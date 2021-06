Ed Sheeran er klar til at erobre verden igen

AALBORG:Han er én af de største stjerner i verden og har nydt store succeser, siden han for 10 år siden fik sit gennembrud med sangen ”The A Team”. Hans 2017-hit ”Shape Of You” er Spotify-historiens mest streamede sang med næsten tre milliarder afspilninger. Alligevel tør Ed Sheeran ikke tage sin succes for givet, fortæller han i et interview med Nordjyske.

- Jeg er spændt men meget nervøs, siger Ed Sheeran, der netop har udsendt sin første nye single fra et album i fire år, ”Bad Habits”. Han ved godt, at det ikke giver sig selv, at sangen går til tops på hitlisterne, som han ellers har prøvet et utal af gange.

- Jeg har været lidt væk, jeg er ikke 21 år mere og er ikke ”nede med de unge”. Hvert år kommer der en ny artist, der er mere spændende. Så min karriere består mere i at fastholde det, jeg har bygget op end at være frisk og ny, lyder det fra Ed Sheeran gennem en Zoom-forbindelse, som hans pladeselskab denne dag styrer med hård hånd. Den britiske singer-songwriter skal igennem en stribe interviews med blandt andet en god håndfuld danske medier.

Han er venlig og meget imødekommende og forklarer, at han har ændret sig som person, siden karrieren for alvor tog fart.

- Jeg blev meget selvtilfreds, da jeg var i starten af 20’erne, for alt det, jeg udgav, gjorde det godt. Nu føler jeg, at det er så længe siden, jeg har udgivet noget, at jeg er stik modsat af selvtilfreds. Jeg er virkelig, virkelig nervøs og taknemlig over, at du overhovedet overvejer at interviewe mig, siger Ed Sheeran, der i en alder af 30 år godt kan føle, at det er lidt intimiderende at sende helt ny musik på gaden.

- Du skaber noget, du selv godt kan lide, og så udgiver du det og tænker: ”Åh, jeg håber, I kan lide det også”, og hvis folk så ikke gør, er det virkelig ødelæggende for ens selvtillid. Man undrer sig over, hvorfor andre ikke kan lide det, man selv godt kan lide, siger han.

Det kan virke påtaget, at en mand med Ed Sheerans succes skulle være nervøs for noget som helst. Alt, hvad han har rørt ved, er nærmest blevet til guld de seneste 10 år. Men især ét udtryk minder han om, at tingene kan ændre sig.

- Man hører kun om de sange, folk kan lide. Man hører aldrig om dem, folk ikke bryder sig om, for de bliver ikke spillet i radioen. Som man siger: ”Succes har mange fædre men fiasko er en forældreløs”.

Kender til at være fan

Ed Sheeran har en kæmpe fanskare, der følger ham i tykt og tyndt, når han udgiver musik, spiller koncerter eller viser aktivitet på sine sociale medier. Men heller ikke det, tør han tage for givet.

- Jeg var selv en fanatisk fan i min ungdom. Vi taler for omkring 17 år siden. Jeg gik hen til de koncertsteder, hvor de bands, jeg kunne lide, spillede. Jeg bad om mailadresser på folk, der stod i køen, og gav dem til bandets tour manager bagefter. Så havde bandet en mailingliste. Jeg har ventet timer udenfor spillesteder for at møde mine yndlingsbands, så jeg forstår, hvad det vil sige at være fan af nogen, forklarer Ed Sheeran, og peger på en faldgrube, man som musiker skal passe meget på.

- Af og til tager man det for givet, fordi det bliver ens hverdag at spille et fantastisk show et sted, og næste aften et fantastisk show et nyt sted. Så kan man godt glemme vejen, man rejste derhen, fordi det bliver det nye normale at spille udsolgte shows. Faktisk bør man kigge 10 år tilbage til den tid, hvor man stod og spillede for ingen og minde sig selv om, at der er skridt, man skal tage henad vejen, lyder det.

