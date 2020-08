Efter ti år i Aalborg siger teaterleder: Aalborg er god nok til at kunne kikke ud i verden efter inspiration

Aalborg er god nok i sig selv til at kunne kikke ud i verden efter inspiration. Byen skal ikke kopiere Aarhus eller København - og da slet ikke Herning..

- Så hellere se til Adelaide i Australien, Amsterdam eller Frankfurt. Det kan man godt. Aalborg er en metropol, stor nok til at se ud i verden. Det kræver mod, men man kan godt have en ambition om at være først i Danmark med mange ting.

Sådan siger Jakob Tekla Jørgensen, der kom til Aalborg i 2010 som Jakob Højgaard Jørgensen for at lede Teater Nordkraft. I dag siger han farvel ved en reception, der først blev udsat af coronaen og nu må rette sig ind efter de restriktioner, den medfører. Det ærgrer ham lidt, for det har været gode år i Aalborg, forstår man. Han bliver lidt fjernt i blikket og vist lader de mange mennesker, han har mødt gennem årene, passere forbi. Han nævner nogle af dem. Tænker på årene, hvor han sammen med alle menneskene - “et teater er et vi”, siger han - byggede Teater Nordkraft op fra en sammenlægning af Jomfru Ane Teatret og Jako-Bole Teatret til et fastetableret ensembleteater.

Foto: Jesper Thomasen

- Vi har lavet nogle vildt sjove ting, siger han og giver en række eksempler, som han sammenfatter med, at han nød at eksperimentere, være ude i hjørnerne, udfordre og nogle gange sende publikum hjem med spørgsmålet: Var det egentlig teater?

Han glæder sig over, at det lykkedes at løfte teatret ind i en ny æra med fastansatte skuespillere, fordi det gav nye muligheder for at bygge ovenpå og have et mere fleksibelt repertoire. Han synes, at teatret er kørt i stilling til, at en ny leder kan tage over.

Han fortæller om, hvordan teatret altid har bestræbt sig på at være til stede - også rundt omkring i Aalborg - og at give publikum både umiddelbare oplevelser og noget at tænke over - ikke mindst hvem de selv er.

- Mange aalborgensere leder efter deres identitet i disse år, siger han og ser en sammenhæng med byens situation.

Foto: Jesper Thomasen

Jakob Tekla Jørgensen taler som så mange andre om den transformation, Aalborg har gennemgået - eller er ved at gennemgå - fra industriby til vidensby, men for ham er det ikke bare ord, han har arbejdet med - og i - den forandringsproces.

Han tænker tilbage på, da han kom til byen “hvor man kunne parkere på havnen, og Musikkens Hus var et hul i jorden”, og frem til nu, hvor musikhuset står, ovenikøbet, synes han, med et modigt valg af arkitekt, og hvor der er skabt “en megafed” sammenhæng mellem øst- og vestby, hvor Spritten med et nyt kunstcenter er undervejs.

Det bliver godt, forsikrer Jakob Tekla Jørgensen, der slet ikke deler den skepsis, som han har mødt i Aalborg, om, at udbuddet af kunst og kultur bliver større end efterspørgslen.

- Mere skaber mere, siger han om forholdet mellem kulturelle institutioner og det interesserede publikum.

- Man skal bare være tålmodig. Det kommer, lover han.

Foto: Kim Dahl Hansen

Nogle gange tager det tid. Han fremhæver huset Nordkraft - hvor Teater Nordkraft holder til - for dets arkitektur og rummelighed, men siger også, at det kan føles som et mærkeligt dødt sted, som langt fra er blevet det Covent Garden, men ville. Altså er der stadig skridt at gå for både Aalborgs kulturinstitutioner og for Aalborg som by.

Og her er det altså, at han mener, at man skal se ud i verden. Se efter “the state of the art”, som han siger. Det ypperlige. Det nye. Det spændende.

