvert telt. Markus smed et par dåseøl ind i hvert telt for at gøre det festivalagtigt, og så startede han stopuret.

Fire unge, Karen Fuur, Joachim Aaen, Inge Thorup og Pernille Toft, tog handsken op og kastede sig over de to telte, som gjaldt det om at nå sidste tog fra Roskilde Station. Det gik rigtig godt for Inge Thorup og Pernille Toft, der hurtigt fik kylet alt ud af teltet og foldet det sammen. Men hov, det var jo stadig dobbelt så stort som posen!

Markus sprang til og hjalp, men med ét poppede teltet op igen.

- Det er lige nøjagtig dét der, pegede Axel Boisen og fortsatte:

- Vi vil gerne lære de unge, hvordan man pakker et pop up telt sammen, for der efterlades titusindvis af telte.

En hektisk slutspurt bragte begge hold i mål, og Markus kunne stoppe uret.

- 4:42. Længere tid tager det ikke at gøre rent efter sig selv på Roskilde Festival, fastslog han.

Markus Brandt Riis styrede slagets gang og gav en hånd, når det var nødvendigt. Han har nemlig selv totalt styr på, hvordan man pakker et pop up telt sammen. Foto: Bo Lehm

Axel Boisen har tidligere været leder af FN's indsats for flygtninge i grænselandet mellem Sudan og Sydsudan. Her får flygtninge udleveret presenninger, og så skal de selv sørge for at fælde træer til at bygge en bolig.

- Det er på alle måder noget skidt, at træerne bliver fældet, både for flygtningene, der skal bruge energi på det, og for klimaet, understreger Axel Boisen.

Han og Markus Brandt Riis er derfor gået i gang med at samle brugbare, efterladte festivaltelte ind til flygtninge i Sydsudan. Samtidig har de startet projektet Bæredygtig Live, der kommer rundt på landets gymnasier, erhvervsskoler og VUC’er i denne vinter. Her handler det dels om at motivere unge til at samarbejde med lokale festivaler om affaldsindsamling og dels om rent praktisk at lære de unge at pakke et pop up telt sammen, så færre telte bliver efterladt.

Markus Brandt Riis er i øvrigt på vej med nogle sange om klima og bæredygtighed, selv om han godt er klar over, at det ikke er særlig sexet at synge om klimaflygtninge, madspild og samfundssind.