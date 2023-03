En af Nordjyllands mest karakteristiske kunstnere er gået bort

Mogens Otto Nielsen, nordjysk kunstner, Ravnstrup , er død 77 år

Der var mange, der elskede ham - Mogens Otto Nielsen. Både dem tæt på og folk nationalt og internationalt.

Dan Turèll og Kirsten Justesen var begge fan af den nordjyske kunstner, der aldrig solgte meget, men fik nogle af de største nationale anerkendelser, en kunstner kan opnå.

Han var oprindelig uddannet børnehavepædagog, men har helt fra barndommen arbejdet som autodidakt kunstner, og hans karriere har strakt sig over fem årtier fra hans værksted Athmosphere Controlled i Ravnstrup nord for Aalborg, hvor han havde sin "udstillingscontainer", der gjorde lokalområdet en del mere farverigt.

Som en hyldest til naturen er de fleste af hans værker forgængelige, blot dokumenteret med fotos og video. Som dengang han i baghaven eksperimenterede med dyr som strygeinstrumenter og spillede på ged, hund, and og kat.

Han er generationen efter Eks-skolen i København, der i 1960'erne brød med traditionerne og institutionerne indenfor kunst og ville ændre samfundet med kunstnere som Poul Gernes og Per Kirkeby i spidsen.

I Jylland fandtes der en tilsvarende avantgarde med blandt andet Peter Laugesen, Mogens Gissel, Erik Liljenberg og Mogens Otto Nielsen som kernen.

Mogens Otto Nielsen skabte livet igennem en stor samling af mailart. Den bliver i dag opbevaret på Kunsten - Museum of Modern Art i Aalborg. Arkivfoto: Peter Broen

De boltrede sig på en multidisciplinær scene, hvor man afprøvede alle udtryk fra malerier, skulpturer og installationer til happenings og kunstnertidsskrifter, og Mogens Otto Nielsen var fra sin base i Nordjylland med i det hele - måske kan man endda tale om en særlig Hjallerup-avantgarde.

De åbne vidder i Nordjylland gav ham desuden mulighed for at eksperimentere med landart og klimakunst, og hans familie beskriver i dag hans dybe forståelse for naturen og hans arbejde med at gøre opmærksom på dens forunderlighed som hans fineste adelsmærke.

For Gorm Spaabæk, der er tæt ven af Mogens Otto Nielsen og har skrevet en bog om ham, er noget af det, der står særligt frem ved ham, hans sans for det, der tæller.

- Mogens skildrede de ændringer, der sker i samfundet, hvor alt handler om økonomi, ved at fremvise alternativer. Han indfangede alt det flygtige, som livet, naturen og kærligheden er - alt det værdifulde i tilværelsen. Der var han radikal, fortæller Gorm Spaabæk, kunstner og indehaver af Skagen Kunsthal, om sin ven, der ved siden af sin kunst arbejdede som pædagog or at forsørge sin familie.

Kunstneren på sit værksted i 2012. Arkivfoto: Peter Broen

- Han havde ingen penge, for han havde ikke en stor bred folkelig appel. Der ligger jo en norm om, at kunst er ting, og Mogens beskæftiger sig med flygtighed. Men uden penge så lavede han bare skulpturer ud af sne og is. Udviklingen i kunst sker jo tit, når der ingen muligheder er, så er man nødt til at finde en anden vej. Det var jo det, han gjorde, og som blev honoreret af store institutioner, fortæller Gorm Spaabæk.

Mogens Otto Nielsen udstillede på Statens Museum for kunst i 1992, modtog Eckersberg Medaljen i 2000, blev indstillet til Statens Kunstfonds livsvarige ydelse i 2003 og modtog i 2016 Den Nordjyske Kulturpris.

- Som menneske var han lyttende, nysgerrig og opmærksom, men man skulle ikke lade sig snyde, for i sidste ende blev det altid, som Mogens ville have det.

Mogens Otto Nielsen sov stille ind i sit hjem 2. marts omgivet af sin familie. Han blev 77 år.