”Bad Habits” handler om Ed Sheerans egne dårlige vaner. Han forklarer, at den ene fører til den anden. At de er forbundne.

- Det starter som regel med én øl, og så går det nedad bakke derfra, smiler han.

Foto: Reuters, Henry Nicholls

Sangen kom hurtigt

Ed Sheeran skriver musik hele tiden. Processen er som regel, at han sidder med sin guitar og skriver, og sker det, at inspirationen bare kommer til ham, kan det - som med ”Bad Habits” – gå rigtig stærkt.

- Jeg skriver normalt en sang meget hurtigt, og så indspiller jeg vokalerne. Derefter er der måneder og måneder med produktion for at få den ”spot on”. Sangen var der fra første øjeblik, og vokalerne, man hører på den, er dem, jeg indspillede på min SM7B-mikrofon den dag, jeg skrev den, men selve produktionen var først færdig for nylig, afslører den britiske superstjerne.

Fans af Ed Sheeran kan godt glæde sig til et stort 2021. Sidst på året venter der et nyt album, og her kan man regne med velkendte Ed Sheeran-ting men også en sanger, der forsøger at finde nye kringelkroge i sin musik. Det kan nemlig vise sig at være en god investering som musiker.

- Der er felter, der skal krydses af, når jeg laver et album. Der skal være en kærlighedssang, så mine fans ikke tænker: ”Hvad laver du? Det er derfor, vi kan lide dig!” Og så er der et felt, der hedder ”ukendt”, som kan være hvad som helst, hvor man kan prøve enhver ”sound”. Som musiker er det mit job at blive ved med at prøve forskellige ting. Nogle gange virker det, andre gange ikke. Jeg troede for eksempel ikke, at ”Shape Of You” ville virke, og nu er den det største hit i min karriere, fortæller Ed Sheeran, hvorefter han peger på vigtigheden i at udvikle sig som musiker.

- Hvis jeg lavede det samme, som jeg gjorde for 10 år siden, ville ingen være interesserede mere. Jeg er ikke Bob Dylan, men han valgte på et tidspunkt at spille med elektrisk guitar og skabte sig en ny æra, som folk hadede dengang, men som de nu ser tilbage på som hans klassiske periode. The Beatles genopfandt sig selv på hvert eneste album. Musik er ikke lineært, og man er ikke bare én bestemt genre. Der findes bare musik, og man skaber det, man nu har lyst til, siger han.

Musik med nære venner

”Bad Habits” er lavet sammen med Johnny McDaid, som han også lavede ”Shape Of You” med, samt Fred Gibson, kaldet Fred Again, som Ed Sheeran arbejdede sammen med på ”No. 6 Collaborations Project” i 2019. Begge er desuden Ed Sheerans nære venner.

- Der er meget talent i verden, men der er ikke mange med talent, der også er gode mennesker. Johnny McDaid er min datters gudfar og en smuk sjæl, Fred er en smuk sjæl. Hvis jeg ikke lavede musik med dem, ville de stadig være mine bedste venner, og jeg ville stadig hænge ud med dem hver dag. Jeg har arbejdet med mange, som jeg klikkede med musikalsk, men som jeg ikke klikkede med personligt. Og jeg tror, begge dele er vigtigt for, at man kan lave god musik sammen, siger Ed Sheeran. Han sætter især pris på, at Johnny McDaid og Fred Gibson siger deres mening over for ham. For han gør selv det samme.

- De flytter mig, og jeg bliver frustreret ind imellem, for vi kender hinanden så godt, at vi er meget ærlige over for hinanden. Og nogle gange kan jeg godt være lidt af et røvhul, lyder den ligefremme melding.

Ed Sheerans kommende album udkommer efter planen sidst på året, og derefter kommer der en ”hulens masse musik”, som han formulerer det. Det er stadig omgærdet af en del mystik og hemmeligholdelse, så hvad albummet kommer til at hedde, og præcis hvornår det kommer, må vi vente med at finde ud af.