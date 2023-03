En stædig rad - ny bog fra flittig forfatter

VRÅ:Snart kommer endnu en bog i handlen fra Peter Mouritzen. Det er "En stædig rad - og andre fortællinger", der ligesom de seneste udgivelser fra Vrå-forfatteren er udgivet på hans eget forlag Peters Sub-Pub.

Af bogens omslag fremgår det, at bogen rummer et udvalg af Peter Mouritzens fortællinger om sprækker i menneskers liv, hvor galskab og normalitet danser en brudevals under en måne af blod.

"Læs bl.a. om blodmånen, om syngende snemænd, en kvinde der skal forkæle sig selv, en ung mand med to hoveder, en hånd der går sine egne veje og slår på tæven, en satanisk sælger af brugte ting, to lystløgnere der ender i samme seng, og en næse i et vinterlandskab", fremgår det.

En stædig rad indeholder 23 fortællinger.

Bogen indeholder 23 historier, og de er udvalgt fra forfatterens fortællinger fra 1980 til 2018. Dog er der hist og her foretaget nogle justeringer af teksterne.

Peter Mouritzen blev født i Aalborg i 1946. I dag bor han om vinteren i Vrå og om sommeren i Blokhus. Han har skrevet børne- og ungdomsbøger, digte, noveller, essays og romaner og har modtaget priser som Kulturministeriets Børnebogspris og Silasprisen, der er det "Danske Akademis Børnebogspris", og så er han tildelt Statens Kunstfonds Livsvarige Hædersydelse.

Bogen udkommer torsdag 30. marts, og den kan købes hos boghandler Betty Mogensen i Strømgade i Hjørring eller via mou@mail.tele.dk.

Hos Betty Mogensen vil der på udgivelsesdagen, torsdag 30. marts, kl. 16 være et oplæsningsarrangement med Peter Mouritzen.

Peter Mouritzen står bag over 150 udgivelser.