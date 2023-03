Efter coronaen: Spillested er i langsom bedring

THY:- Sofaen er blevet lidt dybere siden coronaen ...

Marie Højhus, kommunikationsmedarbejder i Spillestedet Thy, konstaterer, at det ikke har været helt nemt at få folk overbevist om, at det igen er værd at komme op af det hjemlige møblement og bevæge sig ud til nogle rytmiske musikoplevelser.

Som de fleste andre arrangører af kulturbegivenheder har spillestedet måttet erkende, at ophævelsen af coronarestriktioner ikke betyder ligeså mange publikummer som før pandemien.

For mens publikum er kommet tilbage til koncerter med store navne, så er det samme ikke tilfældet for den type musik, som i høj grad er Spillestedet Thys eksistensberettigelse - og har været det, siden det blev etableret som regionalt spillested i 2017.

Spillestedet får en årlig bevilling fra staten på omkring én million kroner, samtidig med at kommunen bevilger et tilsvarende beløb. Til gengæld forpligter spillestedet sig til at præsentere noget af den musik, som ikke nødvendigvis sælger mange billetter.

Marie Højhus er blevet ansat som kommunikationsmedarbejder i Spillestedet Thy. For der skal investeres i få billetsalget tilbage på niveauet fra før coronaen, siger formanden for det regionale spillested. Foto: Bo Lehm

- Vores formål er ikke at lave koncerter med Thomas Helmig. Det er der andre, der er rigtig gode til. Vi skal præsentere den kunstneriske scene, hvor der både er den helt smalle eksperimenterende musik og upcoming bands, fortæller Marie Højhus.

Bevillingen som regionalt spillested gives for fire år ad gangen, og Spillestedet Thy er nu i gang med sin anden periode. Modsat de fleste spillesteder i de større byer har Spillestedet Thy ikke fokus på én bestemt genre, men spænder over alt fra hård rock til folkemusik. Og selv om Plantagehuset i Thisted er "hjemsted" for spillestedet, så bliver der arrangeret koncerter på mange scener rundt omkring i Thy - og i samarbejde med en række forskellige foreninger.

Oplæring i at gå til koncert

Ovenpå pandemien var spillestedet i 2022 tilbage i "normal drift" med 90 koncerter. Men der blev solgt væsentligt færre billetter end året før, hvor der kun blev gennemført 69 koncerter.

- Vi har haft fokus på, at musikerne skulle have brød på bordet, og at kunsten skulle tilbage på scenerne. Det var så medvirkende til et underskud på 123.000 kr. i 2022, fortæller Simon Toftdahl Olesen, der er formand for Spillestedet Thy.

Han er imidlertid optimistisk med hensyn til, at publikum kommer tilbage. Og publikumstallene for sæson 2022-23 tyder på, at det i hvert fald går den rigtige vej.

Spillestedet Thy har siden 2017 været anerkendt som regionalt spillested, med støtte fra stat og kommune. Foto: Bo Lehm

Det er imidlertid også en af forudsætningerne for 2023-budgettet, hvor der regnes over 6000 betalende gæster til koncerterne - på linje med før coronaen.

Samtidig har spillestedet ansat Marie Højhus som kommunikationsmedarbejder - dog kun fem timer om ugen. Hidtil har spillestedets leder, Kennet Bøgehøj, været eneste fastansatte medarbejder.

- Det er en investering i at få solgt nogle flere billetter. Kommunikationen skal have et nøk opad. Folk er mere skeptiske, og man tjekker ikke kanalerne på samme måde, som man gjorde før, siger Simon Toftdahl Olesen.

- Vi har været vel kålhøgne med hensyn til, at alt ville blive, som det var før coronaen. Der er for eksempel nogle årgange af gymnasieelever, der slet ikke har været vant til at gå til koncerter. De skal jo læres op i det nu, siger formanden.