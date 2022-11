En butik for hævnporno og et rygestartskursus: Her åbner byens mærkeligste butikker

AALBORG: Måske har du allerede bemærket reklamerne for nye butikker på Aalborg tomme butiksfacader denne morgen. I Slotsgade åbner Svineriet - anbefalet af borgmesteren, og på Boulevarden åbner Somalisk Sansehave.

Bag reklamerne står CityLifting - SurReal Estate, og ... nej, Aalborg får desværre hverken en somalisk sansehave eller en steakrestaurant med Thomas Kastrup-Larsen som frontfigur!

Butiksreklamerne er skabt af kunstnerne Jonas Als, Niels Fabæk og Nils Sloth, der har genoplivet et tidligere street art projekt for at gøre opmærksom på de mange tomme butikslokaler i gadebilledet.

- Aalborgs bymidte er udfordret, der er længere og længere mellem de unikke butikker, og meget står tomt. Det står endnu ikke helt så galt til som i de mindre byer, men tendensen er tydelig, siger Nils Sloth, en af arrangørerne, der lige nu kan tælle over 30 tomme lokaler i Aalborg og har grebet til de fiktive butiksidéer for at gøre opmærksom på problemet.

Tantraland i Nørregade. Foto: CityLifting - SurReal Estate

Angela Merkel og Lars H.U.G

CityLifting så første gang dagens lys på den nordjyske kunstfestival Port2010, hvor kunstnertrioen lovede nye tider i de tomme butikker i Løgstør, Astrup, Fjellerad og himmerlandske småbyer.

Projektet handlede om på en humoristisk måde at sætte fokus på det lukningstruede udkantsdanmark, præget af fraflytning, dårlig kommunal økonomi, butiksdød og meget lidt fantasi tilbage i bybilledet.

Med den store geografiske udbredelse og placering centralt lokalt, nåede de mærkværdige skilte ud til et bredt publikum og blev et samtaleemne hos købmanden og frisøren - og taget godt imod af mange, der selv bød ind med nye forslag i en konkurrence. Vinderne blev udvalgt og kåret af litteraturkritiker Lars Bukdahl.

Året efter i august 2011 blev trioen inviteret til Berlin af Gallery Dadapost sammen med en bred vifte af kunstnere, herunder Lars H.U.G, Lars Kræmmer og Jesper Dalsmose.

Ligesom i Himmerland løftede de her diverse kvarterer i Berlin med nye tysksprogede finurlige streamere som "Hier öffnet Angela Merkel Manufakturhandel. Für stärke sexy Frauen” (her åbner Angela Merkels manifakturhandel - for stærke sexede kvinder) og ”Hier öffnet Pony Tätowierer (auch 3D)" (Her åbner Pony tatovøren (også i 3D)).

Teamet bag CityLifting - SurReal Estate i nattens mulm og mørke. Fra venstre Jonas Als, Nils Sloth og Niels Fabæk. Foto: CityLifting - SurReal Estate

Én måtte sorteres fra

Efter mange års pause fik de i 2018 lyst til at genoplive projektet. De mødtes med en flok venner og brainstormede nye tekster med et mål om at ”lifte” København, men af diverse årsager blev det ikke til noget. Da de for et par måneder siden på en gåtur rundt i Aalborg spottede mange tomme butikker, tog de hjem og fandt de fire år gamle tekster frem igen.

Eksempler på nye butikker på vej. Foto: CityLifting – SurReal Estate

- Det var interessant, at en hel del af dem ikke holdt længere ... at tiden allerede var løbet fra dem. Eller at virkeligheden var blevet så grum, at det ikke længere var sjovt, finurligt, provokerende eller tankevækkende - det er meget forskelligt, hvordan teksterne opfattes. En af teksterne lød fx.: ”Her åbner Russisk Ukrainsk Samtalekøkkener”. Med underteksten: ”Alle fortjener en borgerkrig”. Den blev sorteret fra. Ellers er der ikke mange tabuer i teksterne, siger kunstner og gallerist Nils Sloth, der med sine kollegaer insisterer på, at værkerne skal skabe forundring og smil.

- Vi insisterer på, at kunst gerne må være sjov. Der kan være politiske undertoner, men absolut ingen svar. Vi ønsker ikke at krænke nogen, men insisterer dog på, at det er satirens væsen, at korrektheden udfordres, og der bliver gjort lidt grin med alt og alle - inklusiv os selv.