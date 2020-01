En stærk historisk kamp for retfærdighed

Efter at have tilbragt seks rædselsvækkende og angstprovokerende år på dødsgangen, får Walter McMillian (th) efter flere forsøg lov til at få sin sag genoptaget. Og bliver pure frifundet. Alene af den årsag, at han endelig får en ordentlig, seriøs juridisk bistand af advokat Bryan Stevenson (Michael B. Jordan). JAKE GILES NETTER