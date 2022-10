Elsket singer-songwriter festival vender tilbage til Aalborg

AALBORG: Hvis du drømmer om at komme tættere på musikerne på scenen foran dig, er Stories Festival en oplagt anledning. Her spiser aftenens musikere aftensmad sammen og lærer hinanden at kende, inden de går på. Nogle af dem har forinden skrevet nye numre sammen, og kigger du omkring dig, vil du kunne se de festivalmusikere, der ikke er på scenen, sidde med blandt publikum og tale med dem.

Samlet set betyder nærværet helt andre koncertoplevelser. Dagene til at falde til for musikerne kan mærkes på scenen, når de fortæller mellem numrene, siger musiker Tine Vingaard, der sammen med kulturkonsulent Jonas Lundquist står bag festivalen - bakket op af Huset i Hasserisgade, der lægger rammer til.

- Aalborgs musikmiljø bliver hele tiden større og bredere, men der var et hul genremæssigt, som vi forsøger at fylde ud, siger hun.

Tine Vingaard er en af de musikere, der i disse år ikke flytter fra byen, men arbejder med sin musik herfra og tager rollen på sig med at iværksætte nye formater i byen. Hun løb i 2021 med titlen som årets nordjyske live band, og hun har netop udgivet den første single "Welcome Fall" fra sit kommende debutalbum. Foto: Martél Andersen

Musikerne skal ville nærværet

At festivalen skaber et intimt - næsten hjemligt rum, ved arrangørerne fra festivalens debut sidste år, hvor publikum roste netop roen og nærværet efterfølgende.

Det samme gjorde musikerne, som sætter ligeså meget pris på festivalens andet ben, hvis program foregår bag scenen og handler om at skabe netværk. De tre dages festival er udover koncerter fyldt op med workshops, der skal løfte og styrke sammenholdet mellem skandinaviske musikere og sangskrivere - et forløb, der i år er styret af singer-songwriterne Ginne Marker og Rikke Thomsen. Derudover er den mentale trivsel blandt musikere sat på programmet - karrierevejen som musiker er både økonomisk usikker, konkurrencepræget og personligt udfordrende.

Nordjyske Fox Paloma er kendt for deres originale psych pop, og ifølge KarriereKanonen lyder de, som om de er hentet direkte ud af 1960'erne.

Den svenske sanger Maja Francis er bedst kendt for sit samarbejde med First Aid Kit og afslutningsnummeret i Netflix-serien 'Love & Anarchy'.

Og musikerne, der er udvalgt blandt en ung generation af sangskrivere, som især trækker på arven fra amerikansk folk, americana og country, er udover musikken da også valgt ud fra, om de kan passe ind i festivalens koncept.

- Vi går efter upcoming navne, vi holder hele tiden øje med, hvad der foregår, men der er da også veletablerede kunstnere, vi drømmer om at kunne præsentere, siger Tine Vingaard, der nævner den canadiske singer-songwriter Joey Landreth og den svenske duo First Aid Kit som artister på ønskelisten.

- Når det er sagt, er det vigtigste for os ikke, at det er store navne, der kan sælge billetter, men at kunstnerne passer ind på festivalen og går ind i præmisserne om at indgå i et intimt miljø, hvor man møder andre musikere og åbner sig op, siger hun.





'Stories' afholdes 20. til 22. oktober på Huset i Hasserisgade i Aalborg.