Jakob Tekla Jørgensen synes samtidig, at der skal meget større opmærksomhed på byens vækstlag end på en eventkultur, som eksempelvis Herning har slået sig op på.

Og der er, forsikrer han, et vækstlag i Aalborg, som med den rette inspiration og opbakning kan matche, hvad der foregår i Aarhus og København, blot nævnt fordi det er der, der sker mest … i Danmark.

- For mig er vækstlaget dem, der - når de står på tæer - kan nå det professionelle, og dem er der mange af i Aalborg, siger den Jakob Takla Jørgensen, der også i den sammenhæng fremhæver, at Teater Nordkraft nu er et ensembleteater.

Det indebærer, at teatrets skuespillere i højere grad kan være med til støtte den undergrund af scenekunst, der er i byen.

Foto: Teater Nordkraft/Martyna Miller

De professionelle har altså et ansvar for at understøtte vækstlaget, akkurat som institutionerne - og politikerne.

Jakob Tekla Jørgensen glæder sig over, at der i Aalborg er fremsynede politikere, der forstår, at transformationen af byen kræver stadig bevågenhed.

- Der er nogen, der hæver blikket, siger han og lader forstå, at han har mødt andre politikere, som binder sig tættere til traditionen og forestillingen om uforanderlighed.

Han har konstateret - og glædet sig over - den store kraft og energi, der gennem årene er kommet af, at så mange dygtige, spændende udenlandske studerende er kommet til byen og kalder det åndssvagt, at man har ladet Dansk Folkeparti gennemtvinge en begrænsning af engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet.

Aalborg har ikke brug for begrænsninger, tværtimod, der er brug for at stimulere vækstlaget.

- Det er helt vildt vigtigt, siger Jakob Tekla Jørgensen, som i sin tid i Aalborg har haft stor berøring med de miljøer, hvor der sker nyt. Kulturskolen eksempelvis, og Platform4, der var et kraftcenter, da han kom til byen.

Foto: Lars Pauli

Særligt begejstret er han for 1000Fryd, som han kalder “den aller aller vigtigste institution i Aalborgs kulturliv”, og hvor han gennem årene har sendt mange af teatrets gæster hen, som alle er kommet “vildt begejstrede” tilbage.

- 1000Fryd kan man sagtens besøge, man risikerer at få en god snak med nogle interessante mennesker, siger den nu tidligere teaterdirektør, der i sin tid som bosat i Aalborg selv besøgte stedet, når han kunne.

Jakob Tekla Jørgensen boede i fire år i Vestbyen, fordi han synes, det giver god mening at bo i den by, hvor man arbejder - hvis man er direktør for et af byens teatre, i hvert fald - og han oplevede de fire år i Vestbyen som en god ballast, efter at han af private årsager valgte at flytte tilbage til Aarhus. Han blev skilt og prioriterede at bo i samme by som sine børn.

Foto: Kim Dahl Hansen

I dag har Jakob Tekla Jørgensen en ny familie, som har etableret sig i Aarhus, og han besluttede sig for at søge andre veje. Først og fremmest har han søgt ind i sig selv, er blevet veganer, dyrker yoga og meditation og er optaget af, at mennesker skal leve et helt liv og ikke lade arbejdet definere dem. Ikke at han vil prædike om, hvad andre skal gøre, og han har da også kik på en ny arbejdsopgave. Jakob Tekla Jørgensen skal med afsæt i det digitalt-kreative i Viborg og stærk inspiration fra USA afsøge muligheder for at kombinere virtual reality med scenekunst … altså former for forestillinger, som publikum kan overvære og deltage i uden at være fysisk til stede.

- Det glæder jeg mig til. At være med til at finde nye veje for kunsten - til nye publikummer.

- Men først skal jeg være lidt mere på barsel, smiler ét-årige Josefines far som altså lige skal en tur til Aalborg i dag (torsdag) for at sige farvel.

- Det bliver godt at tage derop og tage ordentlig afsked, siger han.