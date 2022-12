Emma vidste ikke, hun var autist: Nu slipper hun dragerne fri

AARS:Der findes ting, som Emma Betzer ikke er god til. Men giv hende en tusch i hånden og se, hvad der sker.

Dæmoner, drager og monstre står i kø for at springe ud på hendes papir, lærred og computerskærm. Det har de gjort i årevis, og det er der nu kommet en bog ud af. En malebog, så børn og unge kan få del i Emmas glæde ved at give sælsomme væsener liv.

Den lille malebog "Dragehaven" ser ganske professionel ud og skal nok få det til at klø i farveblyanterne hos de børn, der får fat i den. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det er ikke fordi jeg gerne vil være sådan en. Men jeg kan godt lide at tegne noget, som jeg ikke er. Og jeg synes, de er fantastiske væsener, fortæller hun en dag på sin arbejdsplads.

Det er FGU (Forberedende Grunduddannelse) i Aars, hvor hun i de sidste to et halvt år har fået fred og støtte til at udvikle på sit talent og sin lyst til at tegne. Nogen egentlig lærer i teknikken har Emma Betzer aldrig haft. Kun videoer fra YouTube - og hvad hun ellers lige støder på, som hun synes er flot.

- Jeg synes, de voksne har været gode til at støtte mig her. De har været søde. Jeg har kunnet arbejde mere med mine tegninger og udvikle mig. Og de historier, jeg også laver, der passer til, forklarer hun.

Meget af inspirationen kommer via Emmas trofaste ipad. Og hun har også lært sig at lave sine billeder på den. Foto: Kim Dahl Hansen

Klar til Disney

De fleste drager ligner nogle, der kunne finde på at flå en ordentlig bid ud af verden, og sluge den uden at sige tak for mad. Men dem hun har sat omrids af med sort tusch i malebogen, er i den nuttede ende af skalaen.

De ligner faktisk nogle, der efter farvelægning er klar til at hoppe ind i en Disney-film af den familievenligste slags.

- Jeg kunne ikke tegne, som jeg plejer, når det var til børn. Det var svært for mig at gøre dragerne søde. Men det var spændende at prøve at gøre det anderledes, end jeg plejer. Det gik også meget godt, synes jeg.

Monsteret Eidolon er det foreløbigt sidste væsen Emma Betzer har skabt. Denne gang på lærred. Og han er altså ikke helt så slem, som han ser ud, lover hun. Foto: Kim Dahl Hansen

Særligt talent

Havde det stået til hende selv, havde hun sat endnu en flok af de skarptandede væsener på papiret. Men her puffede de voksne hende i en ny retning:

- Vi synes, det er fantastisk at kunne hjælpe nogen som Emma, der har et særligt talent. Hos os skal man gerne udvikle sig, så vi har også prøvet at skubbe hende lidt i nye retninger, fortæller leder af FGU i Aars, Sune Pihl.

Det hører med til historien, at Emma Betzer er autist. Noget den 23-årige kvinde kun har vidst i et år. Men det gav hende en forklaring på, hvorfor nogle ting er sværere for hende end mange af hendes jævnaldrende. Som for eksempel at vænne sig til nye ting.

Autisme Medfødt forstyrrelse i udviklingen. Formentlig genetisk betinget.

Findes i en lang række former, det såkaldt autisme-spektrum.

Generelt har autister en forsinket udvikling i større eller mindre grad.

Sanserne overstimuleres let. For eksempel ved høje og blandede lyde.

Har sværere end de fleste ved at forstå og agere efter sociale regler. For eksempel humor og hyggesnak.

Autisme har i sig selv intet med begavelse at gøre. 30 procent er dog udviklingshæmmede.

God tre procent af alle mennesker menes at kunne få diagnosen, uafhængigt af kultur og land.

Kan ikke helbredes/fjernes, men afhjælpes: Typisk ved at skabe en så tryg og forudsigelig hverdag som muligt. Og ved at få pauser, når indtrykkene bliver for mange.

Fordom om autister: "De vil helst være alene og forstår ikke andres behov". Autister vil oftest gerne andre mennesker, men har brug for mere tid til at forstå dem. Og har brug for at være tryg ved dem. altompsykologi.dk, autismeforening.dk VIS MERE

- Det fik flere ting til at falde på plads. Blandt andet hvorfor jeg har svært ved at smalltalke og være social, fortæller Emma Betzer, der gik i specialklasse på Aars Skole.

Allerede her blev hun kendt for sin udprægede tendens til at tegne drager, dinosaurer og monstre. Noget kammeraterne synes var lidt underligt. Så gik det bedre, da hun kom på efterskole og altså endnu bedre på FGU.

Det var svært at tegne små søde nisser, når man er vant til dæmoner. Men det lykkedes for Emma Betzer. Foto: Kim Dahl Hansen

Levende tørklæde

Det var de voksnes idé, at Emma Betzer skulle prøve at arbejde målrettet mod at lave en bog, der siden kunne udgives og sælges. Ja faktisk to; for ved siden af malebogen står der et lille juleeventyr. Det er i Aars Boghandel, der som de eneste har bøgerne.

Også det er blevet en ret original historie om en nisse, der har et levende halstørklæde.

Det er noget helt andet end at lave en tegning her og der, og det har også givet Emma Betzer selvtillid at gennemføre det, lyder vurderingen fra blandt andre Sune Pihl.

- Det er dejligt, at andre kan bruge det, jeg laver. Det er jeg da lidt stolt over, smiler hun.

FGU "Den forberedende grunduddannelse" (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der har afsluttet 9. klasse, men ikke er parat til en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

FGU har siden 2019 erstattet de gamle produktionsskoler.

Efter maksimum to år på FGU skal eleven kunne fortsætte på en uddannelse eller i job.

FGU består af et basisforløb og tre uddannelsesspor:

AGU - almen grunduddannelse: Hvis man vil forbedre sig i boglige fag for at søge på en ungdomsuddannelse.

PGU - produktionsgrunduddannelse - for dem, der kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre sig i fagene dansk og matematik.

EGU - erhvervsgrunduddannelse - her er man i lønnet praktik i en virksomhed det meste af tiden og lærer at indgå i dagligdagen på en arbejdsplads. fgu.dk VIS MERE

Drøm og virkelighed

Efter nytår skal hun til arbejdsprøvning hos Outline Vinduer i Farsø. Jobbet er langt fra at tegne drager, men det hører med. Emma Betzer ved godt, at hun meget muligt må finde noget andet at leve af end sine tusch-penne.

Men hun drømmer om at få en uddannelse som illustrator. For eksempel på skole i Viborg. Men det kræver, at hun får en HF-eksamen, og det kan hun ikke overskue.

En ting er dog sikker: Hun bliver ved med at tegne. Uanset om hun får job eller uddannelse med det eller ej.

- Jeg har altid været meget fantasifuld og har tegnet, siden jeg var to år. Jeg kan ikke lade være. Men jeg ved godt, at jeg skal kunne tegne andet end drager, er hun sikker på.