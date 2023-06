Efter bog og Nyrup-dokumentar: "De fortabte mænds ø" kan blive ny attraktion

LIVØ:Historien er sær og fascinerende. Så nu gøres der klar til, at den gamle anstalt på Livø for alvor kan blive en attraktion.

Vesthimmerlands Museum har modtaget 200.000 kroner fra Augustinus Fonden, og de skal gå til at finde ud af, hvordan man bedst kan lave en god og spændende oplevelse ud af at besøge anstalten, hvor mænd blev tvangsanbragt i årene 1911 til 1961.

"Moralsk åndssvage" blev de kaldt, og det kunne med nutidens dække over alt fra at være mut eller hyperaktiv, voldelig eller udviklingshæmmet.

En million så med

- Folk er blevet meget opmærksomme på anstalten på Livø. De seneste tre års arbejde har for alvor understreget, at vi har haft med en underfortalt del af Danmarkshistorien at gøre, forklarer museumsinspektør Maria Clement Hagstrup om initiativet.

Først fik bogen "Afvigernes ø", som hun skrev sammen med historieprofessor Poul Duedahl, stor opmærksomhed. Og interessen tog for alvor landsdækkende fart, da en dokumentarserie skildrede tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussens besøg på øen, hvor hans far blev tvunget til at tilbringe mange år, der mærkede ham for livet. Udsendelserne var med over en million seere blandt de mest sete hos Danmarks Radio.

I fem årtier blev Livø rammen om tusinder af triste skæbner, der med nutidens øjne havde fortjent bedre. Nu skal deres historie fortælles igen i de bygninger, de færdees i. Arkivfoto: Thomans Gaardsmand

Kendte giver bud

En del af de 200.000 kroner går til en workshop med kendte skikkelser indenfor formidling, der til september skal mødes på øen og komme med ideer til, hvordan historien kan gengives bedst muligt for alle nysgerrige. Derefter venter formentlig endnu en ansøgning på museumsfolkene. Den skal bringe de bedste ideer til virkelighed på øen.

- Det skal vel at mærke kunne gøres uden at gå ud over alt det andet, øen også er. Den er jo Naturstyrelsens og helt økologisk. Jeg forestiller mig at det bliver en slags oplevelsescenter, formentlig med lydfortællinger og - lydoplevelser. Nu må vi se, hvad workshoppen ender med, siger Maria Clement Hagstrup.